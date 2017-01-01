17:16, 01 Ocak 2017 Pazar

Ã‡in'den OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±na kÄ±nama





Ã‡in, OrtakÃ¶y'de dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayarak TÃ¼rkiye ve uluslararasÄ± toplumla Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± istediÄŸini vurguladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul OrtakÃ¶yâ€™de bir gece kulÃ¼bÃ¼nde dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi. Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hua Ã‡unying, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Pekin yÃ¶netiminin terÃ¶rÃ¼n her tÃ¼rlÃ¼sÃ¼ne ÅŸiddetle karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel barÄ±ÅŸÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek iÃ§in TÃ¼rkiye ve uluslararasÄ± toplumla Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± istediÄŸini vurguladÄ±. Ã‡inâ€™in sÃ¶z konusu terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Hua, ayrÄ±caÂ Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Vang Yiâ€™nin, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸluâ€™na sÃ¶zkonusu saldÄ±rÄ± iÃ§in taziyelerini ilettiÄŸini kaydetti.

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