17:35, 01 Ocak 2017 Pazar

İsrail'den yeni gözaltılar





İşgal güçleri bir karargaha ateş açtıkları iddiasıyla üç kişiyi gözaltına aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail işgal askerlerinin, bir karargaha ateş açtıkları iddiasıyla üç Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde işgal güçlerine ait bir karargaha dün gece ateş açtıkları iddia edilen 3 Filistinlinin gözaltına alındığı bilgisi verildi. Açıklamada, "saldırıda kullanılan silah ve araca el konulduğu" kaydedildi. İsrail basınında yer alan haberlerde de Cenin'in Yabed beldesi yakınında yer alan karargaha saldırı düzenlendiği, olayda can kaybının ve yaralanmanın olmadığı belirtilmişti. Filistin tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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