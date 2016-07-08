DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
00:11, 02 Ocak 2017 Pazartesi
GÃ¼ncel
22:28, 01 Ocak 2017 Pazar

  • PaylaÅŸ
DiyarbakÄ±r'da Ã‡Ä±nar Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rÄ±
DiyarbakÄ±r'da Ã‡Ä±nar Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rÄ±
Foto: ArÅŸiv

DiyarbakÄ±r'Ä±n Ã‡Ä±nar Ä°lÃ§esi'nde Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne akÅŸam saatlerinde PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan roketatarlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da can kaybÄ± ve yaralanan olmazken kÄ±sa sÃ¼reli bir Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡Ä±nar Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne bugÃ¼n saat 21.30 sÄ±ralarÄ±nda PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan roketatarlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde gÃ¶revli polislerin anÄ±ndaateÅŸ aÃ§malarÄ± Ã¼zerine kÄ±sa sÃ¼reli Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. SaldÄ±rÄ±da can kaybÄ± olmazken ilÃ§eye gÃ¶nderilen takviye birliklerle baÅŸlatÄ±lan operasyon sÃ¼rÃ¼yor.

Â 



Ä°lgili Konular PKK saldÄ±rÄ± Ã‡Ä±nar ilÃ§esi DiyarbakÄ±r
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
OrtakÃ¶y'deki saldÄ±rÄ±da Ã¶lenlerin kimlikleri belli oldu
OrtakÃ¶y'deki saldÄ±rÄ±da Ã¶lenlerin kimlikleri belli oldu

OrtakÃ¶y'deki Reina'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 39 kiÅŸiden 11'nin TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±, 24'nÃ¼n yabancÄ±, 4'nÃ¼n ise kimliÄŸinin henÃ¼z belirlenmediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi
DiyarbakÄ±r'da Ã‡Ä±nar Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rÄ±
DiyarbakÄ±r'da Ã‡Ä±nar Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n Ã‡Ä±nar Ä°lÃ§esi'nde Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne akÅŸam saatlerinde PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan roketatarlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da can kaybÄ± ve yaralanan olmazken kÄ±sa sÃ¼reli bir Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.
SaldÄ±rgan 'Noel Baba' kÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda deÄŸilmiÅŸ
SaldÄ±rgan 'Noel Baba' kÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda deÄŸilmiÅŸ

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m OrtakÃ¶y'deki saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren kiÅŸinin Noel Baba kÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Tokat'ta 17 polise FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±
Tokat'ta 17 polise FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±

Tokat'taki soruÅŸturma kapsamÄ±nda ihraÃ§ edilenlerin de olduÄŸu 17 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Medvedev'den YÄ±ldÄ±rÄ±m'a taziye telefonu
Medvedev'den YÄ±ldÄ±rÄ±m'a taziye telefonu

Rusya BaÅŸbakanÄ± Medvedev, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± telefonla arayarak, Ä°stanbulâ€™daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dolayÄ±sÄ±yla taziye dileklerini ve dayanÄ±ÅŸma mesajlarÄ±nÄ± iletti.
SaldÄ±rÄ± yerine yÃ¼rÃ¼mek isteyen gruba mÃ¼dahale
SaldÄ±rÄ± yerine yÃ¼rÃ¼mek isteyen gruba mÃ¼dahale

OrtakÃ¶y'de saldÄ±rÄ± bÃ¶lgesine slogan atarak girmek isteyen grup gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Camide pompalÄ± tÃ¼fekle saldÄ±rÄ±
Camide pompalÄ± tÃ¼fekle saldÄ±rÄ±

SarÄ±yer'de bir camide pompalÄ± tÃ¼fekle dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da iki kiÅŸi yaralandÄ±
Ã‡avuÅŸoÄŸlu Ã§ok sayÄ±da mevkidaÅŸÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ã‡avuÅŸoÄŸlu Ã§ok sayÄ±da mevkidaÅŸÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ã§ok sayÄ±da mevkidaÅŸÄ± ve AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
YÄ±ldÄ±rÄ±m TerÃ¶r bizi yÄ±ldÄ±ramaz
YÄ±ldÄ±rÄ±m: TerÃ¶r bizi yÄ±ldÄ±ramaz

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TerÃ¶r, bizi yÄ±ldÄ±ramaz, bizim kardeÅŸliÄŸimizi, birliÄŸimizi, beraberliÄŸimizi bozamaz. TerÃ¶r bizi korkutamaz, biz terÃ¶rÃ¼ korkuturuz." dedi
Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de deprem

