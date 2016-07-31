GÃ¼ncelleme: 13:56, 01 Ocak 2017 Pazar

Genelkurmay'dan saldÄ±rÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±





Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, terÃ¶rle mÃ¼cadelenin aynÄ± azim ve kararlÄ±lÄ±kla devam edeceÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan,Â Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TerÃ¶rle mÃ¼cadelemiz aynÄ± azim ve kararlÄ±lÄ±kla devam edecektir." ifadelerine yer verildi. AÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi: "AlÃ§akÃ§a ve hunharca gerÃ§ekleÅŸtirilen menfur terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ÅŸiddetle lanetliyor; bu saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za ve kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve asil TÃ¼rk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r, menfur olayda yaralananlara acil ÅŸifalar diliyoruz."

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