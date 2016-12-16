15:58, 01 Ocak 2017 Pazar

Merkel'den taziye mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Ä°stanbul OrtakÃ¶y'de dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a taziye mesajÄ± gÃ¶nderdi.

BaÅŸbakan Merkel mesajÄ±nda, saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayarak "TerÃ¶ristler bir kez daha Ã¼lkenizde saldÄ±rÄ±da bulundu. Ä°stanbul'da, yeni yÄ±lÄ± birlikte kutlamak isteyen insanlara, insanlÄ±ÄŸÄ± hiÃ§e sayan sinsi bir saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediler. Bu saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yor ve size taziyelerimi sunuyorum. Bu sabah dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerim kurbanlarla, aileleri ve dostlarÄ±yla." ifadelerini kullandÄ±.

â€œTÃœRKÄ°YEâ€™NÄ°N YANINDAYIZ"

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Frank-Walter Steinmeier de yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± sert bir ÅŸekilde kÄ±nadÄ±. Steinmeier, Ä°stanbul'un bir kez daha "korkunÃ§ kanlÄ± bir olayÄ±n kurbanÄ±" olduÄŸunu belirterek "BoÄŸaziÃ§i'nden yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi gelen haberlerle sarsÄ±ldÄ±m." ifadesine yer verdi.

DÃ¼nyadaki milyonlarca kiÅŸi gibi yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi birlikte gÃ¼zel ve sorunsuz zaman geÃ§irmek isteyen masum insanlarÄ±n ve genÃ§lerin zalim ve korkakÃ§a bir saldÄ±rÄ±nÄ±n kurbanÄ± olduklarÄ±nÄ± belirten Steinmeier, â€œBu olayÄ± ve terÃ¶rizmin her ÅŸeklini en sert ÅŸekilde kÄ±nÄ±yoruz. Biz bu zor saatlerde TÃ¼rkiye'nin yanÄ±ndayÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Olayda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileyen Steinmeier, ailelerin ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n acÄ±larÄ±nÄ± derinden paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydederek Ã§ok sayÄ±daki aÄŸÄ±r yaralÄ±ya acil ÅŸifalar diledi.