MuÄŸla'nÄ±n DatÃ§a ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda 4,6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem kaydedildi
SaldÄ±rganÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor
SaldÄ±rganÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor

OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ± ÅŸÃ¼phelisinin yakalanmasÄ± iÃ§in polis ekiplerince sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda, KuruÃ§eÅŸme'ye ekipler sevk edildi
TOKÄ° 2016'da 64 bin 822 konut Ã¼retti
TOKÄ° 2016'da 64 bin 822 konut Ã¼retti

TOKÄ° 2016'da konut hedefini aÅŸarak 60 bin rakamÄ±nÄ± 64 bine Ã§Ä±kardÄ±
BahÃ§eli Ä°stikbalimize kastediliyor
BahÃ§eli: Ä°stikbalimize kastediliyor

BahÃ§eli OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±na tepki gÃ¶stererek istikbalimize kast edildiÄŸini sÃ¶yledi
Merkel'den taziye mesajÄ±
Merkel'den taziye mesajÄ±

Merkel, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "Ä°stanbul'da, yeni yÄ±lÄ± birlikte kutlamak isteyen insanlara, insanlÄ±ÄŸÄ± hiÃ§e sayan sinsi bir saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediler. Bu saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yor ve size taziyelerimi sunuyorum." dedi
SaldÄ±rÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cadde trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±
SaldÄ±rÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cadde trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±

OrtakÃ¶y'de saldÄ±rÄ± sonrasÄ± kapatÄ±lan Muallin Naci Caddesi aÃ§Ä±ldÄ±
FETÃ– firarisi hakim asayiÅŸ uygulamasÄ±nda yakalandÄ±
FETÃ– firarisi hakim asayiÅŸ uygulamasÄ±nda yakalandÄ±

Ankara Adliyesinde hakim olarak gÃ¶revliyken ihraÃ§ edilen ve hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan A.C, ElazÄ±ÄŸ'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Haberler

Hakkari'de bomba yÃ¼klÃ¼ cip bulundu
Hakkari'de bomba yÃ¼klÃ¼ cip bulundu

ÅžÄ±rnak'ta askeri aracÄ±n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda patlama
ÅžÄ±rnak'ta askeri aracÄ±n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda patlama

Silvan'da askeri aracÄ±n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda patlama
Silvan'da askeri aracÄ±n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda patlama

PKK Åžemdinli'de askeri Ã¼s bÃ¶lgeye saldÄ±rdÄ±
PKK Åžemdinli'de askeri Ã¼s bÃ¶lgeye saldÄ±rdÄ±

Hakkari'de 5 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Hakkari'de 5 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Ã‡Ä±nar'da DBP binasÄ± ateÅŸe verildi
Ã‡Ä±nar'da DBP binasÄ± ateÅŸe verildi

Ã‡Ä±nar'daki saldÄ±rÄ±da 1,5 ton patlayÄ±cÄ± kullanÄ±lmÄ±ÅŸ | FOTO
Ã‡Ä±nar'daki saldÄ±rÄ±da 1 5 ton patlayÄ±cÄ± kullanÄ±lmÄ±ÅŸ FOTO

Hakkari ve DiyarbakÄ±r'da Ã¼Ã§ ÅŸÃ¼pheli Ã¶lÃ¼m
Hakkari ve DiyarbakÄ±r'da Ã¼Ã§ ÅŸÃ¼pheli Ã¶lÃ¼m

DiyarbakÄ±r'daki 3 ilÃ§ede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sona erdi
DiyarbakÄ±r'daki 3 ilÃ§ede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sona erdi

Silvan'daki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Silvan'daki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Mesleklerini halÃ¢ ilk gÃ¼nkÃ¼ aÅŸkla yapÄ±yorlar
Mesleklerini halÃ ilk gÃ¼nkÃ¼ aÅŸkla yapÄ±yorlar

DiyarbakÄ±r'daki saldÄ±rÄ±da iki ton patlayÄ±cÄ± kullanÄ±lmÄ±ÅŸ
DiyarbakÄ±r'daki saldÄ±rÄ±da iki ton patlayÄ±cÄ± kullanÄ±lmÄ±ÅŸ

DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin tabelasÄ± yenilenecek
DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin tabelasÄ± yenilenecek

1 milyon 500 bin lira Ã¶dÃ¼lle aranan PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
1 milyon 500 bin lira Ã¶dÃ¼lle aranan PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DiyarbakÄ±r'da saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
DiyarbakÄ±r'da saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DiyarbakÄ±r'da jandarmanÄ±n dikkati faciayÄ± Ã¶nledi
DiyarbakÄ±r'da jandarmanÄ±n dikkati faciayÄ± Ã¶nledi

