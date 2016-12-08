16:39, 01 Ocak 2017 Pazar

Akdeniz'de deprem





MuÄŸla'nÄ±n DatÃ§a ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda 4,6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem kaydedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Akdeniz'de 4,6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) Deprem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± verilerine gÃ¶re, MuÄŸla'nÄ±n DatÃ§a ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda saat 16.03'te 4,6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem kaydedildi. Akdeniz'in 7,1 kilometre derinliÄŸindeki depremin merkez Ã¼ssÃ¼nÃ¼n, ilÃ§eye yaklaÅŸÄ±k 237 kilometre mesafede olduÄŸu belirtildi.

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