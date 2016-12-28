12:36, 01 Ocak 2017 Pazar

Putin'den OrtakÃ¶y iÃ§in taziye mesajÄ±





Putin, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a Ä°stanbul'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sebebiyle baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nayarak, "Yeni yÄ±l kutlamasÄ±nda suÃ§suz insanlarÄ± Ã¶ldÃ¼rmekten daha kÃ¶tÃ¼ bir suÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nemiyorum" dedi. Putin, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a Ä°stanbul'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sebebiyle baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. Kremlin'in resmi internet sitesinde yer alan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Putin ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Yeni yÄ±l kutlamasÄ±nda suÃ§suz insanlarÄ± Ã¶ldÃ¼rmekten daha kÃ¶tÃ¼ bir suÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nemiyorum. Fakat terÃ¶ristlere insani duygular Ã§ok yabancÄ±. Bizim ortak gÃ¶revimiz terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na kararlÄ± bir ÅŸekilde yanÄ±t vermek. " Putin, bu kÃ¶tÃ¼lÃ¼kle mÃ¼cadelede Rusya'nÄ±n, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venilir bir partneri olduÄŸunu ve olacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi. Putin, olayda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±na ve ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralananlara acil ÅŸifalar diledi.

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