DiyarbakÄ±r'da iki Ä°sveÃ§li gazeteci gÃ¶zaltÄ±nda
DiyarbakÄ±r'da iki Ä°sveÃ§li gazeteci gÃ¶zaltÄ±nda

PKK'ya DiyarbakÄ±r'da narkotikten aÄŸÄ±r darbe
PKK'ya DiyarbakÄ±r'da narkotikten aÄŸÄ±r darbe

Ä°kiz kulelere uÃ§uÅŸ gÃ¼venliÄŸi traÅŸÄ±
Ä°kiz kulelere uÃ§uÅŸ gÃ¼venliÄŸi traÅŸÄ±

DiyarbakÄ±r'da Ã¼Ã§ kÃ¶yde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldrÄ±ldÄ±
DiyarbakÄ±r'da Ã¼Ã§ kÃ¶yde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldrÄ±ldÄ±

DiyarbakÄ±r'da iki evde silah ve mÃ¼himmat bulundu
DiyarbakÄ±r'da iki evde silah ve mÃ¼himmat bulundu

DiyarbakÄ±r'da caddeye parketmek serbest
DiyarbakÄ±r'da caddeye parketmek serbest

DiyarbakÄ±r'daki patlamadan saniyeler Ã¶nce... | VÄ°DEO
DiyarbakÄ±r'daki patlamadan saniyeler Ã¶nce VÄ°DEO

DiyarbakÄ±r'da bÃ¼yÃ¼k uyuÅŸturucu operasyonu
DiyarbakÄ±r'da bÃ¼yÃ¼k uyuÅŸturucu operasyonu

HÃœDA PAR: FaturanÄ±n halka kesilmesi Ã§ok yanlÄ±ÅŸ
HÃœDA PAR FaturanÄ±n halka kesilmesi Ã§ok yanlÄ±ÅŸ

D.BakÄ±r ValiliÄŸi'nden yeni aÃ§Ä±klama: Bomba PKK'nÄ±n
D BakÄ±r ValiliÄŸi'nden yeni aÃ§Ä±klama Bomba PKK'nÄ±n

DiyarbakÄ±r'daki saldÄ±rÄ±da ÅŸehit sayÄ±sÄ± 11'e Ã§Ä±ktÄ±
DiyarbakÄ±r'daki saldÄ±rÄ±da ÅŸehit sayÄ±sÄ± 11'e Ã§Ä±ktÄ±

DiyarbakÄ±r'da vatandaÅŸtan PKK'ya bÃ¼yÃ¼k tepki
DiyarbakÄ±r'da vatandaÅŸtan PKK'ya bÃ¼yÃ¼k tepki

DiyarbakÄ±r'daki patlamayla ilgili yayÄ±n yasaÄŸÄ±
DiyarbakÄ±r'daki patlamayla ilgili yayÄ±n yasaÄŸÄ±

PKK'nÄ±n katlettiÄŸi baÅŸkan Aktert defnedildi
PKK'nÄ±n katlettiÄŸi baÅŸkan Aktert defnedildi

Silvanâ€™da roketli saldÄ±rÄ±; Bir asker ÅŸehit
Silvan da roketli saldÄ±rÄ± Bir asker ÅŸehit

DiyarbakÄ±r'da facia son anda Ã¶nlendi
DiyarbakÄ±r'da facia son anda Ã¶nlendi

DiyarbakÄ±r'da jandarmanÄ±n dikkati faciayÄ± Ã¶nledi
DiyarbakÄ±r'da jandarmanÄ±n dikkati faciayÄ± Ã¶nledi

DiyarbakÄ±r'da askeri Ã¼s bÃ¶lgesine saldÄ±rÄ±
DiyarbakÄ±r'da askeri Ã¼s bÃ¶lgesine saldÄ±rÄ±

DiyarbakÄ±r'daki bÃ¼yÃ¼k operasyon tamamlandÄ±
DiyarbakÄ±r'daki bÃ¼yÃ¼k operasyon tamamlandÄ±

DiyarbakÄ±r'daki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sona erdi
DiyarbakÄ±r'daki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sona erdi

HDPâ€™li vekiller PKK'lÄ± cenazesinde
HDP li vekiller PKK'lÄ± cenazesinde

DiyarbakÄ±r'daki Ã¶ÄŸretmen eyleminde 23 gÃ¶zaltÄ±
DiyarbakÄ±r'daki Ã¶ÄŸretmen eyleminde 23 gÃ¶zaltÄ±

