13:37, 01 Ocak 2017 Pazar

STK'lardan saldÄ±rÄ±ya tepkiler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÃœSÄ°AD, Ä°TO, TÄ°M, TOBB ve TESK'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu birÃ§ok sivil toplum kuruluÅŸu Ä°stanbul'da bir gece kulÃ¼bÃ¼ne dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.

MÃœSÄ°AD

MÃ¼stakil Sanayici ve Ä°ÅŸ adamlarÄ± DerneÄŸi (MÃœSÄ°AD) Genel BaÅŸkanÄ± Nail Olpak, Ä°stanbul'da bir gece kulÃ¼bÃ¼ne dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin kÄ±nama mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.

Olpak, "2016â€™da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zorluklara milletÃ§e gÃ¶sterdiÄŸimiz dirayetin karÅŸÄ±sÄ±nda, 2017'de huzur ve bereket niyaz ederken, hainler yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde harekete geÃ§ti. Her zaman dediÄŸimiz gibi, terÃ¶rÃ¼n dili, dini, Ä±rkÄ± ve mazereti yok. MekanÄ± da yok. AynÄ± zamanda inanÄ±yoruz ki, terÃ¶rÃ¼n geleceÄŸi de yok ve olamayacak. Hain saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za, Ã¼lkemizi ziyaret amacÄ±yla gelen ve hayatÄ±nÄ± kaybeden yabancÄ± misafirlerimize ve ÅŸehit emniyet gÃ¶revlimize Allahâ€™tan rahmet, yaralÄ±larÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar diliyoruz. Bu terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz. Milletimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun." ifadelerini kullandÄ±.

TOBB

TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi (TOBB) BaÅŸkanÄ± Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu ise, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, terÃ¶rÃ¼n panzehirinin birlik ve beraberlik olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.Â

TerÃ¶rÃ¼n sadece TÃ¼rkiye'nin deÄŸil, dÃ¼nyanÄ±n da en bÃ¼yÃ¼k sorunu olduÄŸunu vurgulayan HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"KaynaÄŸÄ± ne olursa olsun, terÃ¶r insanlÄ±ÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmanÄ±dÄ±r. KardeÅŸliÄŸin, yaÅŸamanÄ±n, aydÄ±nlÄ±k hayallerin dÃ¼ÅŸmanÄ±dÄ±r. Ãœlkemizin birlik ve beraberliÄŸine, masum canlarÄ±n kalbine sÄ±kÄ±lan bu kurÅŸunlar, tarihin en kara sayfalarÄ±nda insanlÄ±k suÃ§u olarak okunacaktÄ±r. AcÄ± bir yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan, 2017 iÃ§in huzur diledik. Taze baÅŸlangÄ±Ã§lar, kardeÅŸlik istedik ancak terÃ¶r bir kez daha insanlÄ±k dÃ¼ÅŸmanÄ± olduÄŸunu duyurdu. YaÅŸama dÃ¼ÅŸman olduÄŸunu bildirdi. HiÃ§bir inancÄ±n, hiÃ§bir siyasetin ve amacÄ±n kabul edemeyeceÄŸi bu cinayetler, insanlÄ±k suÃ§udur, vahÅŸettir.Â

TÃ¼rk iÅŸ dÃ¼nyasÄ± adÄ±na lanetliyoruz. BÃ¼tÃ¼n vicdan sahipleri el ele verip ortak bir mÃ¼cadeleyle terÃ¶rÃ¼n her tÃ¼rlÃ¼sÃ¼ne karÅŸÄ± durmak zorundadÄ±r. Devletimizin terÃ¶rle mÃ¼cadelesinin sonuna kadar arkasÄ±ndayÄ±z. Bizim ayrÄ±lmaz bir bÃ¼tÃ¼n olduÄŸumuzu, sarsÄ±lmaz bir inanÃ§la birbirimize baÄŸlÄ± olduÄŸumuzu ve hiÃ§bir Ã¶lÃ¼m tehdidiyle Ã§Ã¶zÃ¼lmeyeceÄŸimizi bu terÃ¶r yuvalarÄ± eninde sonunda anlayacaktÄ±r. SaldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allahâ€™tan rahmet, yaralananlara acil ÅŸifalar diliyorum. BaÅŸÄ±mÄ±z saÄŸ olsun."

TESK

TÃ¼rkiye Esnaf ve SanatkarlarÄ± Konfederasyonu (TESK) Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi PalandÃ¶ken de yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rÃ¼n Ã¼stesinden gelecek gÃ¼Ã§te olduÄŸunu, terÃ¶rle mÃ¼cadelenin kesintiye uÄŸramayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

