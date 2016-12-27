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Halep'ten getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± artÄ±yor
Halep'ten getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Halep'ten TÃ¼rkiye'ye 153'Ã¼ 18 yaÅŸ altÄ± olan 335 yaralÄ± getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de, Esad rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ± nedeniyle Halep'in doÄŸusundan tahliye edilenler arasÄ±nda bulunan ve Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 335'e yÃ¼kseldi.

BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re,Â Halep'in batÄ±sÄ±nda oluÅŸturulan gÃ¼venli bÃ¶lgeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ktan sonraÂ Ä°dlib'e getirilen yaralÄ±lardan, durumlarÄ± aÄŸÄ±r olanlarÄ±nÂ TÃ¼rkiye'ye sevki devam ediyor.

Tahliyelerin baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan,Â CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarÄ±na alÄ±narak hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ± sayÄ±sÄ± 335'e ulaÅŸtÄ±.Â 

Tedavi altÄ±na alÄ±nan yaralÄ±lardan 43'Ã¼nÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 126'sÄ±nÄ±n il dÄ±ÅŸÄ±na sevk edildiÄŸi, 59'unun taburcu edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

YaralÄ±lardan 153'Ã¼nÃ¼n 18 yaÅŸÄ±n altÄ±nda olduÄŸu kaydedildi.



Ä°lgili Konular halep tahliye
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