Ä°stanbul iÃ§in bir uyarÄ± da Ä°sveÃ§'ten

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbulâ€™daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°sveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbulâ€™daki vatandaÅŸlarÄ±nÄ± dikkatli olmalarÄ± konusunda uyardÄ±. UyarÄ±da vatandaÅŸlarÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kmamalarÄ±, geliÅŸmeleri izlemeleri istendi.
Ä°sveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sara Modin Ä°stanbulâ€™daki Ä°sveÃ§ vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ä°sveÃ§â€™teki yakÄ±nlarÄ± ile temas halinde olmalarÄ±nÄ± isteyerek bakanlÄ±k sitesinde saldÄ±rÄ± ile ilgili geliÅŸmelerin anÄ±nda gÃ¼ncellendiÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°sveÃ§â€™in TÃ¼rkiye seyahat uyarÄ±sÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ä°sveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ â€˜â€˜Seyahat uyarÄ±sÄ± tek bir olaya baÄŸlÄ± deÄŸildir. Ä°stanbul son zamanlarda birÃ§ok trajediye sahne oldu. Ancak uyarÄ± genel bir gÃ¼venlik deÄŸerlendirmesi sonucu ve sÄ±klÄ±kla da Avrupa ile iÅŸbirliÄŸi iÃ§inde yapÄ±lÄ±râ€™â€™ dedi.
Almanya'da 2017'de cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve genel seÃ§imler yapÄ±lacak ancak aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±larÄ±n yÃ¼kseliÅŸi diÄŸer partileri endiÅŸelendiriyor
Ä°sveÃ§ Ä°stanbul'da bulunan vatandaÅŸlarÄ±nÄ± dikkatli olmalarÄ± yÃ¶nÃ¼nde uyardÄ±
GÃ¼ney Kore'de geÃ§ici olarak gÃ¶revinden alÄ±nan Devlet BaÅŸkanÄ± Park, kendisine yÃ¶neltilen suÃ§lamalarÄ± reddetti
Necef'te polis gÃ¼Ã§lerine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da altÄ± kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 25 kiÅŸi yaralandÄ±
Cakarta'dan Tidung AdasÄ±'na giden teknede Ã§Ä±kan yangÄ±n sonucu 23 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Musul'u DEAÅž'tan geri alma operasyonuyla ilgili konuÅŸan Ä°badi, planÄ±n iyi iÅŸlediÄŸini ve operasyonun bitme aÅŸamasÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi
Arap BirliÄŸi Trump'Ä±n, "ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini Tel Aviv'den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ±"na iliÅŸkin sÃ¶zÃ¼ yerine getirmesi durumunda, "barÄ±ÅŸ sÃ¼recinin sekteye uÄŸrayacaÄŸÄ±nÄ±" belirtti
Rus ajanlarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Maryland ve New York'taki yerleÅŸkeler boÅŸaltÄ±ldÄ±
OrtakÃ¶y'de 39 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerden kÄ±nama ve taziye mesajlarÄ± geldi.
2017'nin ilk ayÄ±nda Beyaz Saray'daki gÃ¶revine baÅŸlayacak olan Trump'Ä±n ABD'ye dÃ¶n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Apple'Ä±n Ã¼retim adresi deÄŸiÅŸiyor
Ä°talya'da Parco Della Musica Oditoryumu, seyircilerine "Noel Baba yoktur" diyen orkestra ÅŸefini deÄŸiÅŸtirdi.
Atlas Okyanusu ile Akdeniz'in buluÅŸma noktasÄ±nda yer alan Fas'Ä±n Tanca kentindeki HerkÃ¼l MaÄŸarasÄ±, sahip olduÄŸu doÄŸal gÃ¼zelliÄŸiyle yerli ve yabancÄ± turistlerin ilgi odaÄŸÄ± oluyor
ÃœrdÃ¼n'de 'pembe taksiler' 10 kadÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼yle hizmet veriyor
TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n, Suriye'de ÅŸiddeti sona erdirme ve siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri hÄ±zlandÄ±rmaya yÃ¶nelik Ã§abalarÄ±nÄ± destekleyen karar, BM GÃ¼venlik Konseyi'nde oy birliÄŸiyle kabul edildi
Suriye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Velid Muallim, TÃ¼rkiye ve Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Suriyeâ€™de ateÅŸkesin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan temaslarda bulunmak iÃ§in Ä°ranâ€™a gitti. Muallimâ€™e Tahran ziyaretinde, Suriye Ulusal GÃ¼venlik BÃ¼rosu BaÅŸkanÄ± Ali Memluk da eÅŸlik ediyor
Nijerya'da Boko Haram operasyonlarÄ±nda 40 yabancÄ± yakalandÄ±