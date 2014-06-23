FETÖ'nün Adli Tıp yapılanması 'Islak İmza' iddianamesinde

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek’e, Ergenekon davasında delil olarak kabul edilen, “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” belgesinde ‘ıslak imzası bulunduğu’ öne sürülerek “kumpas” kurulduğu iddiasına ilişkin hazırlanan iddianamede, FETÖ’nün Adli Tıp Kurumu’ndaki yapılanmasına yer verildi.
Haberturk’teki habere göre iddianamede, Doç. Dr. Haluk İnce’nin Adli Tıp Kurumu Başkanı olmasından sonra “en üst seviyede kadrolaşma sağladığı” belirtildi.
FETÖ’nün tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolaşmasına paralel Adli Tıp Kurumu’nda da aynı yöntemleri izleyerek kadrolaşmaya gittiği belirtildi.
Özellikle “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” olarak bilinen belgeyle ilgili bilirkişi incelemesi yapılan 2010 yılı ve sonrasında Doç. Dr. Haluk İnce’nin görev yaptığı 2009-2013 döneminde FETÖ yapılanmasının kurumda en üst seviyeye ulaştığı kaydedildi. İddianamede İnce’nin, “söz konusu imza incelemeleri yapılmadan önce soruşturma savcısı Zekeriya Öz ile kurumda görüştüğü, Fizik İhtisas Dairesi’nde belgeyi inceleyecek heyetin oluşturulmasına yönelik mevzuata uygun olmayan görevlendirmeler yaptığı, belgenin incelenmesi ve rapor verilmesi sırasında uzmanları etki altına aldığı ve heyeti yönlendirdiği, örgütün amaçladığı şekilde iki ayrı rapor tanzim edilmesini sağladığı” ifade edildi.
15’i tutuklu 18 şüpheli hakkında, FETÖ üyeliği ve gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanıp İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamenin 15 gün içinde onaylanması gerekiyor.
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Islak imza kumpas iddiaları ile ilgili soruşturmanın iddianamesinde FETÖ’nün Adli Tıp Kurumu’ndaki yapılanmasına yer verildi
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