Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:49, 01 Ocak 2017 Pazar
Kültür Sanat
12:42, 01 Ocak 2017 Pazar

  • Paylaş
TYB Kültür Sanat Ödülleri açıklandı
TYB Kültür Sanat Ödülleri açıklandı

TYB tarafından her yıl verilen Kültür Sanat ödülleri düzenlenen basın toplantısında açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Yazarlar Birliği 2016 yılında ülkemizde yaşanan kültür, sanat ve fikir hayatındaki gelişmeleri değerlendirerek, “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödüllerini açıkladı.

2016 yılı “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödülleri Ankara'da TYB Genel Merkezinde Genel Başkan Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan tarafından açıklandı.

2016 YILI “YILIN YAZAR, FİKİR ADAMI VE SANATÇILARI ÖDÜLLERİ”

Hikâye: Mehmet Kahraman, Işıklar Açık Kalsın

Şiir: M. Ragıp Karcı, Tut Elimden Düşmeyelim

Roman: Hasan Ali Toptaş, Kuşlar Yasına Gider

Deneme: Ali Yurtgezen, Evin Mahremi Olmak

Fikir: Ercan Yıldırım, Neoliberal İslamcılık

Araştırma: Hüseyin Yayman, Türkiye’de Devlet Reformu ve Başkanlık Sistemi

İnceleme: Celal Soydan, İkbâl’e Dair

Edebi Tenkit: Hayriye Ünal, Başkasının Sınırlarında Şair

Gezi: Faruk Uysal, Taşkent Defteri

Hatıra: Sare Çizmecioğlu, Ayın Parlak Zamanı

Tercüme: Mehmet Hakkı Suçin, Aşkın Kitabı Nizar Kabbani

Biyografi: Fahrettin Gün, Babanzâde Ahmed Nâim Hayatı Eserleri

Çocuk Edebiyatı: Vural Kaya, Kuşların Kalbine Dokunmak

Şehir Kitapları: Esenler Belediyesi, dergi ve yayınları

Tiyatro:Hâle Canat Cürgül, Sıradışı Martı

Basın, yayın, televizyon, radyo alanında ödüllendirilenler:

Basın Fikir: Beril Dedeoğlu, (Star Gazetesi)

Basın Fıkra: İsmail Kılıçarslan (Yeni Şafak Gazetesi)

Dergi yayıncılığı: Aşkar Dergisi

Elektronik Yayıncılık: Hece Taşları

TV Program: Kitap Kokusu (TVNET)

Radyo programı: Hızırla Yolculuk (TRT Radyo)

Müzik: Sedat Anar, Ehl-i Beyt Besteleri

Kamu yayıncılığı: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

Özel yayıncılık: Kapı Yayınları

Üstün hizmet

Prof. Dr. Raşit Küçük,

Prof. Dr. Bekir Karlığa,

Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu



İlgili Konular TYB ödülleri tyb
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Kültür Sanat Haberleri
TYB Kültür Sanat Ödülleri açıklandı
TYB Kültür Sanat Ödülleri açıklandı

TYB tarafından her yıl verilen Kültür Sanat ödülleri düzenlenen basın toplantısında açıklandı
Din yorgunluğu' toplumda ciddi bir sorun
'Din yorgunluğu' toplumda ciddi bir sorun

Necdet Subaşı Bursa'da dini yaşayışımız ve dünyada değişen İslam algısı üzerine konuştu
ESKADER Ödülleri açıklandı
ESKADER Ödülleri açıklandı

ESKADER tarafından düzenlenen Kültür Sanat Ödülleri açıklandı
Mehmet Akif Ersoy vefatının 80 yılında anıldı FOTO
Mehmet Akif Ersoy vefatının 80. yılında anıldı | FOTO

İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 80. yılında İstanbul'daki mezarı başında anıldı
Hattatlardan Şeyh Hamdullah a vef
Hattatlardan Şeyh Hamdullah’a vefâ

Hattatlar, pîrleri Şeyh Hamdullh’a vefa gösterip ismini Beytullah ebatlarında bir camide yaşatma kararı aldı. Mahmut Şahin Hoca ile İstanbul Küçükköy’deki evinde Şeyh Hamdullah Camii projesi üzerine konuştuk
Celalettin Ökten ödülleri sahiplerini buldu
Celalettin Ökten ödülleri sahiplerini buldu

ÖNDER tarafından ilki düzenlenen Celalettin Ökten ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu
Bayrampaşa'lı çocuklar 'Seyirci Kalamayız' diyorlar
Bayrampaşa'lı çocuklar 'Seyirci Kalamayız' diyorlar !

