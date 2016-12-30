16:57, 01 Ocak 2017 Pazar

Ã‡avuÅŸoÄŸlu Ã§ok sayÄ±da mevkidaÅŸÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ã§ok sayÄ±da mevkidaÅŸÄ± ve AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ä°stanbulÂ OrtakÃ¶y'de dÃ¼zenlenenÂ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kendisini arayarak taziye dileklerini ileten Ã§ok sayÄ±da mevkidaÅŸÄ± ve AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini ile ayrÄ± ayrÄ±Â telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, Hollanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Bert Koenders, Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kayrat Abdrahmanov, Ä°sveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Margot WallstrÃ¶m, Bosna Hersek DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ä°gor Crnadak ve Ä°sviÃ§re DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Didier Burkhalter, Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nu arayarak "hain terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sebebiyle taziye ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerini" paylaÅŸtÄ±. Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nu ayrÄ±ca AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini arayarak taziyede bulundu.

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