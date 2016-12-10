16:44, 01 Ocak 2017 Pazar

YÄ±ldÄ±rÄ±m: TerÃ¶r bizi yÄ±ldÄ±ramaz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°stanbul'dakiÂ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±ndaÂ yaralananlarÄ± hastanede ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "DÃ¼n 2016'yÄ± 2017'ye baÄŸlayan ilk saatlerde bir eÄŸlence merkezinde, savunmasÄ±z, sivil insanlara karÅŸÄ± alÃ§akla bir silahlÄ± eylem gerÃ§ekleÅŸtirildi. Maalesef bu olayda TÃ¼rk ve yabancÄ± uyruklu olmak Ã¼zere toplamda 39 masum, savunmasÄ±z insan hayatÄ±nÄ± kaybetti. 60'Ä±n Ã¼zerinde yaralÄ± vardÄ±. YaralÄ±lar tedavileri gÃ¶rÃ¼ldÃ¼kÃ§e taburcu oluyor. YaralÄ±lardan durumu kritik olanlar var ama fazla deÄŸil, 3-4 yaralÄ±mÄ±z var bu ÅŸekilde." dedi.

"TerÃ¶r, bizi yÄ±ldÄ±ramaz, bizim kardeÅŸliÄŸimizi, birliÄŸimizi, beraberliÄŸimizi bozamaz. TerÃ¶r bizi korkutamaz, biz terÃ¶rÃ¼ korkuturuz." ifadelerini kullanan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "BazÄ± yerlerde kulaÄŸÄ±ma geliyor; terÃ¶rist Noel baba kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girmiÅŸ gelmiÅŸ ve bu olaylarÄ± yapmÄ±ÅŸ... AslÄ± astarÄ± yok. BildiÄŸimiz silahlÄ± bir terÃ¶rist." ifadelerini kullandÄ±.