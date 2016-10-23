GÃ¼ncelleme: 11:19, 01 Ocak 2017 Pazar

Ä°ngiltere vatandaÅŸlarÄ±na Ä°stanbul uyarÄ±sÄ±





Ä°ngiltere BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± Ä°stanbul'daki vatandaÅŸlarÄ±na uyarÄ±da bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki Reina gecekulÃ¼bÃ¼ne yapÄ±lan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ±nda Ä°ngiltere BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi vatandaÅŸlarÄ±na "dikkatli olun" uyarÄ±sÄ± yaptÄ±. BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik internet sitesinden yapÄ±lan uyarÄ±da; "Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki Reina gecekulÃ¼bÃ¼nde meydana gelen ciddi olaylarÄ±n ardÄ±ndan, yerel yetkililerin talimatlarÄ±na uymanÄ±zÄ± ve dikkatli olmanÄ±zÄ± Ã¶neriyoruz. Daha ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi edinebilmek iÃ§in yerel yetkililer ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimiz sÃ¼rÃ¼yor" denildi.

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