ErdoÄŸan'dan OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, OrtakÃ¶yâ€™deki saldÄ±rÄ± ile ilgili olarak "SaldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum. Ãœlkemizi istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ãœlkemize dÃ¶nÃ¼k tehditleri kaynaÄŸÄ±nda yok edeceÄŸiz. Bu tÃ¼r kirli oyunlara asla geÃ§it vermeyeceÄŸiz" dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Reina'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. ErdoÄŸan aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:Â
"2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk saatlerinde Ä°stanbulâ€™un OrtakÃ¶y semtinde meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum.
SaldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden gÃ¼venlik gÃ¶revlimize ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za rahmet niyaz ediyor, elim olayda yitirdiÄŸimiz yabancÄ± misafirlerimizi tazimle anÄ±yorum.
HayatlarÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±larÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar diliyorum.
Milletimizin huzuruna kastedenler ve onlarÄ±n taÅŸeronlarÄ±, sivilleri de hedef alan menfur saldÄ±rÄ±larla, Ã¼lkemizi istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmaya, halkÄ±mÄ±zÄ±n moralini bozarak kaos oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar.
Ancak bizler milletÃ§e soÄŸukkanlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± muhafaza etmek, birbirimizle daha fazla kenetlenmek suretiyle, bu tÃ¼r kirli oyunlara asla geÃ§it vermeyeceÄŸiz.
TerÃ¶rle mÃ¼cadelesini sÃ¼rdÃ¼rmekte olan TÃ¼rkiye, vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸini ve huzurunu saÄŸlamak iÃ§in bÃ¶lgede de ne gerekiyorsa yapmak konusunda son derece kararlÄ±dÄ±r.
FarklÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin Ã¼lkemizi hedef aldÄ±klarÄ± bu saldÄ±rÄ±larÄ±n, bÃ¶lgemizde yaÅŸanan hadiselerden baÄŸÄ±msÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±ndayÄ±z. Ãœlkemize yÃ¶nelik tehditleri ve saldÄ±rÄ±larÄ±, kaynaÄŸÄ±nda yok etme konusunda da kararlÄ±yÄ±z.
Bu sÃ¼reÃ§te kaybettiÄŸimiz her bir can, yÃ¼reÄŸimizi daÄŸlamakla birlikte, mÃ¼cadele azmimizi kamÃ§Ä±lamakta, kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± perÃ§inlemektedir.
Ãœlke ve millet olarak, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin ve arkalarÄ±ndaki gÃ¼Ã§lerin sadece silahlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±na deÄŸil, onlarÄ±n ekonomik, siyasi, sosyal saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± da sonuna kadar mÃ¼cadele edeceÄŸiz.
Ä°stanbulâ€™daki vahÅŸi saldÄ±rÄ±, terÃ¶rÃ¼n ayrÄ±m yapmadan kan dÃ¶kmeyi, can almayÄ±, can acÄ±tmayÄ± hedeflediÄŸini aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koymuÅŸtur.
Bu elim saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden gÃ¼venlik gÃ¶revlimize ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za tekrar Allahâ€™tan rahmet, yaralÄ±larÄ±mÄ±za da acil ÅŸifalar diliyorum."
BazÄ± STK ve odalar OrtakÃ¶y'deki saldÄ±rÄ± Ã¼zerine bir aÃ§Ä±klama yayÄ±nlayarak terÃ¶rÃ¼ kÄ±nadÄ±
OrtakÃ¶y'de bir gece kulÃ¼bÃ¼nde dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da son bilgilere gÃ¶re 39 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, dÃ¶rdÃ¼ aÄŸÄ±r 65 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°stanbul'da 2016'da perakende fiyatlarda yÃ¼zde 9,12 ve toptan fiyatlarda yÃ¼zde 10,88 artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
Tarsus ilÃ§esinde Ä±rmaÄŸÄ±n taÅŸmasÄ± sonucu tarlada mahsur kalan 37 Suriyeli kurtarÄ±ldÄ±
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Ãœlkemize duyduÄŸumuz sonsuz gÃ¼ven ve sevgiyi sarsmayÄ± hedef alan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri amaÃ§larÄ±na ulaÅŸamayacaklardÄ±r" dedi
Putin, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a Ä°stanbul'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sebebiyle baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi
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