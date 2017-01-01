17:24, 01 Ocak 2017 Pazar

SaldÄ±rÄ± yerine yÃ¼rÃ¼mek isteyen gruba mÃ¼dahale





OrtakÃ¶y'de saldÄ±rÄ± bÃ¶lgesine slogan atarak girmek isteyen grup gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbulâ€™da dÃ¼n geceki saldÄ±rÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÄŸlence kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n bulunduÄŸu alana doÄŸru slogan atarak yÃ¼rÃ¼mek isteyen bir grup gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Muallim Naci Caddesi'ne Ã§Ä±kan 7-8 kiÅŸilik grup bir sÃ¼re slogan attÄ±. Gruba polis izin vermedi. Ã‡evik kuvvet ekipleri 7-8 kiÅŸilik grubu gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Eylemciler Ã§evik kuvvet aracÄ±na bindirilerek olay yerinden gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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