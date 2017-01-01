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19:44, 01 Ocak 2017 Pazar
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Güncelleme: 18:06, 01 Ocak 2017 Pazar

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Saldırgan 'Noel Baba' kılığında değilmiş
Saldırgan 'Noel Baba' kılığında değilmiş

Başbakan Yıldırım Ortaköy'deki saldırıyı gerçekleştiren kişinin Noel Baba kılığında olmadığını söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım, Ortaköy’deki saldırıyı gerçekleştiren kişinin Noel Baba kılığına girdiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Saldırıda yaralananları ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, saldırganın kılık değiştirmediğini söyledi.

Yıldırım’ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

“Bazı yerlerde kulağıma geliyor, 'terörist noel baba kılığına girmiş gelmiş ve bu olayları yapmış.' Aslı astarı yok. Bildiğiniz silahlı bir terörist. Silahını çekerek kapıdaki korumaları ve bir polisimizi şehit ediyor ve ondan sonra da içeri girip rastgele kurşun yağdırmak suretiyle insanlarımızın ölümüne vesile oluyor. Bunun dışında, silahını olay yerinde bırakıp, kargaşadan yararlanarak olay yerinden kaçıyor.”

SALDIRGANIN KİMLİĞİ

Saldırganın kimliği ile ilgili olarak da Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

“Bununla ilgili de ihtimaller şekillenmeye başladı. Polis, emniyet, istihbarat birimleri yoğun bir koordinasyon içinde bu çalışmayı yürütüyorlar. Gelişmeler daha sonra kamuoyuna, vatandaşımızın bilgisine aktarılacak.”



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