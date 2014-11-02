11:49, 01 Ocak 2017 Pazar

OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±na CHP'den ilk aÃ§Ä±klama





CHP'li Akif HamzaÃ§ebi, Reina saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin olarak, "BÃ¶ylesi olaylarÄ±n tÃ¼m toplumu birleÅŸtirmesi gerekir" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TBMM BaÅŸkanvekiliÂ Mehmet Akif HamzaÃ§ebi,Â Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "BÃ¶ylesi olaylarÄ±n tÃ¼m toplumu birleÅŸtirmesi gerekir. Bu yasÄ± hepimizin tutmasÄ± gerekir. Bu yasÄ± hepimiz tutarsak terÃ¶rÃ¼ yeneriz." dedi.

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