14:28, 01 Ocak 2017 Pazar

GÃ¼ney Kore lideri suÃ§lamalarÄ± reddetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼ney Kore'de yolsuzluk ve siyasi nÃ¼fuz skandalÄ± sonrasÄ± geÃ§ici olarak gÃ¶revinden alÄ±nan Devlet BaÅŸkanÄ± Park Geun-hye kendisine yÃ¶nelik tÃ¼m suÃ§lamalarÄ± reddetti.

Parlamento tarafÄ±ndan 9 AralÄ±k'ta geÃ§ici olarak gÃ¶revinden alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk defa gazetecilerle bir araya gelen Park, Ã§arpÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ ve yanlÄ±ÅŸ iddialarla suÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ±, medyanÄ±n da olayÄ± doÄŸru olmayan bir ÅŸekilde aktararak buna katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Park, "SÃ¶ylentiler, hikayeler ve yayÄ±nlar Ã§arpÄ±tÄ±ldÄ± ve yanlÄ±ÅŸ bilgi artÄ±k kontrolden Ã§Ä±ktÄ±" diye konuÅŸtu.

YanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalarÄ±n baÅŸka yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalar doÄŸurduÄŸunu, hatalÄ± bilgilerin baÅŸka hatalÄ± bilgilerin yeniden Ã¼retilmesine neden olduÄŸunu belirten Park, "Ã‡ok Ã¼zgÃ¼n hissediyorum" dedi.

GÃ¼ney Kore parlamentosu, 9 AralÄ±k'ta Park hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na karar vermiÅŸ ve Park'Ä±n yetkileri geÃ§ici olarak BaÅŸbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmiÅŸti.Â

SoruÅŸturmada, Park aleyhine bir karar Ã§Ä±karsa Ã¼lkede 2017'nin AralÄ±k ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan seÃ§im iÃ§in yeni bir tarih belirlenmesi gerekecek. Yasa gereÄŸince, genel seÃ§imlerin bir cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n istifa etmesinden veya gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±ndan sonraki 60 gÃ¼n iÃ§inde yapÄ±lmasÄ± gerekiyor.

Park Geun-hye, 2012'deki devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda ve 2013'te gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda Choi Soon-sil'in konuÅŸma metinleri ve halkla iliÅŸkiler konularÄ±nda kendisine yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu ancak bu durumun o dÃ¶nemde sona erdiÄŸini belirtmiÅŸ ve halkÄ±ndan Ã¶zÃ¼r dilemiÅŸti.