Ä°ki HDP'li vekil savcÄ±lÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Ä°ki HDP'li vekil savcÄ±lÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

Lice'de tarlada Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n Ã¼zerine yÄ±ldÄ±rÄ±m dÃ¼ÅŸtÃ¼
Lice'de tarlada Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n Ã¼zerine yÄ±ldÄ±rÄ±m dÃ¼ÅŸtÃ¼

DiyarbakÄ±r'daki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± bitti
DiyarbakÄ±r'daki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± bitti

DiyarbakÄ±r'da Ã¶ÄŸretmenlerin protestosunda olaylar Ã§Ä±ktÄ±
DiyarbakÄ±r'da Ã¶ÄŸretmenlerin protestosunda olaylar Ã§Ä±ktÄ±

BaÅŸbakan DiyarbakÄ±r'a gidecek
BaÅŸbakan DiyarbakÄ±r'a gidecek

Sur'da vatandaÅŸlar aylar sonra evine dÃ¶nÃ¼yor
Sur'da vatandaÅŸlar aylar sonra evine dÃ¶nÃ¼yor

Lice'de ÅŸehit olan askerler iÃ§in tÃ¶ren
Lice'de ÅŸehit olan askerler iÃ§in tÃ¶ren

DiyarbakÄ±r'da toplantÄ± ve gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ yasaÄŸÄ±
DiyarbakÄ±r'da toplantÄ± ve gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ yasaÄŸÄ±

Åžehitlerimizi uÄŸurluyoruz
Åžehitlerimizi uÄŸurluyoruz

DiyarbakÄ±r'da ÅŸehit sayÄ±sÄ± 8'e yÃ¼kseldi
DiyarbakÄ±r'da ÅŸehit sayÄ±sÄ± 8'e yÃ¼kseldi

DiyarbakÄ±r'da drone kullanÄ±mÄ±na yasak
DiyarbakÄ±r'da drone kullanÄ±mÄ±na yasak

DiyarbakÄ±r'da bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§ ele geÃ§irildi | FOTO
DiyarbakÄ±r'da bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§ ele geÃ§irildi FOTO

DiyarbakÄ±r'da PKK saldÄ±rÄ±sÄ±: 3 polis yaralÄ±
DiyarbakÄ±r'da PKK saldÄ±rÄ±sÄ± 3 polis yaralÄ±

Darbe soruÅŸturmasÄ± 'DiyarbakÄ±r ProtokolÃ¼nÃ¼' de vurdu
Darbe soruÅŸturmasÄ± 'DiyarbakÄ±r ProtokolÃ¼nÃ¼' de vurdu

DiyarbakÄ±r'da gÄ±da operasyonu
DiyarbakÄ±r'da gÄ±da operasyonu

Bayram eÄŸlencesi yangÄ±na neden oldu; 3 Ã¶lÃ¼
Bayram eÄŸlencesi yangÄ±na neden oldu 3 Ã¶lÃ¼

DiyarbakÄ±r'da 39 kÃ¶yde daha sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
DiyarbakÄ±r'da 39 kÃ¶yde daha sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

DiyarbakÄ±r'da 1 ton patlayÄ±cÄ± yÃ¼klÃ¼ araÃ§
DiyarbakÄ±r'da 1 ton patlayÄ±cÄ± yÃ¼klÃ¼ araÃ§

DiyarbakÄ±r'da 25 kÃ¶yde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
DiyarbakÄ±r'da 25 kÃ¶yde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

Bismilli AÄŸa'nÄ±n 60 torunu karne aldÄ±
Bismilli AÄŸa'nÄ±n 60 torunu karne aldÄ±

DiyarbakÄ±rlÄ± mucit, cep telefonu ekranÄ±nÄ± "kiÅŸiye Ã¶zel" yaptÄ±
DiyarbakÄ±rlÄ± mucit cep telefonu ekranÄ±nÄ± quot kiÅŸiye Ã¶zel quot yaptÄ±

DiyarbakÄ±r'da zÄ±rhlÄ± polis aracÄ± takla attÄ±: 4 yaralÄ±
DiyarbakÄ±r'da zÄ±rhlÄ± polis aracÄ± takla attÄ± 4 yaralÄ±

TarÄ±m kayÄ±tlarÄ±yla devleti dolandÄ±ran iki kiÅŸi tutuklandÄ±
TarÄ±m kayÄ±tlarÄ±yla devleti dolandÄ±ran iki kiÅŸi tutuklandÄ±

Dicle Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na bombalÄ± saldÄ±rÄ±
Dicle Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na bombalÄ± saldÄ±rÄ±

