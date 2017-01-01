TYB Kültür Sanat Ödülleri açıklandı

İstanbul’daki 10 bin tarihi çeşmeye ne oldu?

''Matbah Emini Hasan Ağa nihayetinde Devlet-i Aliye’nin patates-soğan işlerinin sorumlusu bir memurdu. Ama tıpkı sözgelimi ahırlardan ya da ordunun bir biriminden sorumlu memurun yaptığı gibi o da milletine hizmet etmek ve sadaka-i cariyenin gelir kapısına kurnazca kement atmak arzusundaydı."