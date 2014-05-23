17:05, 01 Ocak 2017 Pazar

Camide pompalÄ± tÃ¼fekle saldÄ±rÄ±





SarÄ±yer'de bir camide pompalÄ± tÃ¼fekle dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da iki kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbulÂ SarÄ±yer'de babasÄ±nÄ± camide namaz kÄ±larken av tÃ¼feÄŸiyle yaralayan ÅŸÃ¼pheli olay yerinden kaÃ§tÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, SarÄ±yer Ã‡ayÄ±rbaÅŸÄ±'nda Cezayirli Hasan PaÅŸa Camisi'ne gelen G.A, namaz kÄ±lan babasÄ±na av tÃ¼feÄŸiyle ateÅŸ etti. TÃ¼fekten Ã§Ä±kan saÃ§malar G.A'nÄ±n babasÄ± A.A. ile yanÄ±nda namaz kÄ±lan Y.D'ye isabet etti. ÅžÃ¼pheli G.A. olay yerinden kaÃ§arken, sÄ±rtÄ±ndan yaralanan A.A. ile Y.D. hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Polisin araÅŸtÄ±rmasÄ±nda, G.A'nÄ±n babasÄ± A.A. ile ailevi nedenlerden dolayÄ± kavga ettiÄŸi ve bu nedenle tÃ¼fekle ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirlendi. G.A'nÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in polis ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.