PalandÃ¶ken, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"SÃ¼rekli ifade edildiÄŸi gibi Ã¼lke olarak ikinci bir Ä°stiklal SavaÅŸÄ± veriyoruz. TerÃ¶r nereden gelirse gelsin, arkasÄ±nda kim olursa olsun er veya geÃ§ bu yapÄ±lan vahÅŸetlerin hesabÄ±nÄ± vereceklerdir. HiÃ§bir aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k saldÄ±rÄ± birlik, beraberlik ve kardeÅŸliÄŸimiÌ‡zi bozamayacak, ancak Ã§ok iyi bilinmeli ki terÃ¶rÃ¼n dini, imanÄ± ve milliyeti yok, her zaman herkesi vurabilir. Tez zamanda yapÄ±lmasÄ± gereken, Ã¼lke yÃ¶neticilerinin akÄ±llarÄ±nÄ± baÅŸÄ±na alÄ±p bu sorunun gÃ¼Ã§ birliÄŸiyle Ã¼stesinden gelmeleridir. Aksi halde bugÃ¼n Ã¼lkemizi hedef alan bu vahÅŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n benzerlerine baÅŸka Ã¼lkeler de maruz kalabilir. TerÃ¶re karÅŸÄ± tÃ¼m dÃ¼nya Ã¼lke ve liderleri ellerini taÅŸÄ±n altÄ±na koymalÄ±dÄ±r."

TÃœRMOB

TÃ¼rkiye Serbest Muhasebeci Mali MÃ¼ÅŸavirler ve Yeminli Mali MÃ¼ÅŸavirler OdalarÄ± BirliÄŸi (TÃœRMOB) Genel BaÅŸkanÄ± Cemal YÃ¼kselen de Ä°stanbul'daki saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±.

Toplumsal huzuru bozmaya yÃ¶nelik bu hain saldÄ±rÄ±larÄ±n hiÃ§bir zaman amacÄ±na ulaÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ± belirten YÃ¼kselen, "TerÃ¶rÃ¼n birlikteliÄŸimizi, geleceÄŸe olan inancÄ±mÄ±zÄ± sarsmasÄ±na asla izin vermeyeceÄŸiz. Bu alÃ§ak saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allahâ€™tan rahmet, ailelerine, yakÄ±nlarÄ±na ve milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±larÄ±mÄ±za da acil ÅŸifalar diliyorum." ifadesini kullandÄ±.

Ä°TO

Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± (Ä°TO) BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Ã‡aÄŸlar da "2017â€™nin ilk saatlerinde daima lanetlediÄŸimiz terÃ¶r bir kez daha yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterdi. 39 canÄ±mÄ±za kÄ±yÄ±ldÄ±. ArtÄ±k sÃ¶zÃ¼n bittiÄŸi yerdeyiz." ifadesini kullandÄ±.

TÄ°M

TÃ¼rkiye Ä°hracatÃ§Ä±lar Meclisi (TÄ°M) BaÅŸkanÄ± Mehmet BÃ¼yÃ¼kekÅŸi ise yeni yÄ±la girilen ilk saatlerde meydana gelen vahÅŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± lanetlediklerini bildirerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"SapkÄ±n ruhlu saldÄ±rganlarÄ±n nafile eylemleri TÃ¼rkiye'nin huzurunu bozamayacak. TerÃ¶rle bu Ã¼lkenin dÃ¼zenine kastedenler bilmelidir ki TÃ¼rkiye, hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne ve demokrasiye inanan, insana ve inanÃ§lara saygÄ±yÄ± ÅŸiar edinmiÅŸ, sadece bÃ¶lgesine deÄŸil tÃ¼m dÃ¼nyaya barÄ±ÅŸÄ±n hakim olmasÄ±nÄ± gÃ¶nÃ¼lden isteyen 80 milyon akla ve yÃ¼reÄŸe sahiptir. Ve tÃ¼m dÃ¼nya gÃ¶rmelidir ki bugÃ¼n birden fazla cephede terÃ¶rizmin hedefi haline gelen TÃ¼rkiye, bu belaya karÅŸÄ± mÃ¼cadelesini yalnÄ±z da olsa sonuna kadar sÃ¼rdÃ¼recektir. Bu ÅŸok edici ve acÄ± olayda hayatÄ±nÄ± kaybeden masum insanlara ve ÅŸehit polisimize Allah'tan rahmet diliyoruz. YakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±larÄ±mÄ±za da acil ÅŸifalar diliyoruz."

TÃœGÄ°K

TÃ¼rkiye GenÃ§ Ä°ÅŸ AdamlarÄ± Konfederasyonu (TÃœGÄ°K) Genel BaÅŸkanÄ± Erkan GÃ¼ral, alÃ§ak terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± lanetlediÄŸini ve yaralananlara acil ÅŸifa dilediÄŸini bildirerek, "YaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlere Allah'tan rahmet, acÄ±larÄ±nÄ± yÃ¼rekten paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz. Milletimizi bÃ¶lmeyi ve yÄ±lgÄ±nlÄ±ÄŸa sÃ¼rÃ¼klemeyi amaÃ§layan bu insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± katliama yanÄ±tÄ±mÄ±z, birliÄŸimizi gÃ¼Ã§lendirmek ve terÃ¶re karÅŸÄ± dimdik ayakta durmak olacaktÄ±r. Korkmuyoruz, yÄ±lmayacaÄŸÄ±z devletimiz ile el ele terÃ¶rÃ¼ yeneceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â