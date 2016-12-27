15:26, 01 Ocak 2017 Pazar

FETÃ– firarisi hakim asayiÅŸ uygulamasÄ±nda yakalandÄ±





Ankara Adliyesinde hakim olarak gÃ¶revliyken ihraÃ§ edilen ve hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan A.C, ElazÄ±ÄŸ'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda hakkÄ±ndaÂ yakalama kararÄ±Â bulunan eski hakim, ElazÄ±ÄŸ'da asayiÅŸ uygulamasÄ± sÄ±rasÄ±nda yakalanarakÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ElazÄ±ÄŸ Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ankara Adliyesinde hakim olarak gÃ¶revliyken ihraÃ§ edilen ve hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan A.C, "Huzur 23 GenelÂ AsayiÅŸ UygulamasÄ±nda" yakalandÄ±. ElazÄ±ÄŸÂ emniyetindeki iÅŸlemleri tamamlanan A.C, Ankara'ya gÃ¶nderildi.

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