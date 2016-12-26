17:49, 01 Ocak 2017 Pazar

Tokat'ta 17 polise FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±





Tokat'taki soruÅŸturma kapsamÄ±nda ihraÃ§ edilenlerin de olduÄŸu 17 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tokat'ta FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda aralarÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilenlerin de bulunduÄŸu 17 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, haklarÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan, aralarÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilenler, eski il emniyet mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±larÄ± ve ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlerinin de bulunduÄŸu 17 ÅŸÃ¼pheli, bulunduklarÄ± illerde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak kente getirildi. ZanlÄ±larÄ±n emniyetteki iÅŸlemleri devam ediyor.Â

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