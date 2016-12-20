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17:52, 01 Ocak 2017 Pazar
TÃ¼rkiye
GÃ¼ncelleme: 16:08, 01 Ocak 2017 Pazar

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BahÃ§eli: Ä°stikbalimize kastediliyor
BahÃ§eli: Ä°stikbalimize kastediliyor

BahÃ§eli OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±na tepki gÃ¶stererek istikbalimize kast edildiÄŸini sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter hesabÄ±ndanÄ°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mda bulundu.

"(Yeni bir yÄ±lÄ±n sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±yla umutlanalÄ±m) derken, TÃ¼rkiye'nin yeni bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla sarsÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirten BahÃ§eli, azÄ±lÄ± katillerin bu defa bir gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼ hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, masumlarÄ±n alÃ§akÃ§a katledildiÄŸini, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk anlarÄ±nda terÃ¶rÃ¼n hain ve vahÅŸi yÃ¼zÃ¼nÃ¼ tekrar gÃ¶sterdiÄŸini kaydetti.

Bir caninin OrtakÃ¶y'deki gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼ kana boÄŸduÄŸunu, aralarÄ±nda turistlerin de bulunduÄŸu 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini anÄ±msatan BahÃ§eli, ÅŸu ifadelere yer verdi:

"Bu menfur saldÄ±rÄ±da 4'Ã¼ aÄŸÄ±r olmak Ã¼zere, 65 kiÅŸi de yaralandÄ±. AcÄ±mÄ±z bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r, Ã¶fkemiz bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r, ama metanetimiz de bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r. Hunhar terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polisimize ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za Allahâ€™tan rahmet diliyor, yaralÄ±lara ÅŸifa dileklerimi iletiyorum. Ãœlkemizi ziyarete gelen ve hayatlarÄ±nÄ± kaybeden yabancÄ± Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±nÄ± saygÄ±yla anÄ±yor, ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Elbette terÃ¶rizm kazanamayacak, elbette hainler ve iÅŸbirlikÃ§iler hedefledikleri yÄ±kÄ±m ve Ã§Ã¶zÃ¼lmeye dÃ¼nya gÃ¶zÃ¼yle ÅŸahit olamayacaklardÄ±r. ArtÄ±k terÃ¶re karÅŸÄ± kÄ±nama ve lanetleme yarÄ±ÅŸÄ±ndan daha fazlasÄ± yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. TÃ¼rkiyeâ€™nin varlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ortak akÄ±l, milli birlik ÅŸuuru ÅŸarttÄ±r."

"TERÃ–RÄ°STLER KUKLA"

"GerÃ§ekte, terÃ¶ristlerin ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin kukla olduÄŸuna" dikkati Ã§eken BahÃ§eli, bunlarÄ±n arkalarÄ±nda duran canavar gÃ¼Ã§lerin, TÃ¼rkiye Ã¼zerinde ve OrtadoÄŸu'da "vahÅŸi hesap" yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â 

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aktardÄ±:

"Ne yaparlarsa yapsÄ±nlar, milletimizi bÃ¶lemeyecek, Ã¼lkemizi paylaÅŸamayacaklardÄ±r. Kaderimize ve milli namusa sahip Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. Herkes mÃ¼sterih olsun, provokasyonlara dikkat etsin ve merak etmesin ki zalimleri, mazlumlarÄ±n dua ve direnÃ§leri yok edecektir. MHP, TÃ¼rkiyeâ€™nin adeta bir savaÅŸ cephesinde olduÄŸunu gÃ¶rmektedir. Ve de sonuna kadar devlet ve milletiyle bir, beraber olacaktÄ±r. YÄ±kÄ±lmayacaÄŸÄ±z, yenilmeyeceÄŸiz, pekiÅŸen kardeÅŸliÄŸimizle, gÃ¼Ã§lenen azmimizle, kuvvetlenen irademizle hainlerin baÅŸÄ±na gÃ¶k kubbeyi yÄ±kacaÄŸÄ±z."



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