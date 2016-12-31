GÃ¼ncelleme: 12:04, 01 Ocak 2017 Pazar

ErdoÄŸan'dan OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, OrtakÃ¶yâ€™deki saldÄ±rÄ± ile ilgili olarak "SaldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum. Ãœlkemizi istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ãœlkemize dÃ¶nÃ¼k tehditleri kaynaÄŸÄ±nda yok edeceÄŸiz. Bu tÃ¼r kirli oyunlara asla geÃ§it vermeyeceÄŸiz" dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Reina'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. ErdoÄŸan aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:Â

"2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk saatlerinde Ä°stanbulâ€™un OrtakÃ¶y semtinde meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum.

SaldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden gÃ¼venlik gÃ¶revlimize ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za rahmet niyaz ediyor, elim olayda yitirdiÄŸimiz yabancÄ± misafirlerimizi tazimle anÄ±yorum.

HayatlarÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±larÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar diliyorum.

Milletimizin huzuruna kastedenler ve onlarÄ±n taÅŸeronlarÄ±, sivilleri de hedef alan menfur saldÄ±rÄ±larla, Ã¼lkemizi istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmaya, halkÄ±mÄ±zÄ±n moralini bozarak kaos oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar.

Ancak bizler milletÃ§e soÄŸukkanlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± muhafaza etmek, birbirimizle daha fazla kenetlenmek suretiyle, bu tÃ¼r kirli oyunlara asla geÃ§it vermeyeceÄŸiz.

TerÃ¶rle mÃ¼cadelesini sÃ¼rdÃ¼rmekte olan TÃ¼rkiye, vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸini ve huzurunu saÄŸlamak iÃ§in bÃ¶lgede de ne gerekiyorsa yapmak konusunda son derece kararlÄ±dÄ±r.

FarklÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin Ã¼lkemizi hedef aldÄ±klarÄ± bu saldÄ±rÄ±larÄ±n, bÃ¶lgemizde yaÅŸanan hadiselerden baÄŸÄ±msÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±ndayÄ±z. Ãœlkemize yÃ¶nelik tehditleri ve saldÄ±rÄ±larÄ±, kaynaÄŸÄ±nda yok etme konusunda da kararlÄ±yÄ±z.

Bu sÃ¼reÃ§te kaybettiÄŸimiz her bir can, yÃ¼reÄŸimizi daÄŸlamakla birlikte, mÃ¼cadele azmimizi kamÃ§Ä±lamakta, kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± perÃ§inlemektedir.

Ãœlke ve millet olarak, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin ve arkalarÄ±ndaki gÃ¼Ã§lerin sadece silahlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±na deÄŸil, onlarÄ±n ekonomik, siyasi, sosyal saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± da sonuna kadar mÃ¼cadele edeceÄŸiz.

Ä°stanbulâ€™daki vahÅŸi saldÄ±rÄ±, terÃ¶rÃ¼n ayrÄ±m yapmadan kan dÃ¶kmeyi, can almayÄ±, can acÄ±tmayÄ± hedeflediÄŸini aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koymuÅŸtur.

Bu elim saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden gÃ¼venlik gÃ¶revlimize ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za tekrar Allahâ€™tan rahmet, yaralÄ±larÄ±mÄ±za da acil ÅŸifalar diliyorum."