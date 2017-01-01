17:43, 01 Ocak 2017 Pazar

Medvedev'den YÄ±ldÄ±rÄ±m'a taziye telefonu





Rusya BaÅŸbakanÄ± Medvedev, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± telefonla arayarak, Ä°stanbulâ€™daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dolayÄ±sÄ±yla taziye dileklerini ve dayanÄ±ÅŸma mesajlarÄ±nÄ± iletti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya BaÅŸbakanÄ±Â Dmitri Medvedev'in BaÅŸbakanÂ Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± telefonla arayarak, Ä°stanbulâ€™daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dolayÄ±sÄ±yla taziye dileklerini ve dayanÄ±ÅŸma mesajlarÄ±nÄ± ilettiÄŸi, Rusya'nÄ±n nereden kaynaklanÄ±rsa kaynaklansÄ±n TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelesine gÃ¼Ã§lÃ¼ desteÄŸini teyit ettiÄŸi bildirildi.Â BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Rusya BaÅŸbakanÄ± Medvedev ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n, TÃ¼rkiye ile Rusyaâ€™nÄ±n bÃ¶lgede barÄ±ÅŸÄ± kalÄ±cÄ± hale getirmek iÃ§in aldÄ±klarÄ± inisiyatifle aynÄ± dÃ¶nemde gerÃ§ekleÅŸmesinin bir tesadÃ¼f olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu saldÄ±rÄ±lara raÄŸmen TÃ¼rkiye ve Rusya Federasyonu'nun bÃ¶lgede gÃ¼venlik ve istikrarÄ±n temini iÃ§in yapÄ±cÄ± rol oynamaya devam edeceklerini ifade ettiÄŸi belirtildi.Â

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