Bayrampaşa Belediyesi Bilgi evleri bünyesinde 'Seyirci Kalamayız' başlıklı bir sosyal sorumluluk çalışması başlatıldı
Kalandar Soğuğu Neden Değerli Bir Film
Kalandar Soğuğu Neden Değerli Bir Film?

Hikâyesi, sinematografisi ve aldığı ödüller ile adından çokça söz ettiren Mustafa Kara’nın Kalandar Soğuğu filmini, değerli bir film yapan özellikler neler?
Kültür Bakanlığı ödülü Doğan ve Koytak'a
Kültür Bakanlığı ödülü Doğan ve Koytak'a

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü yazar Mehmet Doğan ile şair ve çevirmen Cahit Koytak'a verildi
Ali Ulvi Kurucu İstanbul'da anılıyor
Ali Ulvi Kurucu İstanbul'da anılıyor

Akif'in şiir üslubunu devam ettiren Ali Ulvi Kurucu TYB İstanbul'daki özel etkinlikle anılacak
Türkiye vesayet çarkını kırmaya başladı
Türkiye, vesayet çarkını kırmaya başladı

Cevat Özkaya "Günümüz Türkiye’si vesayete direniyor. Direnme anında da birçok olay yaşıyor. Yaşanan olaylar günden güne sertleşiyor. Sertleşen bu olaylar da sıcak savaşa evrilme belirtileri taşıyor.” dedi
quot Şeb-i Ar s törenleri magazinselleştiriliyor quot
"Şeb-i Arûs törenleri magazinselleştiriliyor"

Mevlana Celaleddin-i Rûmî'nin 743. Vuslat Yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen pogramda konuşan yazar Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Şeb-i Arûs törenleri için 'magazinselleştiriliyor' eleştirisinde bulundu
İstanbul daki 10 bin tarihi çeşmeye ne oldu
İstanbul’daki 10 bin tarihi çeşmeye ne oldu?

''Matbah Emini Hasan Ağa nihayetinde Devlet-i Aliye’nin patates-soğan işlerinin sorumlusu bir memurdu. Ama tıpkı sözgelimi ahırlardan ya da ordunun bir biriminden sorumlu memurun yaptığı gibi o da milletine hizmet etmek ve sadaka-i cariyenin gelir kapısına kurnazca kement atmak arzusundaydı."
Mustafa Çiftçi Kütüphanelere değil pazar yerlerine talibim
Mustafa Çiftçi: Kütüphanelere değil, pazar yerlerine talibim

2016 Yılı Necip Fazıl Ödülleri’nde 'İlk Eser' dalında ödüle layık görülen Mustafa Çiftçi, DünyaBizim'den Hatice Ebrar Akbulut'un sorularını cevapladı
Zekatın tarihi ve güncel uygulamaları tartışıldı
Zekatın tarihi ve güncel uygulamaları tartışıldı

İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) tarafından “Tarihte ve Günümüzde Zekat Uygulamaları” isimli Milletlerarası İlmî Toplantı düzenlendi
Tanburi Cemil Bey vefatının 100 yıl dönümünde anılacak
Tanburi Cemil Bey vefatının 100. yıl dönümünde anılacak

Vefatının 100. Yılında Tanburi Cemil Bey Hazinesi konulu seminer, 14 Aralık'ta gerçekleştirilecek

Haberler

TYB, Gülen'e verdiği ödülü iptal etti
TYB Gülen'e verdiği ödülü iptal etti

TYB İstanbul'da yeni dönem
TYB İstanbul'da yeni dönem

TYB ödüllerinin sahipleri belli oldu
TYB ödüllerinin sahipleri belli oldu

Yazarlardan 'silahlar sussun şiir konuşsun' çağrısı
Yazarlardan 'silahlar sussun şiir konuşsun' çağrısı

TYB İstanbul’da "En iyi 12 şiiri" seçiyor
TYB İstanbul da quot En iyi 12 şiiri quot seçiyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 