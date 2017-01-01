Bahreyn'de hapishane baskÄ±nÄ±; mahkumlar kaÃ§tÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bahreyn'deki bir hapishanede dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da bir polisin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve terÃ¶r suÃ§lamasÄ±yla cezaevinde bulunan mahkumlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Bahreyn Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klmada Jaw hapishanesinde yaÅŸanan saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgede gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.Â BakanlÄ±k kaÃ§ mahkumun serbest bÄ±rakÄ±larak kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â aÃ§Ä±klamadÄ±.
Jaw adlÄ± hapishanede hem terÃ¶r baÄŸlantÄ±lÄ± suÃ§lularÄ±n hem de siyasi tutuklularÄ±n bulunduÄŸu kaydedildi.
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri bir karargaha ateÅŸ aÃ§tÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla Ã¼Ã§ kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ã‡in, OrtakÃ¶y'de dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayarak TÃ¼rkiye ve uluslararasÄ± toplumla Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± istediÄŸini vurguladÄ±
Bahreyn'de hapishaneye dÃ¼zenlenen baskÄ±n sonucu Ã§ok sayÄ±da mahkum kaÃ§Ä±rÄ±d-ldÄ±
Almanya'da 2017'de cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve genel seÃ§imler yapÄ±lacak ancak aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±larÄ±n yÃ¼kseliÅŸi diÄŸer partileri endiÅŸelendiriyor
Ä°sveÃ§ Ä°stanbul'da bulunan vatandaÅŸlarÄ±nÄ± dikkatli olmalarÄ± yÃ¶nÃ¼nde uyardÄ±
GÃ¼ney Kore'de geÃ§ici olarak gÃ¶revinden alÄ±nan Devlet BaÅŸkanÄ± Park, kendisine yÃ¶neltilen suÃ§lamalarÄ± reddetti
Necef'te polis gÃ¼Ã§lerine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da altÄ± kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 25 kiÅŸi yaralandÄ±
Cakarta'dan Tidung AdasÄ±'na giden teknede Ã§Ä±kan yangÄ±n sonucu 23 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Musul'u DEAÅž'tan geri alma operasyonuyla ilgili konuÅŸan Ä°badi, planÄ±n iyi iÅŸlediÄŸini ve operasyonun bitme aÅŸamasÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi
Arap BirliÄŸi Trump'Ä±n, "ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini Tel Aviv'den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ±"na iliÅŸkin sÃ¶zÃ¼ yerine getirmesi durumunda, "barÄ±ÅŸ sÃ¼recinin sekteye uÄŸrayacaÄŸÄ±nÄ±" belirtti
Rus ajanlarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Maryland ve New York'taki yerleÅŸkeler boÅŸaltÄ±ldÄ±
OrtakÃ¶y'de 39 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerden kÄ±nama ve taziye mesajlarÄ± geldi.
2017'nin ilk ayÄ±nda Beyaz Saray'daki gÃ¶revine baÅŸlayacak olan Trump'Ä±n ABD'ye dÃ¶n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Apple'Ä±n Ã¼retim adresi deÄŸiÅŸiyor
Ä°talya'da Parco Della Musica Oditoryumu, seyircilerine "Noel Baba yoktur" diyen orkestra ÅŸefini deÄŸiÅŸtirdi.
Atlas Okyanusu ile Akdeniz'in buluÅŸma noktasÄ±nda yer alan Fas'Ä±n Tanca kentindeki HerkÃ¼l MaÄŸarasÄ±, sahip olduÄŸu doÄŸal gÃ¼zelliÄŸiyle yerli ve yabancÄ± turistlerin ilgi odaÄŸÄ± oluyor
ÃœrdÃ¼n'de 'pembe taksiler' 10 kadÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼yle hizmet veriyor