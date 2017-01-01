16:27, 01 Ocak 2017 Pazar

SaldÄ±rganÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor





OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ± ÅŸÃ¼phelisinin yakalanmasÄ± iÃ§in polis ekiplerince sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda, KuruÃ§eÅŸme'ye ekipler sevk edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul OrtakÃ¶y'de bir gece kulÃ¼bÃ¼nde meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± ÅŸÃ¼phelisinin yakalanmasÄ± iÃ§in polis ekiplerince baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor. Konuya iliÅŸkin her ihbarÄ± deÄŸerlendiren polis ekipleri, BeÅŸiktaÅŸ KuruÃ§eÅŸme'deki Muhtar HÃ¼seyin Sokak'ta saldÄ±rganÄ±n eÅŸkaline uygun bir ÅŸÃ¼phelinin olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde ihbar Ã¼zerine, bÃ¶lgeye TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Ã¶zel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler, sÃ¶z konusu eÅŸkale uygun kiÅŸinin bulunmasÄ± iÃ§in bÃ¶lgede kapsamlÄ± Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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