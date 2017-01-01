13:26, 01 Ocak 2017 Pazar

OrtakÃ¶y'deki saldÄ±rÄ±da 39 Ã¶lÃ¼, 65 yaralÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul OrtakÃ¶y'de bir gece kulÃ¼bÃ¼nde terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸti. Uzun namlulu silahla kapÄ± Ã¶nÃ¼ndekilere ateÅŸ aÃ§an saldÄ±rgan bir polis ile bir vatandaÅŸÄ± katlettikten sonra iÃ§eriye girdi. Ä°Ã§eride yeni yÄ±l kutlamasÄ± iÃ§in bulananlarÄ±n Ã¼zerine kurÅŸun yaÄŸdÄ±rmasÄ± sonucu 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ä°stanbul OrtakÃ¶y'de dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±nda bilgi veren Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, "39 insanÄ±mÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybetti." dedi.

Bakan Soylu hastanede tedavileri devam eden yaralÄ±larla ilgili olarak, "01.15 sÄ±ralarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±. Åžu anda 69 kiÅŸi hastanelerde tedavi gÃ¶rÃ¼yor, 4'Ã¼ aÄŸÄ±r olarak bize bildirildi." ifadesini kullandÄ±.

Soylu, saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren terÃ¶risti yakalama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Ä°LK AÃ‡IKLAMA VALÄ° ÅžAHÄ°Nâ€™DEN

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin ise saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± ilk aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Saat 01.15 sÄ±ralarÄ±nda bir terÃ¶rist uzun namlulu silahla Ã¶nce kapÄ± Ã¶nÃ¼nde bekleyen polis memurumuzu ÅŸehit ederek, sonra bir vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± ÅŸehit ederek iÃ§eri girmesi sonucu maalesef iÃ§eride Ã§ok vahÅŸice, acÄ±masÄ±zca, orada sadece yÄ±lbaÅŸÄ±nÄ± kutlamak ve eÄŸlenmek Ã¼zere gelmiÅŸ masum insanlarÄ±n Ã¼zerine Ã§ok acÄ±mazca kurÅŸun yaÄŸdÄ±rarak maalesef bugÃ¼nkÃ¼ olayÄ± meydana getirmiÅŸtir. Bu bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±dÄ±r. Åžu ana kadar kadar yapÄ±lan tespitlere gÃ¶re en az 35 vatandaÅŸÄ±mÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir. BunlarÄ±n bir tanesi polis memuru, yine en az 40 yaralÄ±mÄ±z hastanelerde tedavi altÄ±ndadÄ±r. Konuyla ilgili detaylÄ± araÅŸtÄ±rmalar yapÄ±lÄ±yor. ArkadaÅŸlar onun Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bundan sonra daha detaylÄ± aÃ§Ä±klamalar sizlerle ayrÄ±ca paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r. Åžu anda paylaÅŸabileceÄŸim kÄ±saca bilgiler bunlardÄ±r."

CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN BÄ°LGÄ° ALDI

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yetkililerden bilgi aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±, ErdoÄŸan'Ä±n, saldÄ±rÄ± haberinin ardÄ±ndan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin ve Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ä°rfan Fidan ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Olaydan bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ettiÄŸi, can kayÄ±plarÄ± ve yaralÄ±larÄ±n durumu hakkÄ±nda da bilgi aldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

POLÄ°STEN OPERASYON

SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± polis gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼ hem karadan hem de denizden sardÄ±. Ã–te yandan gece kulÃ¼bÃ¼nde bulunanlarÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n denize atladÄ±ÄŸÄ± ve deniz polisinin vatandaÅŸlarÄ± kurtarmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

OrtakÃ¶y'de bulunan gece kulÃ¼bÃ¼ne silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± polis gece kulÃ¼bÃ¼ne saldÄ±rganlarÄ± yakalamak iÃ§in operasyon baÅŸlattÄ±. Polis karadan gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n etrafÄ±nÄ± sararken, deniz polisi de denizden olaya mÃ¼dahale etti. Ã–te yandan gece kulÃ¼bÃ¼nden bulunan bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n saldÄ±rÄ±dan kurtulmak iÃ§in denize atladÄ±ÄŸÄ± deniz polisinin de ÅŸahÄ±slarÄ± kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

SaldÄ±rganÄ±n gece kulÃ¼bÃ¼ne gelmek iÃ§in bindiÄŸi iddia edilen taksi emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. SaldÄ±rganÄ±n gece kulÃ¼bÃ¼ne gelmek iÃ§in bindiÄŸi iddia edilen taksi polis ekipleri tarafÄ±ndan inceleme altÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis ekipleri tarafÄ±ndan Ã§ekiciye alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli taksi emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

ADLÄ° TIP Ã–NÃœNDE ACI BEKLEYÄ°Åž

BeÅŸiktaÅŸ OrtakÃ¶y'de bir gece kulÃ¼bÃ¼ne yapÄ±lan silahlÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ± cenazelerini almak iÃ§in Yenibosna'daki Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Adli TÄ±p MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne geldi. AcÄ±lÄ± ailelerin iÅŸlemler iÃ§in Adli TÄ±p Kurumu Ã¶nÃ¼nde bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor.

TANIK Ä°FADELERÄ°

Ã–te yandan, saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda gece kulÃ¼bÃ¼nde bulunan ve hastane kapÄ±sÄ±nda gazetecilere aÃ§Ä±klama yapan Sinem UyanÄ±k, "EÅŸim o sÄ±rada Ã¼stÃ¼me kapandÄ±. KoÅŸan herkesi vurdular. EÅŸimin sayesinde ikimiz de hayattayÄ±z. Silah sesi duydum ayrÄ± ayrÄ±. SÃ¼rekli taradÄ±lar." ifadelerini kullandÄ±.

Bu arada, hastane bahÃ§esinde bekleyen bazÄ± vatandaÅŸlar da yakÄ±nlarÄ±nÄ±n durumuna iliÅŸkin gÃ¶revlilerden bilgi aldÄ±.Â

Ã–te yandan Japonya'nÄ±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸundan yetkililer de hastaneye gelerek yaralÄ±lar arasÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â

ÅžiÅŸli Hamidiye Etfal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinin yanÄ± sÄ±ra bÃ¶lgedeki bazÄ± Ã¶zel hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±larÄ±n tedavisi devam ederken, bazÄ±larÄ± da saÄŸlÄ±k ekiplerinin mÃ¼dahalelerinin ardÄ±ndan taburcu ediliyor.