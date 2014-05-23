Camide pompalÄ± tÃ¼fekle saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbulÂ SarÄ±yer'de babasÄ±nÄ± camide namaz kÄ±larken av tÃ¼feÄŸiyle yaralayan ÅŸÃ¼pheli olay yerinden kaÃ§tÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, SarÄ±yer Ã‡ayÄ±rbaÅŸÄ±'nda Cezayirli Hasan PaÅŸa Camisi'ne gelen G.A, namaz kÄ±lan babasÄ±na av tÃ¼feÄŸiyle ateÅŸ etti. TÃ¼fekten Ã§Ä±kan saÃ§malar G.A'nÄ±n babasÄ± A.A. ile yanÄ±nda namaz kÄ±lan Y.D'ye isabet etti.
ÅžÃ¼pheli G.A. olay yerinden kaÃ§arken, sÄ±rtÄ±ndan yaralanan A.A. ile Y.D. hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Polisin araÅŸtÄ±rmasÄ±nda, G.A'nÄ±n babasÄ± A.A. ile ailevi nedenlerden dolayÄ± kavga ettiÄŸi ve bu nedenle tÃ¼fekle ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirlendi.
G.A'nÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in polis ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.
Rusya BaÅŸbakanÄ± Medvedev, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± telefonla arayarak, Ä°stanbulâ€™daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dolayÄ±sÄ±yla taziye dileklerini ve dayanÄ±ÅŸma mesajlarÄ±nÄ± iletti.
OrtakÃ¶y'de saldÄ±rÄ± bÃ¶lgesine slogan atarak girmek isteyen grup gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
SarÄ±yer'de bir camide pompalÄ± tÃ¼fekle dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da iki kiÅŸi yaralandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ã§ok sayÄ±da mevkidaÅŸÄ± ve AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TerÃ¶r, bizi yÄ±ldÄ±ramaz, bizim kardeÅŸliÄŸimizi, birliÄŸimizi, beraberliÄŸimizi bozamaz. TerÃ¶r bizi korkutamaz, biz terÃ¶rÃ¼ korkuturuz." dedi
OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ± ÅŸÃ¼phelisinin yakalanmasÄ± iÃ§in polis ekiplerince sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda, KuruÃ§eÅŸme'ye ekipler sevk edildi
TOKÄ° 2016'da konut hedefini aÅŸarak 60 bin rakamÄ±nÄ± 64 bine Ã§Ä±kardÄ±
BahÃ§eli OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±na tepki gÃ¶stererek istikbalimize kast edildiÄŸini sÃ¶yledi
Merkel, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "Ä°stanbul'da, yeni yÄ±lÄ± birlikte kutlamak isteyen insanlara, insanlÄ±ÄŸÄ± hiÃ§e sayan sinsi bir saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediler. Bu saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yor ve size taziyelerimi sunuyorum." dedi
OrtakÃ¶y'de saldÄ±rÄ± sonrasÄ± kapatÄ±lan Muallin Naci Caddesi aÃ§Ä±ldÄ±
Ankara Adliyesinde hakim olarak gÃ¶revliyken ihraÃ§ edilen ve hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan A.C, ElazÄ±ÄŸ'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Anadolu yakasÄ±nda bazÄ± ilÃ§elerde 2 Ocak'ta elektrik kesintisi uygulanacak
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenlenen toplantÄ± bir saat 40 dakika sÃ¼rdÃ¼
Halep'ten TÃ¼rkiye'ye 153'Ã¼ 18 yaÅŸ altÄ± olan 335 yaralÄ± getirildi
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, terÃ¶rle mÃ¼cadelenin aynÄ± azim ve kararlÄ±lÄ±kla devam edeceÄŸi bildirildi