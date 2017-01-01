15:34, 01 Ocak 2017 Pazar

SaldÄ±rÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cadde trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±





OrtakÃ¶y'de saldÄ±rÄ± sonrasÄ± kapatÄ±lan Muallin Naci Caddesi aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul OrtakÃ¶yâ€™deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaya ve araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±lan Muallim Naci Caddesi iki yÃ¶nlÃ¼ olarak trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±.

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