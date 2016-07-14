GÃ¼ncelleme: 16:19, 01 Ocak 2017 Pazar

TOKÄ° 2016'da 64 bin 822 konut Ã¼retti

BaÅŸbakanlÄ±k Toplu Konut Ä°daresi (TOKÄ°) BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n Turan, Ä°dare'nin konuta eriÅŸmekte zorlanan dar gelirli vatandaÅŸlar iÃ§in "dost eli bir kuruluÅŸ" olmaya devam ettiÄŸini belirtti.

TÃ¼rkiye'de konut ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±nda devletin neredeyse tek giriÅŸimci ve Ã¼retici kuruluÅŸu olduklarÄ±nÄ± anlatan Turan, "Bu kimliÄŸimizle, milletimizin beklentilerini hayata geÃ§irebilmek iÃ§in Ã¶nemli bir gÃ¶revi yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. Piyasa koÅŸullarÄ±nda ev sahibi olmasÄ± gÃ¼Ã§ olan dar ve orta gelirli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z iÃ§in yÄ±llardÄ±r bir 'dost eli' yaklaÅŸÄ±mÄ±yla hizmetlerimizi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz." diye konuÅŸtu.

Son 13 yÄ±lda 757 bin konut ve 8 bin 712 sosyal donatÄ± Ã¼retim rakamÄ±na ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Turan, "YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hain darbe giriÅŸimi ve coÄŸrafyamÄ±zda oluÅŸan havaya raÄŸmen 2016 yÄ±lÄ±, geÃ§miÅŸi baÅŸarÄ±lar ile dolu Toplu Konut Ä°daresi'nin son 13 yÄ±lÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek konut Ã¼retimini yaptÄ±ÄŸÄ± yÄ±ldÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

2015 yÄ±lÄ±nÄ±n sonunda idarenin kÄ±sa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlediklerine iÅŸaret eden Turan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"2016 yÄ±lÄ± iÃ§inde 60 bin konutun yapÄ±mÄ±nÄ± hedeflediÄŸimizi beyan etmiÅŸtik. 15 Temmuz hain darbe giriÅŸimi sonrasÄ± 2016 hedefimizi yukarÄ± yÃ¶nde revize ederek, 60 bin rakamÄ±nÄ± 64 bine Ã§Ä±kardÄ±k. Bu yÃ¼ksek hedefi yakalayarak bugÃ¼n 2016 yÄ±lÄ±nda 64 bin 822 sosyal konut Ã¼retim rakamÄ± ile milletimize kaliteli ve gÃ¼venli konutlar inÅŸa etmenin, gÃ¼zel ÅŸehirlerde yaÅŸama idealine hizmet etmenin memnuniyeti iÃ§indeyiz."

15 BÄ°N EMEKLÄ° TOKÄ°â€™DEN EV ALDI

Turan, emekli vatandaÅŸlarÄ±n konut taleplerini karÅŸÄ±lamaya yÃ¶nelik, arazi Ã¼retiminde de yoÄŸun bir Ã§alÄ±ÅŸma dÃ¶nemine girdiklerini kaydetti.

TÃ¼rkiye'de yaklaÅŸÄ±k 10,5 milyon emekli vatandaÅŸ olduÄŸunu aktaran Turan, emeklilere dÃ¶nÃ¼k "Ä°kinci Bahar" kampanyasÄ±yla, konut projelerinden emeklilere yÃ¼zde 25'lik kontenjan ayÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Turan, "Emekli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± Anadolu'da ortalama 250 liradan baÅŸlayan taksitlerle ve Ä°stanbul, Ankara gibi bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde ise 350-400 liradan baÅŸlayan taksitlerle uzun vadeli Ã¶deme koÅŸullarÄ±yla yuva sahibi yapÄ±yoruz. Bu yÄ±l 15 bin emeklimizi ev sahibi yaptÄ±k. Bundan sonra da her yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 15 bin emekli vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± konut sahibi yapmayÄ± hedefliyoruz." diye konuÅŸtu.

2016 YILINDA 683 SOSYAL MEKAN

Sosyal konut Ã¼retiminin yanÄ±nda, kamunun ihtiyaÃ§ duyduÄŸu okul, hastane, Ã¼niversite, kamu binalarÄ±, spor tesisi ve stadyumlarÄ± da inÅŸa ettiklerini kaydeden Turan, bugÃ¼ne kadar 8 bin 712 sosyal donatÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Turan, 2016'da 20 okul, 3 Ã¼niversite, 10 yurt, 10 hastane, 135 ticaret merkezi, 69 cami, 13 kamu hizmet binasÄ±, 6 sosyal tesis ve bir stadyum inÅŸa edildiÄŸini belirterek, "DiÄŸer uygulamalarÄ±mÄ±z ile 2016 yÄ±lÄ±nda toplam 683 sosyal donatÄ± inÅŸa ettik. Sosyal donatÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±z 2017'de artarak devam edecek." dedi.

Ä°NDÄ°RÄ°M KAMPANYASI

Borcunu Ã¶deyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iÅŸ yeri alÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik her yÄ±l uyguladÄ±klarÄ± yÃ¼zde 20'lik indirimin 2016'da da bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§eken Turan, "KampanyamÄ±z kapsamÄ±nda 17 bin 150 kiÅŸi borÃ§larÄ±nÄ± kapatarak tapularÄ±nÄ± aldÄ±. Kampanyaya katÄ±lan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z, Ã¶dedikleri 817 milyon 138 bin liranÄ±n 512 milyon 894 bin lirasÄ±nÄ± kiÅŸisel tasarruflarÄ±yla kapattÄ±. Bir diÄŸer ifade ile borÃ§lar 'yastÄ±k altÄ±' birikimlerle kapatÄ±ldÄ±. Bu durum, milletimizin Ã¼lkemizin ekonomisine ve geleceÄŸine duyduÄŸu gÃ¼venin Ã¶nemli bir kanÄ±tÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"Milletimize 'iyilik Ã¼reten' bir kurum olarak 2017'de de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n beklentilerine cevap vereceÄŸiz" diyen Turan, 2017 yÄ±lÄ±nda 65 bin sosyal konut inÅŸa edeceklerini, bu rakamla 2016'daki hedefi de aÅŸacaklarÄ±nÄ± bildirdi.

Kaynak: AA