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15:54, 01 Ocak 2017 Pazar
Avrupa
GÃ¼ncelleme: 14:49, 01 Ocak 2017 Pazar

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Ä°stanbul iÃ§in bir uyarÄ± da Ä°sveÃ§'ten
Ä°stanbul iÃ§in bir uyarÄ± da Ä°sveÃ§'ten

Ä°sveÃ§ Ä°stanbul'da bulunan vatandaÅŸlarÄ±nÄ± dikkatli olmalarÄ± yÃ¶nÃ¼nde uyardÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbulâ€™daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°sveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbulâ€™daki vatandaÅŸlarÄ±nÄ± dikkatli olmalarÄ± konusunda uyardÄ±. UyarÄ±da vatandaÅŸlarÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kmamalarÄ±, geliÅŸmeleri izlemeleri istendi.

Ä°sveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sara Modin Ä°stanbulâ€™daki Ä°sveÃ§ vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ä°sveÃ§â€™teki yakÄ±nlarÄ± ile temas halinde olmalarÄ±nÄ± isteyerek bakanlÄ±k sitesinde saldÄ±rÄ± ile ilgili geliÅŸmelerin anÄ±nda gÃ¼ncellendiÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°sveÃ§â€™in TÃ¼rkiye seyahat uyarÄ±sÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ä°sveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ â€˜â€˜Seyahat uyarÄ±sÄ± tek bir olaya baÄŸlÄ± deÄŸildir. Ä°stanbul son zamanlarda birÃ§ok trajediye sahne oldu. Ancak uyarÄ± genel bir gÃ¼venlik deÄŸerlendirmesi sonucu ve sÄ±klÄ±kla da Avrupa ile iÅŸbirliÄŸi iÃ§inde yapÄ±lÄ±râ€™â€™ dedi.



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