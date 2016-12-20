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11:36, 01 Ocak 2017 Pazar
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11:05, 01 Ocak 2017 Pazar

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DÃ¼zce'de Ã¼Ã§ iÅŸadamÄ± FETÃ–'den tutuklandÄ±
DÃ¼zce'de Ã¼Ã§ iÅŸadamÄ± FETÃ–'den tutuklandÄ±

DÃ¼zce'de FETÃ– kapsamÄ±nda adliyeye sevk edilen 13 iÅŸadamÄ±ndan 3'Ã¼ tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼zce'de, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanÂ 13 zanlÄ±dan 3'Ã¼ tutuklandÄ±.Â 

DÃ¼zce Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, "FETÃ– Ã¼yesi olduklarÄ±" iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen 13 iÅŸ adamÄ±nÄ±n savcÄ±lÄ±ktaki sorgularÄ± tamamlandÄ±.Â 

Mahkemeye sevk edilen 13 zanlÄ±dan 3'Ã¼ tutuklandÄ±, 10'u adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â 

DÃ¼zce'de, "FETÃ– Ã¼yesi olduklarÄ±" iddiasÄ±yla 13 iÅŸ adamÄ±nÄ±n ev ve iÅŸ yerlerine dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda bazÄ± belge ve dokÃ¼manlara el konulmuÅŸtu.Â 



Ä°lgili Konular FETÃ– soruÅŸturmasÄ±
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