BahÃ§eli: Ä°stikbalimize kastediliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter hesabÄ±ndanÄ°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mda bulundu.
"(Yeni bir yÄ±lÄ±n sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±yla umutlanalÄ±m) derken, TÃ¼rkiye'nin yeni bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla sarsÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirten BahÃ§eli, azÄ±lÄ± katillerin bu defa bir gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼ hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, masumlarÄ±n alÃ§akÃ§a katledildiÄŸini, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk anlarÄ±nda terÃ¶rÃ¼n hain ve vahÅŸi yÃ¼zÃ¼nÃ¼ tekrar gÃ¶sterdiÄŸini kaydetti.
Bir caninin OrtakÃ¶y'deki gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼ kana boÄŸduÄŸunu, aralarÄ±nda turistlerin de bulunduÄŸu 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini anÄ±msatan BahÃ§eli, ÅŸu ifadelere yer verdi:
"Bu menfur saldÄ±rÄ±da 4'Ã¼ aÄŸÄ±r olmak Ã¼zere, 65 kiÅŸi de yaralandÄ±. AcÄ±mÄ±z bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r, Ã¶fkemiz bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r, ama metanetimiz de bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r. Hunhar terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polisimize ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za Allahâ€™tan rahmet diliyor, yaralÄ±lara ÅŸifa dileklerimi iletiyorum. Ãœlkemizi ziyarete gelen ve hayatlarÄ±nÄ± kaybeden yabancÄ± Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±nÄ± saygÄ±yla anÄ±yor, ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Elbette terÃ¶rizm kazanamayacak, elbette hainler ve iÅŸbirlikÃ§iler hedefledikleri yÄ±kÄ±m ve Ã§Ã¶zÃ¼lmeye dÃ¼nya gÃ¶zÃ¼yle ÅŸahit olamayacaklardÄ±r. ArtÄ±k terÃ¶re karÅŸÄ± kÄ±nama ve lanetleme yarÄ±ÅŸÄ±ndan daha fazlasÄ± yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. TÃ¼rkiyeâ€™nin varlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ortak akÄ±l, milli birlik ÅŸuuru ÅŸarttÄ±r."
"GerÃ§ekte, terÃ¶ristlerin ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin kukla olduÄŸuna" dikkati Ã§eken BahÃ§eli, bunlarÄ±n arkalarÄ±nda duran canavar gÃ¼Ã§lerin, TÃ¼rkiye Ã¼zerinde ve OrtadoÄŸu'da "vahÅŸi hesap" yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aktardÄ±:
"Ne yaparlarsa yapsÄ±nlar, milletimizi bÃ¶lemeyecek, Ã¼lkemizi paylaÅŸamayacaklardÄ±r. Kaderimize ve milli namusa sahip Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. Herkes mÃ¼sterih olsun, provokasyonlara dikkat etsin ve merak etmesin ki zalimleri, mazlumlarÄ±n dua ve direnÃ§leri yok edecektir. MHP, TÃ¼rkiyeâ€™nin adeta bir savaÅŸ cephesinde olduÄŸunu gÃ¶rmektedir. Ve de sonuna kadar devlet ve milletiyle bir, beraber olacaktÄ±r. YÄ±kÄ±lmayacaÄŸÄ±z, yenilmeyeceÄŸiz, pekiÅŸen kardeÅŸliÄŸimizle, gÃ¼Ã§lenen azmimizle, kuvvetlenen irademizle hainlerin baÅŸÄ±na gÃ¶k kubbeyi yÄ±kacaÄŸÄ±z."
Rusya BaÅŸbakanÄ± Medvedev, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± telefonla arayarak, Ä°stanbulâ€™daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dolayÄ±sÄ±yla taziye dileklerini ve dayanÄ±ÅŸma mesajlarÄ±nÄ± iletti.
OrtakÃ¶y'de saldÄ±rÄ± bÃ¶lgesine slogan atarak girmek isteyen grup gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
SarÄ±yer'de bir camide pompalÄ± tÃ¼fekle dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da iki kiÅŸi yaralandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ã§ok sayÄ±da mevkidaÅŸÄ± ve AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TerÃ¶r, bizi yÄ±ldÄ±ramaz, bizim kardeÅŸliÄŸimizi, birliÄŸimizi, beraberliÄŸimizi bozamaz. TerÃ¶r bizi korkutamaz, biz terÃ¶rÃ¼ korkuturuz." dedi
OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ± ÅŸÃ¼phelisinin yakalanmasÄ± iÃ§in polis ekiplerince sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda, KuruÃ§eÅŸme'ye ekipler sevk edildi
TOKÄ° 2016'da konut hedefini aÅŸarak 60 bin rakamÄ±nÄ± 64 bine Ã§Ä±kardÄ±
BahÃ§eli OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±na tepki gÃ¶stererek istikbalimize kast edildiÄŸini sÃ¶yledi
Merkel, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "Ä°stanbul'da, yeni yÄ±lÄ± birlikte kutlamak isteyen insanlara, insanlÄ±ÄŸÄ± hiÃ§e sayan sinsi bir saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediler. Bu saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yor ve size taziyelerimi sunuyorum." dedi
OrtakÃ¶y'de saldÄ±rÄ± sonrasÄ± kapatÄ±lan Muallin Naci Caddesi aÃ§Ä±ldÄ±
Ankara Adliyesinde hakim olarak gÃ¶revliyken ihraÃ§ edilen ve hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan A.C, ElazÄ±ÄŸ'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Anadolu yakasÄ±nda bazÄ± ilÃ§elerde 2 Ocak'ta elektrik kesintisi uygulanacak
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenlenen toplantÄ± bir saat 40 dakika sÃ¼rdÃ¼
Halep'ten TÃ¼rkiye'ye 153'Ã¼ 18 yaÅŸ altÄ± olan 335 yaralÄ± getirildi
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, terÃ¶rle mÃ¼cadelenin aynÄ± azim ve kararlÄ±lÄ±kla devam edeceÄŸi bildirildi