22:28, 01 Ocak 2017 Pazar

DiyarbakÄ±r'da Ã‡Ä±nar Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rÄ±



Foto: ArÅŸiv

DiyarbakÄ±r'Ä±n Ã‡Ä±nar Ä°lÃ§esi'nde Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne akÅŸam saatlerinde PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan roketatarlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da can kaybÄ± ve yaralanan olmazken kÄ±sa sÃ¼reli bir Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡Ä±nar Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne bugÃ¼n saat 21.30 sÄ±ralarÄ±nda PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan roketatarlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde gÃ¶revli polislerin anÄ±ndaateÅŸ aÃ§malarÄ± Ã¼zerine kÄ±sa sÃ¼reli Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. SaldÄ±rÄ±da can kaybÄ± olmazken ilÃ§eye gÃ¶nderilen takviye birliklerle baÅŸlatÄ±lan operasyon sÃ¼rÃ¼yor. Â

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