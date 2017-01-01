13:07, 01 Ocak 2017 Pazar

Tarlada mahsur kalan Suriyeliler kurtarÄ±ldÄ±





Tarsus ilÃ§esinde Ä±rmaÄŸÄ±n taÅŸmasÄ± sonucu tarlada mahsur kalan 37 Suriyeli kurtarÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle Ä±rmaÄŸÄ±n taÅŸmasÄ± sonucu tarlada mahsur kalan 37 Suriyeli kurtarÄ±ldÄ±. Ã‡ayboyu kÃ¶yÃ¼nden geÃ§en Ä±rmaÄŸÄ±n taÅŸmasÄ± yÃ¼zÃ¼nden kÃ¶ydeki bazÄ± yollar su altÄ±nda kaldÄ±. Bu esnada yakÄ±ndaki tarlada mahsur kalan Suriyeliler iÃ§in kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. AFAD, jandarma ekipleri veÂ Tarsus AvcÄ±lar DerneÄŸi Ã¼yeleri ile kÃ¶ylÃ¼lerin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucu kurtarÄ±lan, aralarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 37 kiÅŸi, Tarsus Spor Salonu'na getirildi. Suriyelilere gÄ±da yardÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±.

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