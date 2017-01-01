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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:44, 01 Ocak 2017 Pazar
Filistin
17:54, 01 Ocak 2017 Pazar

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Gazze'de dokuz cami imar edildi
Gazze'de dokuz cami imar edildi

TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±, Ä°srail'in Gazze'ye dÃ¼zenlediÄŸi son saldÄ±rÄ±larda yÄ±kÄ±lan 9 caminin imarÄ±nÄ± tamamladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail'inÂ Gazze'ye dÃ¼zenlediÄŸi son saldÄ±rÄ±larda yÄ±kÄ±lan 9Â camiÂ TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±Â (TDV) tarafÄ±ndan imar edildi.

Gazze'deki VakÄ±flar ve Din Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Halkla Ä°liÅŸkiler MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Remzi en-Nevaciha, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± TDV tarafÄ±ndan finanse edilen proje kapsamÄ±nda, Ä°srail'in 2014'te Gazze'ye dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da yÄ±kÄ±lan 9 caminin yeniden imarÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Nevaciha, "Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez'le yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, kendisine imar Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ± haberini ilettik." dedi.

Nevaciha ayrÄ±ca Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde dÃ¼zenlenecek aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni ve bu tÃ¶rene katÄ±lmasÄ± planlanan GÃ¶rmez baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki TÃ¼rk heyetinin karÅŸÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik hazÄ±rlÄ±klarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail'in son saldÄ±rÄ±larÄ±nda yÄ±kÄ±lan Gazze'deki 9 caminin yeniden imarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na EylÃ¼l 2015'te baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Filistin VakÄ±flar BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail'in 2014'teki saldÄ±rÄ±larÄ±nda Gazze'deki 64 caminin tamamen yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 150'sinin de kÄ±smen tahrip olduÄŸunu duyurmuÅŸtu.

Ä°srail'in, yÄ±llardÄ±r abluka altÄ±nda tuttuÄŸu Gazze Åžeridi'ne 7 Temmuz 2014'te baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ve 51 gÃ¼n sÃ¼ren saldÄ±rÄ±larda 2 binden fazla Filistinli hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, yaklaÅŸÄ±k 12 bin ev tamamen yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ, 160 bin ev hasar gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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Gazze'de dokuz cami imar edildi

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