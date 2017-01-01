12:17, 01 Ocak 2017 Pazar

Endonezya'da tekne yangÄ±nÄ±nda 23 Ã¶lÃ¼





Cakarta'dan Tidung AdasÄ±'na giden teknede Ã§Ä±kan yangÄ±n sonucu 23 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Endonezya'nÄ±n baÅŸkenti Cakarta'dan 247 kiÅŸiyle Tidung AdasÄ±'na hareket eden teknenin alev almasÄ± sonucu en az 23 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) Cakarta MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hendra Sudirman, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Cakarta'dan Tidung AdasÄ±'na hareket eden yolcu gemisinin alev alarak yanmasÄ± sonucu 23 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi. Arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini belirten Sudirman, "Arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu 194 yolcu kurtarÄ±ldÄ±,Â 23 cesede ulaÅŸÄ±ldÄ±. KayÄ±p olan yolcularÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor." dedi. Yeni yÄ±l tatili iÃ§in Tidung AdasÄ±'na gitmek isteyen yolcularÄ± taÅŸÄ±yan teknenin yerel saatle 08.46'da alev aldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

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