DiyarbakÄ±r'da korkutan patlama
DiyarbakÄ±r'da korkutan patlama

Askeri araÃ§ kadÄ±na Ã§arptÄ±, DiyarbakÄ±r karÄ±ÅŸtÄ±
Askeri araÃ§ kadÄ±na Ã§arptÄ± DiyarbakÄ±r karÄ±ÅŸtÄ±

DiyarbakÄ±r'da DBP yÃ¶neticileri tutuklandÄ±
DiyarbakÄ±r'da DBP yÃ¶neticileri tutuklandÄ±

Sur ilÃ§esinde 'Kutlu DoÄŸum' etkinliÄŸi
Sur ilÃ§esinde 'Kutlu DoÄŸum' etkinliÄŸi

DiyarbakÄ±r'daki saldÄ±rÄ±da iki kiÅŸi daha tutuklandÄ±
DiyarbakÄ±r'daki saldÄ±rÄ±da iki kiÅŸi daha tutuklandÄ±

DiyarbakÄ±r'daki saldÄ±rÄ±ya 4 tutuklama
DiyarbakÄ±r'daki saldÄ±rÄ±ya 4 tutuklama

D.BakÄ±r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± PKK Ã¼stlendi, dokuz kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda
D BakÄ±r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± PKK Ã¼stlendi dokuz kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

Bakan Ãœnal: Biz Diyarbekir'den vazgeÃ§meyiz
Bakan Ãœnal Biz Diyarbekir'den vazgeÃ§meyiz

Vincin Ã§arptÄ±ÄŸÄ± okul duvarÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±; 2 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼
Vincin Ã§arptÄ±ÄŸÄ± okul duvarÄ± yÄ±kÄ±ldÄ± 2 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼

Karakola bomba atan sanÄ±ÄŸa 13 yÄ±l hapis
Karakola bomba atan sanÄ±ÄŸa 13 yÄ±l hapis

DiyarbakÄ±râ€™da Nevruz Ã¶ncesi olaÄŸanÃ¼stÃ¼ Ã¶nlemler
DiyarbakÄ±r da Nevruz Ã¶ncesi olaÄŸanÃ¼stÃ¼ Ã¶nlemler

DiyarbakÄ±r'da gÃ¶steri alanlarÄ± belirlendi
DiyarbakÄ±r'da gÃ¶steri alanlarÄ± belirlendi

DiyarbakÄ±r'da giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±
DiyarbakÄ±r'da giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±

TIR ile Ã¶ÄŸrenci servisi Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 7 Ã¶lÃ¼, 16 yaralÄ±
TIR ile Ã¶ÄŸrenci servisi Ã§arpÄ±ÅŸtÄ± 7 Ã¶lÃ¼ 16 yaralÄ±

Sur'un tamamÄ±nda 'sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±' ilan edildi
Sur'un tamamÄ±nda 'sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±' ilan edildi

DiyarbakÄ±r'da iki belediye otobÃ¼sÃ¼ kurÅŸunladÄ±
DiyarbakÄ±r'da iki belediye otobÃ¼sÃ¼ kurÅŸunladÄ±

DiyarbakÄ±rlÄ± iÅŸadamlarÄ±, AK Parti ve HDP'li vekilleri buluÅŸturdu
DiyarbakÄ±rlÄ± iÅŸadamlarÄ± AK Parti ve HDP'li vekilleri buluÅŸturdu

Surâ€™daki operasyonlarda sona doÄŸru
Sur daki operasyonlarda sona doÄŸru

DiyarbakÄ±r'da iki ayrÄ± yerde patlama
DiyarbakÄ±r'da iki ayrÄ± yerde patlama

Sur'da bir Ã¶ÄŸretmen baÅŸÄ±ndan vuruldu
Sur'da bir Ã¶ÄŸretmen baÅŸÄ±ndan vuruldu

Tahir ElÃ§i olayÄ±nda 28 silah
Tahir ElÃ§i olayÄ±nda 28 silah

DiyarbakÄ±r'Ä±n tarihine roket saplandÄ± | FOTO
DiyarbakÄ±r'Ä±n tarihine roket saplandÄ± FOTO

Bilge Mimar Cansever'den 'Sur projesi'
Bilge Mimar Cansever'den 'Sur projesi'

DiyarbakÄ±r'da Cuma Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda PKK'ya tepki
DiyarbakÄ±r'da Cuma Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda PKK'ya tepki

Sur'un yarÄ±sÄ± PKK'dan temizlendi
Sur'un yarÄ±sÄ± PKK'dan temizlendi

Sur esnafÄ±na 1,7 milyon liralÄ±k yardÄ±m
Sur esnafÄ±na 1 7 milyon liralÄ±k yardÄ±m

