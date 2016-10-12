12:25, 01 Ocak 2017 Pazar

Ä°stanbul'da gÃ¼venlik zirvesi





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Ä°stanbul'da gÃ¼venlik zirvesi dÃ¼zenleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul OrtakÃ¶yâ€™de dÃ¼zenlenen ve 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 65 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± hain terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, bugÃ¼n saat 12.30'da DolmabahÃ§e'deki BaÅŸbakanlÄ±k Ofisi'nde BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¼venlik zirvesinin toplanacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, Vali Vasip Åžahin ve Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã‡alÄ±ÅŸkan DolmabahÃ§eâ€™de 12.30â€™da gÃ¼venlik toplantÄ±sÄ± yapacak.

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