11:05, 01 Ocak 2017 Pazar

DÃ¼zce'de Ã¼Ã§ iÅŸadamÄ± FETÃ–'den tutuklandÄ±





DÃ¼zce'de FETÃ– kapsamÄ±nda adliyeye sevk edilen 13 iÅŸadamÄ±ndan 3'Ã¼ tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÃ¼zce'de, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanÂ 13 zanlÄ±dan 3'Ã¼ tutuklandÄ±.Â DÃ¼zce Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, "FETÃ– Ã¼yesi olduklarÄ±" iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen 13 iÅŸ adamÄ±nÄ±n savcÄ±lÄ±ktaki sorgularÄ± tamamlandÄ±.Â Mahkemeye sevk edilen 13 zanlÄ±dan 3'Ã¼ tutuklandÄ±, 10'u adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â DÃ¼zce'de, "FETÃ– Ã¼yesi olduklarÄ±" iddiasÄ±yla 13 iÅŸ adamÄ±nÄ±n ev ve iÅŸ yerlerine dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda bazÄ± belge ve dokÃ¼manlara el konulmuÅŸtu.Â

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