HDP grubu iÃ§inden polise bombalÄ± saldÄ±rÄ±
HDP grubu iÃ§inden polise bombalÄ± saldÄ±rÄ±

Barikat maÄŸduru esnaf HDP ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Barikat maÄŸduru esnaf HDP ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DiyarbakÄ±r ve Mardin'de yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe mÃ¼dahale
DiyarbakÄ±r ve Mardin'de yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe mÃ¼dahale

Tahir ElÃ§i olayÄ±nda yeni soru iÅŸaretleri
Tahir ElÃ§i olayÄ±nda yeni soru iÅŸaretleri

Sur'da Ã§atÄ±ÅŸmalar ÅŸiddetlendi: 9 yaralÄ±
Sur'da Ã§atÄ±ÅŸmalar ÅŸiddetlendi 9 yaralÄ±

DiyarbakÄ±r Ulu Camii'nde buruk Cuma
DiyarbakÄ±r Ulu Camii'nde buruk Cuma

Polise saldÄ±ran Ã¼Ã§ PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Polise saldÄ±ran Ã¼Ã§ PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Sur'daki barikat maÄŸdurlarÄ± anlatÄ±yor
Sur'daki barikat maÄŸdurlarÄ± anlatÄ±yor

DiyarbakÄ±r'da yolcu uÃ§aÄŸÄ±na ateÅŸ aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ
DiyarbakÄ±r'da yolcu uÃ§aÄŸÄ±na ateÅŸ aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ

DiyarbakÄ±r'Ä±n 5 ilÃ§esindeki cezaevleri kapatÄ±ldÄ±

DiyarbakÄ±r'da 'eylem Ã§aÄŸrÄ±sÄ±' hayatÄ± olumsuz etkiledi
DiyarbakÄ±r'da 'eylem Ã§aÄŸrÄ±sÄ±' hayatÄ± olumsuz etkiledi

HDP'den itiraf: Halktan tepki artÄ±yor, baraj altÄ±ndayÄ±z
HDP'den itiraf Halktan tepki artÄ±yor baraj altÄ±ndayÄ±z

FotoÄŸraflarla Sur'daki barikat operasyonu
FotoÄŸraflarla Sur'daki barikat operasyonu

Cizre'ye yÃ¼rÃ¼mek isteyenlere mÃ¼dahale
Cizre'ye yÃ¼rÃ¼mek isteyenlere mÃ¼dahale

Cizre, Silopi ve Sur'da yeni Ã§atÄ±ÅŸmalar
Cizre Silopi ve Sur'da yeni Ã§atÄ±ÅŸmalar

Sur ilÃ§esine 500 asker takviyesi
Sur ilÃ§esine 500 asker takviyesi

Esnaftan PKK'ya: Buradan gidin
Esnaftan PKK'ya Buradan gidin

KalabalÄ±ÄŸÄ±n arasÄ±ndan polise ateÅŸ
KalabalÄ±ÄŸÄ±n arasÄ±ndan polise ateÅŸ

Sur'de yeni Ã§atÄ±ÅŸma: Bir polis yaralandÄ±
Sur'de yeni Ã§atÄ±ÅŸma Bir polis yaralandÄ±

DiyarbakÄ±r'daki olaylarda iki kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
DiyarbakÄ±r'daki olaylarda iki kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Sur'daki PKK'lÄ±larÄ± Ã¶venlere DiyarbakÄ±r'dan tepki
Sur'daki PKK'lÄ±larÄ± Ã¶venlere DiyarbakÄ±r'dan tepki

Ã‡aresiz kalan halk periÅŸan halde Sur'u terk ediyor
Ã‡aresiz kalan halk periÅŸan halde Sur'u terk ediyor

KurÅŸunlu Camii periÅŸan halde | FOTO
KurÅŸunlu Camii periÅŸan halde FOTO

HDP Sur'daki yasaÄŸÄ± yargÄ±ya taÅŸÄ±dÄ±
HDP Sur'daki yasaÄŸÄ± yargÄ±ya taÅŸÄ±dÄ±

PKK bu kez hastaneye saldÄ±rdÄ±
PKK bu kez hastaneye saldÄ±rdÄ±

DiyarbakÄ±r'da olan fakir fukaraya oluyor
DiyarbakÄ±r'da olan fakir fukaraya oluyor

Sur'da bir okul binasÄ± daha yakÄ±ldÄ±
Sur'da bir okul binasÄ± daha yakÄ±ldÄ±

Sur ilÃ§esinde polise kanaslÄ± saldÄ±rÄ±
Sur ilÃ§esinde polise kanaslÄ± saldÄ±rÄ±

