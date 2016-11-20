TBMM'de emeklilik mesaisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Meclis, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilkÂ mesaisini, 30 yÄ±ldan fazlaÂ emekli ikramiyesineÂ hak kazanmasÄ±na raÄŸmen, 30 yÄ±l Ã¼zerinden emekli ikramiyesi Ã¶denenlere, kalan her yÄ±l iÃ§in ek ikramiye Ã¶denmesini Ã¶ngÃ¶renÂ tasarÄ±Â ile HDP'nin Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu hakkÄ±nda verdiÄŸi gensoru Ã¶nergesi iÃ§in harcayacak.
TBMM Genel Kurulunda, 3 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼, HDP'nin, "Belediyelere kayyÄ±m atamasÄ± uygulamasÄ±, eÅŸ baÅŸkanlar ile milletvekillerinin tutuklanmasÄ± nedeniyle gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi iddia edilen hak ihlallerinde ve artan terÃ¶r olaylarÄ± sebebiyle meydana gelen Ã¶lÃ¼mlerde sorumluluÄŸu bulunduÄŸu" iddiasÄ±yla Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu hakkÄ±nda verdiÄŸi gensoru Ã¶nergesi ele alÄ±nacak.
AynÄ± gÃ¼n, KiÅŸisel Verileri Koruma Kurulunda boÅŸalan, bir AK Parti'li (istifa), bir de HDP'li (yaÅŸ haddinden) iki Ã¼ye yerine, iki yeni Ã¼ye seÃ§imi yapÄ±lacak.
SeÃ§imin ardÄ±ndan, Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonunda kabul edilen "torba tasarÄ±" gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.
Emekli SandÄ±ÄŸÄ± Kanunu ile BazÄ± Kanun ve KHK'larda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun TasarÄ±sÄ±na gÃ¶re, 30 yÄ±ldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasÄ±na raÄŸmen, 30 tam hizmet yÄ±lÄ± Ã¼zerinden emekli ikramiyesi Ã¶denenlere, kalan her tam hizmet yÄ±lÄ± iÃ§in ek ikramiye Ã¶denecek.
KÃ¼Ã§Ã¼k ve orta Ã¶lÃ§ekli iÅŸletmelerin desteklenmesi iÃ§in 2016 yÄ±lÄ±nda uygulamasÄ± baÅŸlatÄ±lan asgari Ã¼cret desteÄŸi 2017 yÄ±lÄ±nda da devam ettirilecek. BaÄŸlama kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kaydedilen gemi, deniz ve iÃ§ su araÃ§larÄ±nÄ±n yÄ±llÄ±k vize harÃ§larÄ± kaldÄ±rÄ±lacak.
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanÄ±nan, Ã¶ÄŸrencilere yÃ¶nelik eÄŸitim ve yurt faaliyeti sÃ¼rdÃ¼ren vakÄ±flara, Hazine'ye veya kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na ait taÅŸÄ±nmazlar Ã¼zerinde 49 yÄ±l sÃ¼reyle "bedelsiz irtifak hakkÄ±" saÄŸlanacak.
Belediyeler ve il Ã¶zel idareleri tarafÄ±ndan iktisadi iÅŸletme oluÅŸturmaksÄ±zÄ±n yapÄ±lan taÅŸÄ±nmaz teslimlerinde katma deÄŸer vergisi aranmayacak. KOBÄ°'lerin krediye eriÅŸim imkanÄ± artÄ±rÄ±lacak.
TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edilen AK Parti'nin 18 maddelik anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin, TBMM Genel Kurulundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine, en geÃ§ 10 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼ baÅŸlanmasÄ± bekleniyor.
Muhalefet, yarÄ±na kadar muhalefet ÅŸerhini verecek. Teklifin, iki turda yapÄ±lacak Genel Kuruldaki mÃ¼zakerelerinin 13-15 gÃ¼n sÃ¼rmesi hedefleniyor.
BazÄ± STK ve odalar OrtakÃ¶y'deki saldÄ±rÄ± Ã¼zerine bir aÃ§Ä±klama yayÄ±nlayarak terÃ¶rÃ¼ kÄ±nadÄ±
OrtakÃ¶y'de bir gece kulÃ¼bÃ¼nde dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da son bilgilere gÃ¶re 39 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, dÃ¶rdÃ¼ aÄŸÄ±r 65 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°stanbul'da 2016'da perakende fiyatlarda yÃ¼zde 9,12 ve toptan fiyatlarda yÃ¼zde 10,88 artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
Tarsus ilÃ§esinde Ä±rmaÄŸÄ±n taÅŸmasÄ± sonucu tarlada mahsur kalan 37 Suriyeli kurtarÄ±ldÄ±
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Ãœlkemize duyduÄŸumuz sonsuz gÃ¼ven ve sevgiyi sarsmayÄ± hedef alan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri amaÃ§larÄ±na ulaÅŸamayacaklardÄ±r" dedi
Putin, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a Ä°stanbul'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sebebiyle baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Ä°stanbul'da gÃ¼venlik zirvesi dÃ¼zenleniyor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamayla OrtakÃ¶y'deki saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±
Malatya, AdÄ±yaman, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ve BingÃ¶l'de buzlanma ve don uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
CHP'li Akif HamzaÃ§ebi, Reina saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin olarak, "BÃ¶ylesi olaylarÄ±n tÃ¼m toplumu birleÅŸtirmesi gerekir" dedi
TBMM'de 30 yÄ±ldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasÄ±na raÄŸmen, 30 yÄ±l Ã¼zerinden emekli ikramiyesi Ã¶denenlere, kalan her yÄ±l iÃ§in ek ikramiye Ã¶denmesini Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ± ele alÄ±nacak
OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda olay yerinde olan Ä°srailli bir kadÄ±nÄ±n kayÄ±p olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
Ä°ngiltere BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± Ä°stanbul'daki vatandaÅŸlarÄ±na uyarÄ±da bulundu
DÃ¼zce'de FETÃ– kapsamÄ±nda adliyeye sevk edilen 13 iÅŸadamÄ±ndan 3'Ã¼ tutuklandÄ±
Islak imza kumpas iddialarÄ± ile ilgili soruÅŸturmanÄ±n iddianamesinde FETÃ–â€™nÃ¼n Adli TÄ±p Kurumuâ€™ndaki yapÄ±lanmasÄ±na yer verildi
ABD BaÅŸkonsolosluÄŸu Ä°stanbul'daki ABD'liler iÃ§in bir uyarÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± yayÄ±nladÄ±