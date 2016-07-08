DiyarbakÄ±r'da Ã‡Ä±nar Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rÄ±

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OrtakÃ¶y'deki Reina'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 39 kiÅŸiden 11'nin TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±, 24'nÃ¼n yabancÄ±, 4'nÃ¼n ise kimliÄŸinin henÃ¼z belirlenmediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Ã‡Ä±nar Ä°lÃ§esi'nde Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne akÅŸam saatlerinde PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan roketatarlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da can kaybÄ± ve yaralanan olmazken kÄ±sa sÃ¼reli bir Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m OrtakÃ¶y'deki saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren kiÅŸinin Noel Baba kÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Tokat'taki soruÅŸturma kapsamÄ±nda ihraÃ§ edilenlerin de olduÄŸu 17 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Rusya BaÅŸbakanÄ± Medvedev, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± telefonla arayarak, Ä°stanbulâ€™daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dolayÄ±sÄ±yla taziye dileklerini ve dayanÄ±ÅŸma mesajlarÄ±nÄ± iletti.
OrtakÃ¶y'de saldÄ±rÄ± bÃ¶lgesine slogan atarak girmek isteyen grup gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
SarÄ±yer'de bir camide pompalÄ± tÃ¼fekle dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da iki kiÅŸi yaralandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ã§ok sayÄ±da mevkidaÅŸÄ± ve AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TerÃ¶r, bizi yÄ±ldÄ±ramaz, bizim kardeÅŸliÄŸimizi, birliÄŸimizi, beraberliÄŸimizi bozamaz. TerÃ¶r bizi korkutamaz, biz terÃ¶rÃ¼ korkuturuz." dedi
OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ± ÅŸÃ¼phelisinin yakalanmasÄ± iÃ§in polis ekiplerince sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda, KuruÃ§eÅŸme'ye ekipler sevk edildi
TOKÄ° 2016'da konut hedefini aÅŸarak 60 bin rakamÄ±nÄ± 64 bine Ã§Ä±kardÄ±
BahÃ§eli OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±na tepki gÃ¶stererek istikbalimize kast edildiÄŸini sÃ¶yledi
Merkel, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "Ä°stanbul'da, yeni yÄ±lÄ± birlikte kutlamak isteyen insanlara, insanlÄ±ÄŸÄ± hiÃ§e sayan sinsi bir saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediler. Bu saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yor ve size taziyelerimi sunuyorum." dedi
OrtakÃ¶y'de saldÄ±rÄ± sonrasÄ± kapatÄ±lan Muallin Naci Caddesi aÃ§Ä±ldÄ±
Ankara Adliyesinde hakim olarak gÃ¶revliyken ihraÃ§ edilen ve hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan A.C, ElazÄ±ÄŸ'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±