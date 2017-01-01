11:56, 01 Ocak 2017 Pazar

Meteorolojiden 5 il iÃ§in buzlanma ve don uyarÄ±sÄ±





Malatya, AdÄ±yaman, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ve BingÃ¶l'de buzlanma ve don uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MeteorolojiÂ 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, havanÄ±nÂ MalatyaÂ veÂ Tunceli'de az bulutlu ve aÃ§Ä±k, gece saatlerinden itibaren Ã§ok bulutlu,Â ElazÄ±ÄŸ,Â BingÃ¶lÂ ileÂ AdÄ±yaman'da ise parÃ§alÄ± ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren Ã§ok bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. SÄ±caklÄ±klarda Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸikliÄŸin beklenmediÄŸi bÃ¶lgede, rÃ¼zgarÄ±n deÄŸiÅŸik yÃ¶nlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bu illerde sabah saatlerindeÂ buzlanmaÂ veÂ donÂ olayÄ± beklendiÄŸinden ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmasÄ± gerekiyor.

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