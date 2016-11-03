13:15, 01 Ocak 2017 Pazar

Ä°stanbul'da enflasyon 2016'da yÃ¼zde 9,12

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'da, aralÄ±k ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya kÄ±yasla perakende fiyatlar yÃ¼zde 1,71 ve toptan fiyatlar yÃ¼zde 1,77 oranÄ±nda arttÄ±.

Ä°stanbul Ticaret OdasÄ±nÄ±n (Ä°TO) 1995 bazlÄ± verilerine gÃ¶re, AralÄ±k 2016 itibarÄ±yla Ãœcretliler GeÃ§inme Ä°ndeksi yÄ±llÄ±k ortalama yÃ¼zde 8,13 ve Toptan EÅŸya FiyatlarÄ± Ä°ndeksi yÄ±llÄ±k ortalama yÃ¼zde 5,87 yÃ¼kseldi.

Ä°stanbul'da, aralÄ±k ayÄ±nda perakende fiyatlar yÃ¼zde 1,71 ve toptan fiyatlar yÃ¼zde 1,77 artÄ±ÅŸ kaydetti. SÃ¶z konusu verilere yÄ±llÄ±k bazda bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda perakende fiyatlarda yÃ¼zde 9,12 ve toptan fiyatlarda yÃ¼zde 10,88 artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

SEKTÃ–REL BAZDA DEÄžÄ°ÅžÄ°M ORANLARI

Perakende fiyatlar, aralÄ±kta bir Ã¶nceki aya kÄ±yasla, gÄ±dada 3,02, ulaÅŸtÄ±rma ve haberleÅŸmede 1,68, ev eÅŸyasÄ±nda 0,99, konutta yÃ¼zde 0,85, kÃ¼ltÃ¼r, eÄŸitim ve eÄŸlencede 0,33, saÄŸlÄ±k ve kiÅŸisel bakÄ±mda 0,23 arttÄ±. Bu dÃ¶nemde perakende fiyatlar giyimde 0,35 azalÄ±rken, diÄŸer harcamalar grubunda herhangi bir fiyat hareketi izlenmedi.

AynÄ± dÃ¶nemde toptan fiyatlara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise iÅŸlenmemiÅŸ maddeler grubunda yÃ¼zde 3,23, yakacak ve enerji maddelerinde yÃ¼zde 2,66, gÄ±da maddeleri grubunda yÃ¼zde 1,93, kimyevi maddelerde yÃ¼zde 1,48 artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Madenler grubunda ise yÃ¼zde 1,37, inÅŸaat malzemelerinde yÃ¼zde 1,13 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸandÄ±. Mensucat grubunda ise herhangi bir fiyat hareketi izlenmedi.