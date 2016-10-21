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15:54, 01 Ocak 2017 Pazar
Irak
14:17, 01 Ocak 2017 Pazar

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Irak'ta polise saldÄ±rÄ±da altÄ± Ã¶lÃ¼
Irak'ta polise saldÄ±rÄ±da altÄ± Ã¶lÃ¼

Necef'te polis gÃ¼Ã§lerine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da altÄ± kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 25 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±n gÃ¼neyindeki Necef ilinde bir kontrol noktasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 6 polisin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 25 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Necef Ä°l Meclisi Ã¼yesi HÃ¼seyin Vahid, kentin gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Kadisiye Mahallesi'nde kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen kiÅŸilerce bir kontrol noktasÄ±nÄ±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Kontrol noktasÄ±ndaki polislerle saldÄ±rganlar arasÄ±nda baÅŸlangÄ±Ã§ta silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Vahid, aÅŸiret gÃ¼Ã§lerinin de desteÄŸiyle sÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±nÄ±n pÃ¼skÃ¼rtÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

Vahid, Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan intihar eylemcisi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen 3 kiÅŸinin kendilerini patlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olayda 6 polisin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, Ã§oÄŸunluÄŸu aÅŸiret gÃ¼Ã§lerinden 25 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta dÃ¼n bir Ã§arÅŸÄ±yÄ± hedef alan eÅŸ zamanlÄ± intihar saldÄ±rÄ±larÄ±nda da 24 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸ, 38 kiÅŸi yaralamÄ±ÅŸtÄ±.



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