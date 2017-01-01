13:48, 01 Ocak 2017 Pazar

Saldırı mekanının sahibi istihbarat iddialarına açıklık getirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ortaköy'deki saldırının gerçekleştiği gece kulübünün sahibi Mehmet Koçarslan “Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. Göz göre göre bu saldırı meydana geldi” şeklindeki sözlerinin anlamının dışında paylaşıldığını’ belirtti.

Hürriyet Gazetesi’nin haberinde İstanbul Ortaköy’de gerçekleştirilen terör saldırısının 10 gün önceden ABD istihbaratı tarafından Koçarslan’a bildirildiği iddia edilmiş ve güvenlik zaafına vurgu yapılmıştı. Koçarslan tekrar bir açıklama yaparak bu iddiayı yalanladı.

Mehmet Koçarslan şunları söyledi:

“Sözlerim anlamının dışında paylaşıldı. İçim kan ağlıyor. Canlarımız öldü. Arkadaşlarım, misafirlerim öldü. İçim kan ağlıyor. Acımız bile tazeyken maalesef sözlerimden yanlış anlamlar çıkartılmış.

Amerikan istihbaratı bana bilgi vermedi. 29 Ekim'de gazetelere, televizyonlara yansıyan ve kendi vatandaşlarına yönelik yaptıkları uyarıyı anlatmaya çalıştım. Dediğim sadece budur, verdiğim tepki buna yöneliktir. 17 Aralık'tan beri Beşiktaş'tan Bebek istikametine kadar İstanbul polisi 3 ayrı noktada kontrol noktası oluşturmuştu.”

Koçarslan, saldırı sonrasında yaptığı ilk açıklamada, “İçeri giren şerefsizler Kalaşnikoflarla taramışlar. Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. Bir hafta 10 gün süreyle buralarda deniz dahil güvenlik önlemleri alındı. Sonra ne oldu? Göz göre göre bu saldırı meydana geldi” demişti.