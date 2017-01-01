SaldÄ±rganÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul OrtakÃ¶y'de bir gece kulÃ¼bÃ¼nde meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± ÅŸÃ¼phelisinin yakalanmasÄ± iÃ§in polis ekiplerince baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.
Konuya iliÅŸkin her ihbarÄ± deÄŸerlendiren polis ekipleri, BeÅŸiktaÅŸ KuruÃ§eÅŸme'deki Muhtar HÃ¼seyin Sokak'ta saldÄ±rganÄ±n eÅŸkaline uygun bir ÅŸÃ¼phelinin olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde ihbar Ã¼zerine, bÃ¶lgeye TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Ã¶zel harekat ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sÃ¶z konusu eÅŸkale uygun kiÅŸinin bulunmasÄ± iÃ§in bÃ¶lgede kapsamlÄ± Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
Tokat'taki soruÅŸturma kapsamÄ±nda ihraÃ§ edilenlerin de olduÄŸu 17 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Rusya BaÅŸbakanÄ± Medvedev, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± telefonla arayarak, Ä°stanbulâ€™daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dolayÄ±sÄ±yla taziye dileklerini ve dayanÄ±ÅŸma mesajlarÄ±nÄ± iletti.
OrtakÃ¶y'de saldÄ±rÄ± bÃ¶lgesine slogan atarak girmek isteyen grup gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
SarÄ±yer'de bir camide pompalÄ± tÃ¼fekle dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da iki kiÅŸi yaralandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ã§ok sayÄ±da mevkidaÅŸÄ± ve AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TerÃ¶r, bizi yÄ±ldÄ±ramaz, bizim kardeÅŸliÄŸimizi, birliÄŸimizi, beraberliÄŸimizi bozamaz. TerÃ¶r bizi korkutamaz, biz terÃ¶rÃ¼ korkuturuz." dedi
OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ± ÅŸÃ¼phelisinin yakalanmasÄ± iÃ§in polis ekiplerince sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda, KuruÃ§eÅŸme'ye ekipler sevk edildi
TOKÄ° 2016'da konut hedefini aÅŸarak 60 bin rakamÄ±nÄ± 64 bine Ã§Ä±kardÄ±
BahÃ§eli OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±na tepki gÃ¶stererek istikbalimize kast edildiÄŸini sÃ¶yledi
Merkel, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "Ä°stanbul'da, yeni yÄ±lÄ± birlikte kutlamak isteyen insanlara, insanlÄ±ÄŸÄ± hiÃ§e sayan sinsi bir saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediler. Bu saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yor ve size taziyelerimi sunuyorum." dedi
OrtakÃ¶y'de saldÄ±rÄ± sonrasÄ± kapatÄ±lan Muallin Naci Caddesi aÃ§Ä±ldÄ±
Ankara Adliyesinde hakim olarak gÃ¶revliyken ihraÃ§ edilen ve hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan A.C, ElazÄ±ÄŸ'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Anadolu yakasÄ±nda bazÄ± ilÃ§elerde 2 Ocak'ta elektrik kesintisi uygulanacak
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenlenen toplantÄ± bir saat 40 dakika sÃ¼rdÃ¼
Halep'ten TÃ¼rkiye'ye 153'Ã¼ 18 yaÅŸ altÄ± olan 335 yaralÄ± getirildi