D.BakÄ±r'da tahribat bÃ¼yÃ¼yor, 410 tarihi bina tehdit altÄ±nda
D BakÄ±r'da tahribat bÃ¼yÃ¼yor 410 tarihi bina tehdit altÄ±nda

Anadilde savunmalÄ± duruÅŸmalar baÅŸlÄ±yor
Anadilde savunmalÄ± duruÅŸmalar baÅŸlÄ±yor

DiyarbakÄ±r Ofis'te yol kapatma eylemi
DiyarbakÄ±r Ofis'te yol kapatma eylemi

Sur'da bir haftada 18 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Sur'da bir haftada 18 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Sur ilÃ§esinde 500 iÅŸ yeri kapandÄ±
Sur ilÃ§esinde 500 iÅŸ yeri kapandÄ±

Sur ilÃ§esinde yaralÄ± polis sayÄ±sÄ± dÃ¶rde Ã§Ä±ktÄ±
Sur ilÃ§esinde yaralÄ± polis sayÄ±sÄ± dÃ¶rde Ã§Ä±ktÄ±

KadÄ±n PKK'lÄ± DBP'li yÃ¶neticinin kÄ±zÄ± Ã§Ä±ktÄ±
KadÄ±n PKK'lÄ± DBP'li yÃ¶neticinin kÄ±zÄ± Ã§Ä±ktÄ±

PKK cephaneliÄŸi ele geÃ§irildi
PKK cephaneliÄŸi ele geÃ§irildi

PKK'lÄ± kadÄ±n kalabalÄ±ÄŸÄ±n iÃ§inden polise ateÅŸ aÃ§tÄ± | VIDEO
PKK'lÄ± kadÄ±n kalabalÄ±ÄŸÄ±n iÃ§inden polise ateÅŸ aÃ§tÄ± VIDEO

Sur ilÃ§esinde yeniden Ã§atÄ±ÅŸma
Sur ilÃ§esinde yeniden Ã§atÄ±ÅŸma

Ä°kinci saldÄ±rganÄ±n kimliÄŸi de belli oldu
Ä°kinci saldÄ±rganÄ±n kimliÄŸi de belli oldu

DavutoÄŸlu'dan DemirtaÅŸ'a sert tepki
DavutoÄŸlu'dan DemirtaÅŸ'a sert tepki

Tahir ElÃ§i olayÄ±nÄ± soruÅŸturan savcÄ±lara saldÄ±rÄ±
Tahir ElÃ§i olayÄ±nÄ± soruÅŸturan savcÄ±lara saldÄ±rÄ±

PKK'lÄ±larÄ± vuramayan polisler konuÅŸtu
PKK'lÄ±larÄ± vuramayan polisler konuÅŸtu

GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ±: ElÃ§i'yi vuran kurÅŸun hendekten geldi
GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± ElÃ§i'yi vuran kurÅŸun hendekten geldi

Tahir ElÃ§i'nin otopsi raporu TAM METÄ°N
Tahir ElÃ§i'nin otopsi raporu TAM METÄ°N

DiyarbakÄ±r'da yeni saldÄ±rÄ±
DiyarbakÄ±r'da yeni saldÄ±rÄ±

Tahir ElÃ§i'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne ilk tepkiler
Tahir ElÃ§i'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne ilk tepkiler

DiyarbakÄ±r'daki saldÄ±rÄ± MOBESE'de
DiyarbakÄ±r'daki saldÄ±rÄ± MOBESE'de

Ä°lk aÃ§Ä±klama CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan
Ä°lk aÃ§Ä±klama CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan

Sur Ä°lÃ§esi'nde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
Sur Ä°lÃ§esi'nde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

DiyarbakÄ±r Baro BaÅŸkanÄ± Tahir ElÃ§i saldÄ±rÄ±da Ã¶ldÃ¼ | VIDEO
DiyarbakÄ±r Baro BaÅŸkanÄ± Tahir ElÃ§i saldÄ±rÄ±da Ã¶ldÃ¼ VIDEO

DemirtaÅŸ'a suikast giriÅŸimi iddiasÄ± yalanlandÄ±
DemirtaÅŸ'a suikast giriÅŸimi iddiasÄ± yalanlandÄ±

'HDP'ye oy vermedik diye arazilerimizi alÄ±yorlar'
HDP'ye oy vermedik diye arazilerimizi alÄ±yorlar'

