Putin'den OrtakÃ¶y iÃ§in taziye mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nayarak, "Yeni yÄ±l kutlamasÄ±nda suÃ§suz insanlarÄ± Ã¶ldÃ¼rmekten daha kÃ¶tÃ¼ bir suÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nemiyorum" dedi.
Putin, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a Ä°stanbul'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sebebiyle baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.
Kremlin'in resmi internet sitesinde yer alan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Putin ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Yeni yÄ±l kutlamasÄ±nda suÃ§suz insanlarÄ± Ã¶ldÃ¼rmekten daha kÃ¶tÃ¼ bir suÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nemiyorum. Fakat terÃ¶ristlere insani duygular Ã§ok yabancÄ±. Bizim ortak gÃ¶revimiz terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na kararlÄ± bir ÅŸekilde yanÄ±t vermek. "
Putin, bu kÃ¶tÃ¼lÃ¼kle mÃ¼cadelede Rusya'nÄ±n, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venilir bir partneri olduÄŸunu ve olacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Putin, olayda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±na ve ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralananlara acil ÅŸifalar diledi.
BazÄ± STK ve odalar OrtakÃ¶y'deki saldÄ±rÄ± Ã¼zerine bir aÃ§Ä±klama yayÄ±nlayarak terÃ¶rÃ¼ kÄ±nadÄ±
OrtakÃ¶y'de bir gece kulÃ¼bÃ¼nde dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da son bilgilere gÃ¶re 39 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, dÃ¶rdÃ¼ aÄŸÄ±r 65 kiÅŸi yaralandÄ±
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KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Ãœlkemize duyduÄŸumuz sonsuz gÃ¼ven ve sevgiyi sarsmayÄ± hedef alan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri amaÃ§larÄ±na ulaÅŸamayacaklardÄ±r" dedi
Putin, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a Ä°stanbul'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sebebiyle baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi
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