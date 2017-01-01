14:37, 01 Ocak 2017 Pazar

GÃ¼venlik Zirvesi sona erdi





BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenlenen toplantÄ± bir saat 40 dakika sÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±Â ile ilgili toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. BaÅŸbakanlÄ±k DolmabahÃ§e Ã‡alÄ±ÅŸma Ofisi'ndeki basÄ±na kapalÄ±Â toplantÄ±, 1 saat 40 dakika sÃ¼rdÃ¼.



ToplantÄ±ya, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, BaÅŸbakanlÄ±k MÃ¼steÅŸarÄ± Fuat Oktay, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Selami AltÄ±nok, Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin ile Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Ã‡alÄ±ÅŸkan katÄ±ldÄ±.

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