Dicle ilÃ§esinde PKK'ya aÄŸÄ±r darbe | VIDEO
Dicle ilÃ§esinde PKK'ya aÄŸÄ±r darbe VIDEO

DiyarbakÄ±r ve ÅžÄ±rnak'ta 5 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
DiyarbakÄ±r ve ÅžÄ±rnak'ta 5 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Sur ilÃ§esindeki Ã§atÄ±ÅŸmalarda bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Sur ilÃ§esindeki Ã§atÄ±ÅŸmalarda bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Sur ilÃ§esinde geniÅŸ kapsamlÄ± operasyon
Sur ilÃ§esinde geniÅŸ kapsamlÄ± operasyon

DiyarbakÄ±r'daki IÅžÄ°D evinden krokiler Ã§Ä±ktÄ±
DiyarbakÄ±r'daki IÅžÄ°D evinden krokiler Ã§Ä±ktÄ±

AK Parti DiyarbakÄ±r'da sonuÃ§lara itiraz etti
AK Parti DiyarbakÄ±r'da sonuÃ§lara itiraz etti

DiyarbakÄ±r'da biber gazlÄ± mÃ¼dahale
DiyarbakÄ±r'da biber gazlÄ± mÃ¼dahale

Sur halkÄ± gÃ¶Ã§ etmeye baÅŸladÄ±
Sur halkÄ± gÃ¶Ã§ etmeye baÅŸladÄ±

Aileler IÅžÄ°D iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±
Aileler IÅžÄ°D iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±

DiyarbakÄ±r'da IÅžÄ°D'den 8 tutuklama
DiyarbakÄ±r'da IÅžÄ°D'den 8 tutuklama

DavutoÄŸlu: CanÄ±mÄ±za mal olsa da...
DavutoÄŸlu CanÄ±mÄ±za mal olsa da

PKK Ã¶ÄŸretmenleri tehdit etti
PKK Ã¶ÄŸretmenleri tehdit etti

AytaÃ§ Baran davasÄ±nda sanÄ±klar PKK'lÄ±
AytaÃ§ Baran davasÄ±nda sanÄ±klar PKK'lÄ±

DiyarbakÄ±r'da IÅžÄ°D'den beÅŸ tutuklama
DiyarbakÄ±r'da IÅžÄ°D'den beÅŸ tutuklama

Ã–ldÃ¼rÃ¼len IÅžÄ°D'lilerin beÅŸi aynÄ± ÅŸehirden
Ã–ldÃ¼rÃ¼len IÅžÄ°D'lilerin beÅŸi aynÄ± ÅŸehirden

68 kiÅŸi IÅžÄ°D'den gÃ¶zaltÄ±nda
68 kiÅŸi IÅžÄ°D'den gÃ¶zaltÄ±nda

EnsarioÄŸlu'dan koruma aÃ§Ä±klamasÄ±
EnsarioÄŸlu'dan koruma aÃ§Ä±klamasÄ±

DiyarbakÄ±r'da IÅžÄ°D ile Ã§atÄ±ÅŸma
DiyarbakÄ±r'da IÅžÄ°D ile Ã§atÄ±ÅŸma

Milletvekili adaylarÄ±na bombalÄ± tuzak
Milletvekili adaylarÄ±na bombalÄ± tuzak

AK Parti DiyarbakÄ±r adaylarÄ±na bombalÄ± tuzak
AK Parti DiyarbakÄ±r adaylarÄ±na bombalÄ± tuzak

DiyarbakÄ±rlÄ±lar 'hakaret afiÅŸlerini' protesto etti
DiyarbakÄ±rlÄ±lar 'hakaret afiÅŸlerini' protesto etti

DiyarbakÄ±r'da Cuma sonrasÄ± karikatÃ¼r protestosu
DiyarbakÄ±r'da Cuma sonrasÄ± karikatÃ¼r protestosu

DiyarbakÄ±r'daki tarihi taÅŸlar koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±
DiyarbakÄ±r'daki tarihi taÅŸlar koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±

DiyarbakÄ±r'daki karikatÃ¼r skandalÄ±na tepkiler dinmiyor
DiyarbakÄ±r'daki karikatÃ¼r skandalÄ±na tepkiler dinmiyor

Lice ve Hani'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
Lice ve Hani'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

DiyarbakÄ±r-BingÃ¶l yolunda Ã¼Ã§ bomba imha edildi
DiyarbakÄ±r-BingÃ¶l yolunda Ã¼Ã§ bomba imha edildi

Hakkari'de 10 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Hakkari'de 10 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Sur ilÃ§esinden cephanelik Ã§Ä±ktÄ±
Sur ilