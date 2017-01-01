11:28, 01 Ocak 2017 Pazar

OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ä°srailli bir kadÄ±n kayÄ±p





OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda olay yerinde olan Ä°srailli bir kadÄ±nÄ±n kayÄ±p olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, OrtakÃ¶yâ€™deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda Reina'da olan Ä°srailli bir kadÄ±ndan halen haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â Ä°srail DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, AFP'ye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Yaralanan bir Ä°srailli kadÄ±n hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ancak hayati tehlikesi bulunmuyor. SaldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda gece kulÃ¼bÃ¼nde olan ikinci bir Ä°srailli kadÄ±ndan ise haber yok" dedi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.