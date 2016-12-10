YÄ±ldÄ±rÄ±m: TerÃ¶r bizi yÄ±ldÄ±ramaz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°stanbul'dakiÂ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±ndaÂ yaralananlarÄ± hastanede ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "DÃ¼n 2016'yÄ± 2017'ye baÄŸlayan ilk saatlerde bir eÄŸlence merkezinde, savunmasÄ±z, sivil insanlara karÅŸÄ± alÃ§akla bir silahlÄ± eylem gerÃ§ekleÅŸtirildi. Maalesef bu olayda TÃ¼rk ve yabancÄ± uyruklu olmak Ã¼zere toplamda 39 masum, savunmasÄ±z insan hayatÄ±nÄ± kaybetti. 60'Ä±n Ã¼zerinde yaralÄ± vardÄ±. YaralÄ±lar tedavileri gÃ¶rÃ¼ldÃ¼kÃ§e taburcu oluyor. YaralÄ±lardan durumu kritik olanlar var ama fazla deÄŸil, 3-4 yaralÄ±mÄ±z var bu ÅŸekilde." dedi.
"TerÃ¶r, bizi yÄ±ldÄ±ramaz, bizim kardeÅŸliÄŸimizi, birliÄŸimizi, beraberliÄŸimizi bozamaz. TerÃ¶r bizi korkutamaz, biz terÃ¶rÃ¼ korkuturuz." ifadelerini kullanan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "BazÄ± yerlerde kulaÄŸÄ±ma geliyor; terÃ¶rist Noel baba kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girmiÅŸ gelmiÅŸ ve bu olaylarÄ± yapmÄ±ÅŸ... AslÄ± astarÄ± yok. BildiÄŸimiz silahlÄ± bir terÃ¶rist." ifadelerini kullandÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â terÃ¶rÃ¼nÂ insanlÄ±ÄŸÄ±n ortak derdi olduÄŸunu belirterek ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"TerÃ¶rle bir yere varÄ±lmaz. TerÃ¶rÃ¼n amacÄ± birliÄŸimizi, beraberliÄŸimizi, kardeÅŸliÄŸimizi zedelemek, emellerine ulaÅŸmak iÃ§in ortam hazÄ±rlamaktÄ±r. TÃ¼rkiye bir sÃ¼reden beri bÃ¶lgede hemÂ bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼neÂ karÅŸÄ±, hemÂ FETÃ–Â terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ±, hem de Suriye ve Irak'taki otorite boÅŸluÄŸundan kaynaklÄ±Â DEAÅžterÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± amansÄ±z bir mÃ¼cadele veriyor. Bunun tabii bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Ama terÃ¶re asla ve asla boyun eÄŸmeyeceÄŸiz."
Tokat'taki soruÅŸturma kapsamÄ±nda ihraÃ§ edilenlerin de olduÄŸu 17 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Rusya BaÅŸbakanÄ± Medvedev, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± telefonla arayarak, Ä°stanbulâ€™daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dolayÄ±sÄ±yla taziye dileklerini ve dayanÄ±ÅŸma mesajlarÄ±nÄ± iletti.
OrtakÃ¶y'de saldÄ±rÄ± bÃ¶lgesine slogan atarak girmek isteyen grup gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
SarÄ±yer'de bir camide pompalÄ± tÃ¼fekle dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da iki kiÅŸi yaralandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ã§ok sayÄ±da mevkidaÅŸÄ± ve AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TerÃ¶r, bizi yÄ±ldÄ±ramaz, bizim kardeÅŸliÄŸimizi, birliÄŸimizi, beraberliÄŸimizi bozamaz. TerÃ¶r bizi korkutamaz, biz terÃ¶rÃ¼ korkuturuz." dedi
OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ± ÅŸÃ¼phelisinin yakalanmasÄ± iÃ§in polis ekiplerince sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda, KuruÃ§eÅŸme'ye ekipler sevk edildi
TOKÄ° 2016'da konut hedefini aÅŸarak 60 bin rakamÄ±nÄ± 64 bine Ã§Ä±kardÄ±
BahÃ§eli OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±na tepki gÃ¶stererek istikbalimize kast edildiÄŸini sÃ¶yledi
Merkel, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "Ä°stanbul'da, yeni yÄ±lÄ± birlikte kutlamak isteyen insanlara, insanlÄ±ÄŸÄ± hiÃ§e sayan sinsi bir saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediler. Bu saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yor ve size taziyelerimi sunuyorum." dedi
OrtakÃ¶y'de saldÄ±rÄ± sonrasÄ± kapatÄ±lan Muallin Naci Caddesi aÃ§Ä±ldÄ±
Ankara Adliyesinde hakim olarak gÃ¶revliyken ihraÃ§ edilen ve hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan A.C, ElazÄ±ÄŸ'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Anadolu yakasÄ±nda bazÄ± ilÃ§elerde 2 Ocak'ta elektrik kesintisi uygulanacak
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenlenen toplantÄ± bir saat 40 dakika sÃ¼rdÃ¼
Halep'ten TÃ¼rkiye'ye 153'Ã¼ 18 yaÅŸ altÄ± olan 335 yaralÄ± getirildi