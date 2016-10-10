15:05, 01 Ocak 2017 Pazar

Almanya'da 2017 seÃ§imler yÄ±lÄ± olacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'yÄ± 2017 yÄ±lÄ±nda bekleyen en Ã¶nemli geliÅŸmeler cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi ve sonbahardaki genel seÃ§imler olacak.

GeÃ§en yÄ±lÄ± terÃ¶r korkusu, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri iÃ§in aday belirleme sÃ¼reci ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizine Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸlarÄ±yla geÃ§iren Almanya iÃ§in 2017'deki en bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸim ÅŸubat ve eylÃ¼l aylarÄ±nda yaÅŸanacak. 12 Åžubat'taki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde koalisyon ortaklarÄ±nÄ±n adayÄ± olan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Frank Walter Steinmeier'in seÃ§ilmesi bekleniyor.

Ancak 17 veya 24 EylÃ¼l'de yapÄ±lacak genel seÃ§imler, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizi, BirleÅŸik KrallÄ±kâ€™Ä±n Avrupa BirliÄŸi'nden (AB) ayrÄ±lma kararÄ± (Brexit) ve terÃ¶r korkusu nedeniyle daha da Ã¶nem kazandÄ±.

BaÅŸkent Berlin'de aralÄ±k ayÄ±nda dÃ¼zenlenen, 12 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Noel pazarÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±, BaÅŸbakan Angela Merkel'in sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± politikasÄ±nÄ±n sorgulanmasÄ±na yol aÃ§tÄ±.Â

Almanya'nÄ±n yaklaÅŸÄ±k bir milyon sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±yÄ± kabul etmesi Ã¼lkede var olan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± kesimi daha da gÃ¼Ã§lendirdi. AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Almanya iÃ§in Alternatif Partisinin (AfD), 10 eyalet parlamentosunda temsil hakkÄ± kazanmasÄ± ve ilk kez genel seÃ§imlerde Federal Parlamentoya (Bundestag) girebilecek durumda olmasÄ± Ã¼lkede rahatsÄ±zlÄ±k oluÅŸturdu. Anketlere gÃ¶re, AfD yÃ¼zde 5 barajÄ±nÄ±n Ã¼zerinde oy alacak.

Almanya'daki bÃ¼yÃ¼k partiler, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizi nedeniyle aÅŸÄ±rÄ± saÄŸa kayan seÃ§meni kaybetme telaÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼. BaÅŸbakan Merkelâ€™in lideri olduÄŸu Hristiyan Demokrat Birlik partisinin (CDU) Essenâ€™de yapÄ±lan olaÄŸan genel kurulunda "Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k" konusunun iptal edilmesine yÃ¶nelik Ã¶nergenin kabul edilmesi bunun en bariz Ã¶rneÄŸi.

SeÃ§imlerde adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± tekrar aÃ§Ä±klayan Angela Merkelâ€™in alternatifsiz gÃ¶rÃ¼lmesi ve pragmatik bir siyasetÃ§i olmasÄ± seÃ§imleri yine baÅŸarÄ±yla tamamlayacaÄŸÄ± beklentisini yÃ¼kseltiyor.

AfDâ€™nin ilk kez meclise girme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± ise partileri hÃ¼kÃ¼meti kurma arayÄ±ÅŸÄ±ndaki senaryolarda bambaÅŸka bir sonuca gÃ¶tÃ¼rebilir. Åžu anki geliÅŸmeler Almanyaâ€™nÄ±n gelecek dÃ¶nemde de Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD) oluÅŸturduÄŸu bÃ¼yÃ¼k koalisyon ile yÃ¶netileceÄŸini gÃ¶sterse de CDU'nun bir gÃ¶zÃ¼nÃ¼n de YeÅŸiller Partisinde olduÄŸunu unutmamak gerekiyor. Zira Angela Merkel son seÃ§imlerin ardÄ±ndan YeÅŸiller Partisi ile uzun sÃ¼re gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapmasÄ± CDU'nun bu partiyle koalisyona gitme yolunda isteÄŸin bulunduÄŸu ÅŸeklinde yorumlanmÄ±ÅŸtÄ±. Tabandaki beklentiler de Merkelâ€™i imkan bulmasÄ± durumunda CDU-YeÅŸiller koalisyonuna sÃ¼rÃ¼kleyebilir. SPD ise yeni politikalar Ã¼retmemekle eleÅŸtiriliyor.Â

TÃœRKLER Ä°NCÄ°TÄ°LÄ°YOR

Almanya'ya 55 yÄ±l Ã¶nce misafir iÅŸÃ§i olarak gelen ve bugÃ¼n siyasetten spora, kÃ¼ltÃ¼rden ekonomiye birÃ§ok baÅŸarÄ± hikayesi yazan TÃ¼rkler, TÃ¼rkiye ile Almanya arasÄ±nda yaÅŸanan siyasi gerilimin etkisiyle bir kez daha seÃ§im malzemesi olmakla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.

CDU/CSU yÄ±llar Ã¶nce TÃ¼rkiyeâ€™nin AB Ã¼yeliÄŸine karÅŸÄ± olduÄŸunu ifade ederek imtiyazlÄ± ortaklÄ±k Ã¶nerisini seÃ§im programÄ±na koymuÅŸtu. Her seÃ§imde TÃ¼rkler ve TÃ¼rkiyeâ€™nin Avrupaâ€™da malzeme yapÄ±lmasÄ± Avrupaâ€™da yaÅŸayan TÃ¼rkleri incitiyor. Her ne kadar siyasi partilerde TÃ¼rkiye kÃ¶kenli siyasetÃ§iler bulunsa da bu sayÄ±nÄ±n nÃ¼fus oranÄ±na gÃ¶re az olduÄŸu bilimsel bir gerÃ§ek.Â

G-20 DÃ–NEM BAÅžKANLIÄžI DA ALMANYAâ€™DA

Almanya, bu yÄ±l Ã¶nemli bir organizasyona ev sahipliÄŸi yapacak. 1 AralÄ±k 2016'da G-20 dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã‡in'den devralan Almanya, dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kasÄ±m sonuna kadar yÃ¼rÃ¼tecek. Almanya dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki G-20 Zirvesi, 7-8 Temmuz 2017'de Hamburg'daki fuar alanÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek.Â

Almanya, sahip olduÄŸu yÃ¼ksek teknoloji ve olumlu ekonomik verilerle Avrupaâ€™da Ã¶ncÃ¼ ekonomi rolÃ¼nÃ¼ sÃ¼rdÃ¼rmeye devam ediyor.Â

Ancak son dÃ¶nemlerde bÃ¼yÃ¼k Alman firmalarÄ±nÄ±n zorlu mali durumlarÄ±, Brexit, bankacÄ±lÄ±k alanÄ±nda yaÅŸanan kayÄ±plar ve mÃ¼lteci akÄ±nÄ± gibi bazÄ± sorunlar ve ÅŸoklar Ã¼lke ekonomisinde aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissettirmeye baÅŸladÄ±.

Ãœlkedeki Ã¶nemli ekonomi kuruluÅŸlarÄ± bÃ¼yÃ¼me ve enflasyon tahminlerini gÃ¼ncellerken, bÃ¼yÃ¼me dinamiklerinin Ã¶zellikle dÄ±ÅŸ ticarete baÄŸÄ±mlÄ± olmasÄ± dikkati Ã§ekiyor.