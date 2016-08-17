12:58, 01 Ocak 2017 Pazar

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: AlÄ±nacaÄŸÄ± sÃ¶ylenen Ã¶nlemler terÃ¶re cesaret veriyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ä°stanbul OrtakÃ¶yâ€™deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin "Her terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalar ve alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, alÄ±nacaÄŸÄ± sÃ¶ylenen Ã¶nlemler adeta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine bir sonraki saldÄ±rÄ±larÄ± iÃ§in cesaret vermektedir. Bu durumun nedeni hÃ¼kÃ¼metin akÄ±lcÄ±, bilimsel, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ve milli bir terÃ¶rle mÃ¼cadele politikasÄ±nÄ±n bulunmamasÄ±dÄ±r" dedi.

CHP'nin basÄ±n biriminden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle bir mesaj yayÄ±mladÄ±.

Bir eÄŸlence mekanÄ±na yÃ¶nelik terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± lanetleyen Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, mesajÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°lk aÃ§Ä±klamalara gÃ¶re, yeni yÄ±la umutla giren biri polis, 39 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± ve yabancÄ± konuklarÄ±mÄ±zÄ± kaybettik. DoÄŸrudan gÃ¼ndelik hayatÄ±mÄ±za ve yaÅŸam alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±za saldÄ±ran, Ã¼lkemize duyduÄŸumuz sonsuz gÃ¼ven ve sevgiyi sarsmayÄ± hedef alan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri amaÃ§larÄ±na ulaÅŸamayacaklardÄ±r. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini, toplumsal dayanÄ±ÅŸmamÄ±z, kÃ¶klÃ¼ demokrasimiz ve laik aklÄ±n eÅŸsiz birikimiyle bertaraf edeceÄŸiz.Â

Ãœlkemiz, uzun sÃ¼redir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin aÃ§Ä±k hedefi haline gelmiÅŸ durumdadÄ±r. HÃ¼kÃ¼met hangi adÄ±mlarÄ± atÄ±yor olursa olsun, terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± engellenememektedir. Her terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalar ve alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, alÄ±nacaÄŸÄ± sÃ¶ylenen Ã¶nlemler adeta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine bir sonraki saldÄ±rÄ±larÄ± iÃ§in cesaret vermektedir. Bu durumun nedeni hÃ¼kÃ¼metin akÄ±lcÄ±, bilimsel, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ve milli bir terÃ¶rle mÃ¼cadele politikasÄ±nÄ±n bulunmamasÄ±dÄ±r. Ã–te yandan, terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± sonrasÄ±nda ahlaki ve vicdani bir yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k gereÄŸi yetki sahiplerinin hesap vermiyor, gÃ¶revlerinden Ã§ekilmiyor oluÅŸlarÄ± da mÃ¼cadelede zaaf yaratmaktadÄ±r."

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, mesajÄ±nda saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlere rahmet, yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±lara ÅŸifa dileklerini iletti.