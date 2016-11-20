GÃ¼ncelleme: 11:40, 01 Ocak 2017 Pazar

TBMM'de emeklilik mesaisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Meclis, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilkÂ mesaisini, 30 yÄ±ldan fazlaÂ emekli ikramiyesineÂ hak kazanmasÄ±na raÄŸmen, 30 yÄ±l Ã¼zerinden emekli ikramiyesi Ã¶denenlere, kalan her yÄ±l iÃ§in ek ikramiye Ã¶denmesini Ã¶ngÃ¶renÂ tasarÄ±Â ile HDP'nin Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu hakkÄ±nda verdiÄŸi gensoru Ã¶nergesi iÃ§in harcayacak.

TBMM Genel Kurulunda, 3 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼, HDP'nin, "Belediyelere kayyÄ±m atamasÄ± uygulamasÄ±, eÅŸ baÅŸkanlar ile milletvekillerinin tutuklanmasÄ± nedeniyle gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi iddia edilen hak ihlallerinde ve artan terÃ¶r olaylarÄ± sebebiyle meydana gelen Ã¶lÃ¼mlerde sorumluluÄŸu bulunduÄŸu" iddiasÄ±yla Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu hakkÄ±nda verdiÄŸi gensoru Ã¶nergesi ele alÄ±nacak.

AynÄ± gÃ¼n, KiÅŸisel Verileri Koruma Kurulunda boÅŸalan, bir AK Parti'li (istifa), bir de HDP'li (yaÅŸ haddinden) iki Ã¼ye yerine, iki yeni Ã¼ye seÃ§imi yapÄ±lacak.

SeÃ§imin ardÄ±ndan, Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonunda kabul edilen "torba tasarÄ±" gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.

Emekli SandÄ±ÄŸÄ± Kanunu ile BazÄ± Kanun ve KHK'larda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun TasarÄ±sÄ±na gÃ¶re, 30 yÄ±ldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasÄ±na raÄŸmen, 30 tam hizmet yÄ±lÄ± Ã¼zerinden emekli ikramiyesi Ã¶denenlere, kalan her tam hizmet yÄ±lÄ± iÃ§in ek ikramiye Ã¶denecek.

KÃ¼Ã§Ã¼k ve orta Ã¶lÃ§ekli iÅŸletmelerin desteklenmesi iÃ§in 2016 yÄ±lÄ±nda uygulamasÄ± baÅŸlatÄ±lan asgari Ã¼cret desteÄŸi 2017 yÄ±lÄ±nda da devam ettirilecek. BaÄŸlama kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kaydedilen gemi, deniz ve iÃ§ su araÃ§larÄ±nÄ±n yÄ±llÄ±k vize harÃ§larÄ± kaldÄ±rÄ±lacak.

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanÄ±nan, Ã¶ÄŸrencilere yÃ¶nelik eÄŸitim ve yurt faaliyeti sÃ¼rdÃ¼ren vakÄ±flara, Hazine'ye veya kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na ait taÅŸÄ±nmazlar Ã¼zerinde 49 yÄ±l sÃ¼reyle "bedelsiz irtifak hakkÄ±" saÄŸlanacak.

Belediyeler ve il Ã¶zel idareleri tarafÄ±ndan iktisadi iÅŸletme oluÅŸturmaksÄ±zÄ±n yapÄ±lan taÅŸÄ±nmaz teslimlerinde katma deÄŸer vergisi aranmayacak. KOBÄ°'lerin krediye eriÅŸim imkanÄ± artÄ±rÄ±lacak.

ANAYASA GÃ–RÃœÅžMELERÄ° 10 OCAK'TA

TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edilen AK Parti'nin 18 maddelik anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin, TBMM Genel Kurulundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine, en geÃ§ 10 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼ baÅŸlanmasÄ± bekleniyor.

Muhalefet, yarÄ±na kadar muhalefet ÅŸerhini verecek. Teklifin, iki turda yapÄ±lacak Genel Kuruldaki mÃ¼zakerelerinin 13-15 gÃ¼n sÃ¼rmesi hedefleniyor.