GÃ¼ncelleme: 10:37, 01 Ocak 2017 Pazar

Ä°badi'ye gÃ¶re Musul operasyonu bitme aÅŸamasÄ±nda





Musul'u DEAÅž'tan geri alma operasyonuyla ilgili konuÅŸan Ä°badi, planÄ±n iyi iÅŸlediÄŸini ve operasyonun bitme aÅŸamasÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, "Geliyoruz Ninova" ismini verdiÄŸi Musul operasyonlarÄ±nÄ±n bitme aÅŸamasÄ±na geldiÄŸini sÃ¶yledi. Ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Ä°badi, Ortak Operasyonlar KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret ederek, orada gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ komutanlardan ikinci aÅŸamasÄ± baÅŸlatÄ±lan Musul'u DEAÅž'tan geri alma operasyonuyla ilgili geliÅŸmeleri dinledi. Ä°badi, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Geliyoruz Ninova OperasyonlarÄ± belirlenen plana gÃ¶re sÃ¼rÃ¼yor ve bitme aÅŸamasÄ±na geldi." dedi. Irak gÃ¼Ã§lerinin DEAÅž'la Musul'un iÃ§inde savaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ä°badi, "DÃ¼ÅŸman (DEAÅž) kÄ±rÄ±lma ve Ã§Ã¶kme yaÅŸÄ±yor." ifadesini kullandÄ±. Ä°badi, geÃ§en salÄ± gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "DEAÅž'Ä±n Irak'ta bitirilmesi iÃ§in 3 aya ihtiyacÄ±mÄ±z var." demiÅŸti.

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