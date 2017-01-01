TYB Kültür Sanat Ödülleri açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkiye Yazarlar Birliği 2016 yılında ülkemizde yaşanan kültür, sanat ve fikir hayatındaki gelişmeleri değerlendirerek, “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödüllerini açıkladı.
2016 yılı “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödülleri Ankara'da TYB Genel Merkezinde Genel Başkan Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan tarafından açıklandı.
2016 YILI “YILIN YAZAR, FİKİR ADAMI VE SANATÇILARI ÖDÜLLERİ”
Hikâye: Mehmet Kahraman, Işıklar Açık Kalsın
Şiir: M. Ragıp Karcı, Tut Elimden Düşmeyelim
Roman: Hasan Ali Toptaş, Kuşlar Yasına Gider
Deneme: Ali Yurtgezen, Evin Mahremi Olmak
Fikir: Ercan Yıldırım, Neoliberal İslamcılık
Araştırma: Hüseyin Yayman, Türkiye’de Devlet Reformu ve Başkanlık Sistemi
İnceleme: Celal Soydan, İkbâl’e Dair
Edebi Tenkit: Hayriye Ünal, Başkasının Sınırlarında Şair
Gezi: Faruk Uysal, Taşkent Defteri
Hatıra: Sare Çizmecioğlu, Ayın Parlak Zamanı
Tercüme: Mehmet Hakkı Suçin, Aşkın Kitabı Nizar Kabbani
Biyografi: Fahrettin Gün, Babanzâde Ahmed Nâim Hayatı Eserleri
Çocuk Edebiyatı: Vural Kaya, Kuşların Kalbine Dokunmak
Şehir Kitapları: Esenler Belediyesi, dergi ve yayınları
Tiyatro:Hâle Canat Cürgül, Sıradışı Martı
Basın, yayın, televizyon, radyo alanında ödüllendirilenler:
Basın Fikir: Beril Dedeoğlu, (Star Gazetesi)
Basın Fıkra: İsmail Kılıçarslan (Yeni Şafak Gazetesi)
Dergi yayıncılığı: Aşkar Dergisi
Elektronik Yayıncılık: Hece Taşları
TV Program: Kitap Kokusu (TVNET)
Radyo programı: Hızırla Yolculuk (TRT Radyo)
Müzik: Sedat Anar, Ehl-i Beyt Besteleri
Kamu yayıncılığı: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Özel yayıncılık: Kapı Yayınları
Üstün hizmet
Prof. Dr. Raşit Küçük,
Prof. Dr. Bekir Karlığa,
Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu
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