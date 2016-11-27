Anadolu YakasÄ±'nda elektrik kesintisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul'da Adalar, AtaÅŸehir, Ã‡ekmekÃ¶y, KadÄ±kÃ¶y, Pendik, Sancaktepe, Tuzla ve Ãœmraniye'nin bazÄ± mahallelerine elektrik verilemeyecek.
Ä°stanbul Anadolu YakasÄ± Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Adalar'da 11.00-14.00'daÂ KÄ±nalÄ±ada Mahallesi Ä°nci, KÄ±lÄ±nÃ§, KÃ¼lhan, ÅžÃ¼krÃ¼ GÃ¼lesin, TeÅŸrifiye, NarÃ§iÃ§eÄŸi, FazÄ±l Ahmet AykaÃ§, Ä°smail PaÅŸa, Tekinay, SakÄ±zlÄ±, HamamcÄ±oÄŸlu, FincancÄ±, Alsancak, Akasya, Åževkiye, Ufuk, Åžefik Can, Tefrikiye, Ferit TÃ¼zÃ¼n, BahÃ§eli, ÅžÃ¼krÃ¼ GÃ¼lesin ,Ã‡Ä±narlÄ±kÃ¶ÅŸk, AkgÃ¼nlÃ¼k, BeÅŸiroÄŸlu, Ä°skele, Sakibey, KÃ¶ÅŸklÃ¼, KÄ±nalÄ±baÄŸ, KÄ±nalÄ± Ã‡arÅŸÄ±, KÄ±nalÄ± FÄ±rÄ±n sokaklarÄ±na, BurgazadasÄ± Mahallesi Ã‡arÅŸÄ± Sokak, AtaÅŸehir'de 08.00-16.00'da, Ä°Ã§erenkÃ¶y Mahallesi BalÄ±k, KaportacÄ±, Aldemir, Tepelik, AlanaldÄ±, Â Erengazi, DoÄŸanbey, Ä°nciler, Yolcu, Ä°nci, AltÄ±nova, YalÃ§Ä±n, Huzur Hoca, ErtaÃ§, SarÄ± Kanarya, Nevzat Bey, Metin, Ã‡ilek, DoÄŸanay sokaklarÄ±, SahrayÄ± Cedit Mahallesi Tepe Sokak, 09.00-17.00'da, FerhatpaÅŸa Mahallesi 33., 35., 27., 31., 38., 17., 15., MareÅŸal Fevzi Ã‡akmak, 9., 4., 6., Yeditepe, Anadolu sokaklarÄ± elektrik alamayacak.
Ã‡ekmekÃ¶y'de 12.00-17.00'da, Mehmet Akif Mahallesi GÃ¼naydÄ±n, Åžahinbey, ViÅŸne, Ladin, GÃ¼lhan,Uhud, GÃ¶rgÃ¼lÃ¼, Recep Ayan, Kuyulu sokaklarÄ±nda, Ã‡amlÄ±k Mahallesi Åžahinbey, Tayyip, Poyraz, Meltem, Mehtap, Gaziler sokaklarÄ±nda, KadÄ±kÃ¶y'de 11.00-14.00'da Caddebostan Mahallesi Kemal Sunal, PapatyalÄ±, KavaklÄ± sokaklarÄ±nda, Pendik'te 10.00-13.00'da, BahÃ§elievler Mahallesi ZÃ¼mrÃ¼t Sokak'ta; 10.00-13.30'da, BallÄ±ca Mahallesi GenÃ§ali Sokak'ta elektrik kesintisi yapÄ±lacak.
Sancaktepe'de 02.00-05.00'da, EyÃ¼p Sultan Mahallesi GÃ¼libriÅŸim, SandalcÄ±, Niyaz, YÄ±l, MÃ¼minler sokaklarÄ±nda, Tuzla'da 14.00-17.00'da Yayla Mahallesi AsmadalÄ± Sokak, Ãœmraniye'de 10.00-13.00'da, TatlÄ±su Mahallesi Åžehit Burak KurtuluÅŸ, Åžeyma, SÄ±tkÄ±, Server, HÃ¼ner sokaklarÄ±na, Ã‡amlÄ±k Mahallesi Ä°kbal, TÃ¼tÃ¼n, Mercimek, Keten, Kenevir, TÃ¼rbe, Åžeker, Â Åženli, Civan, Bakla sokaklarÄ±nda, 11.00-14.00'da, YukarÄ± Dudullu Mahallesi Sanayi, Altay, TavukÃ§uyolu, Keyap, AlÄ±nteri sokaklarÄ±nda, 11.00-15.00'da, YukarÄ± Dudullu Mahallesi Keyap Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacak.
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