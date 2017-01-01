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17:53, 01 Ocak 2017 Pazar
OrtadoÄŸu
15:47, 01 Ocak 2017 Pazar

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Bahreyn'de hapishane baskÄ±nÄ±; mahkumlar kaÃ§tÄ±
Bahreyn'de hapishane baskÄ±nÄ±; mahkumlar kaÃ§tÄ±

Bahreyn'de hapishaneye dÃ¼zenlenen baskÄ±n sonucu Ã§ok sayÄ±da mahkum kaÃ§Ä±rÄ±d-ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bahreyn'deki bir hapishanede dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da bir polisin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve terÃ¶r suÃ§lamasÄ±yla cezaevinde bulunan mahkumlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Bahreyn Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klmada Jaw hapishanesinde yaÅŸanan saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgede gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.Â BakanlÄ±k kaÃ§ mahkumun serbest bÄ±rakÄ±larak kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â aÃ§Ä±klamadÄ±.

Jaw adlÄ± hapishanede hem terÃ¶r baÄŸlantÄ±lÄ± suÃ§lularÄ±n hem de siyasi tutuklularÄ±n bulunduÄŸu kaydedildi.



Ä°lgili Konular Bahreyn
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