SaldÄ±rÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cadde trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul OrtakÃ¶yâ€™deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaya ve araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±lan Muallim Naci Caddesi iki yÃ¶nlÃ¼ olarak trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±.
OrtakÃ¶y'de saldÄ±rÄ± sonrasÄ± kapatÄ±lan Muallin Naci Caddesi aÃ§Ä±ldÄ±
Ankara Adliyesinde hakim olarak gÃ¶revliyken ihraÃ§ edilen ve hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan A.C, ElazÄ±ÄŸ'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Anadolu yakasÄ±nda bazÄ± ilÃ§elerde 2 Ocak'ta elektrik kesintisi uygulanacak
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenlenen toplantÄ± bir saat 40 dakika sÃ¼rdÃ¼
Halep'ten TÃ¼rkiye'ye 153'Ã¼ 18 yaÅŸ altÄ± olan 335 yaralÄ± getirildi
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, terÃ¶rle mÃ¼cadelenin aynÄ± azim ve kararlÄ±lÄ±kla devam edeceÄŸi bildirildi
SaldÄ±rÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi kulÃ¼bÃ¼n sahibi ilk yaptÄ±ÄŸÄ± "ABD saldÄ±rÄ± bilgisini verdi" sÃ¶zlerine aÃ§Ä±klÄ±k getirdi
BazÄ± STK ve odalar OrtakÃ¶y'deki saldÄ±rÄ± Ã¼zerine bir aÃ§Ä±klama yayÄ±nlayarak terÃ¶rÃ¼ kÄ±nadÄ±
OrtakÃ¶y'de bir gece kulÃ¼bÃ¼nde dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da son bilgilere gÃ¶re 39 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, dÃ¶rdÃ¼ aÄŸÄ±r 65 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°stanbul'da 2016'da perakende fiyatlarda yÃ¼zde 9,12 ve toptan fiyatlarda yÃ¼zde 10,88 artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
Tarsus ilÃ§esinde Ä±rmaÄŸÄ±n taÅŸmasÄ± sonucu tarlada mahsur kalan 37 Suriyeli kurtarÄ±ldÄ±
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Ãœlkemize duyduÄŸumuz sonsuz gÃ¼ven ve sevgiyi sarsmayÄ± hedef alan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri amaÃ§larÄ±na ulaÅŸamayacaklardÄ±r" dedi
Putin, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a Ä°stanbul'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sebebiyle baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Ä°stanbul'da gÃ¼venlik zirvesi dÃ¼zenleniyor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamayla OrtakÃ¶y'deki saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±
Malatya, AdÄ±yaman, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ve BingÃ¶l'de buzlanma ve don uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±