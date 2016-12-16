Merkel'den taziye mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Ä°stanbul OrtakÃ¶y'de dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a taziye mesajÄ± gÃ¶nderdi.
BaÅŸbakan Merkel mesajÄ±nda, saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayarak "TerÃ¶ristler bir kez daha Ã¼lkenizde saldÄ±rÄ±da bulundu. Ä°stanbul'da, yeni yÄ±lÄ± birlikte kutlamak isteyen insanlara, insanlÄ±ÄŸÄ± hiÃ§e sayan sinsi bir saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediler. Bu saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yor ve size taziyelerimi sunuyorum. Bu sabah dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerim kurbanlarla, aileleri ve dostlarÄ±yla." ifadelerini kullandÄ±.
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Frank-Walter Steinmeier de yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± sert bir ÅŸekilde kÄ±nadÄ±. Steinmeier, Ä°stanbul'un bir kez daha "korkunÃ§ kanlÄ± bir olayÄ±n kurbanÄ±" olduÄŸunu belirterek "BoÄŸaziÃ§i'nden yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi gelen haberlerle sarsÄ±ldÄ±m." ifadesine yer verdi.
DÃ¼nyadaki milyonlarca kiÅŸi gibi yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi birlikte gÃ¼zel ve sorunsuz zaman geÃ§irmek isteyen masum insanlarÄ±n ve genÃ§lerin zalim ve korkakÃ§a bir saldÄ±rÄ±nÄ±n kurbanÄ± olduklarÄ±nÄ± belirten Steinmeier, â€œBu olayÄ± ve terÃ¶rizmin her ÅŸeklini en sert ÅŸekilde kÄ±nÄ±yoruz. Biz bu zor saatlerde TÃ¼rkiye'nin yanÄ±ndayÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Olayda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileyen Steinmeier, ailelerin ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n acÄ±larÄ±nÄ± derinden paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydederek Ã§ok sayÄ±daki aÄŸÄ±r yaralÄ±ya acil ÅŸifalar diledi.
Rusya BaÅŸbakanÄ± Medvedev, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± telefonla arayarak, Ä°stanbulâ€™daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dolayÄ±sÄ±yla taziye dileklerini ve dayanÄ±ÅŸma mesajlarÄ±nÄ± iletti.
OrtakÃ¶y'de saldÄ±rÄ± bÃ¶lgesine slogan atarak girmek isteyen grup gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ã§ok sayÄ±da mevkidaÅŸÄ± ve AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TerÃ¶r, bizi yÄ±ldÄ±ramaz, bizim kardeÅŸliÄŸimizi, birliÄŸimizi, beraberliÄŸimizi bozamaz. TerÃ¶r bizi korkutamaz, biz terÃ¶rÃ¼ korkuturuz." dedi
OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ± ÅŸÃ¼phelisinin yakalanmasÄ± iÃ§in polis ekiplerince sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda, KuruÃ§eÅŸme'ye ekipler sevk edildi
TOKÄ° 2016'da konut hedefini aÅŸarak 60 bin rakamÄ±nÄ± 64 bine Ã§Ä±kardÄ±
BahÃ§eli OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±na tepki gÃ¶stererek istikbalimize kast edildiÄŸini sÃ¶yledi
Merkel, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "Ä°stanbul'da, yeni yÄ±lÄ± birlikte kutlamak isteyen insanlara, insanlÄ±ÄŸÄ± hiÃ§e sayan sinsi bir saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediler. Bu saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yor ve size taziyelerimi sunuyorum." dedi
OrtakÃ¶y'de saldÄ±rÄ± sonrasÄ± kapatÄ±lan Muallin Naci Caddesi aÃ§Ä±ldÄ±
Ankara Adliyesinde hakim olarak gÃ¶revliyken ihraÃ§ edilen ve hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan A.C, ElazÄ±ÄŸ'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Anadolu yakasÄ±nda bazÄ± ilÃ§elerde 2 Ocak'ta elektrik kesintisi uygulanacak
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenlenen toplantÄ± bir saat 40 dakika sÃ¼rdÃ¼
Halep'ten TÃ¼rkiye'ye 153'Ã¼ 18 yaÅŸ altÄ± olan 335 yaralÄ± getirildi
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, terÃ¶rle mÃ¼cadelenin aynÄ± azim ve kararlÄ±lÄ±kla devam edeceÄŸi bildirildi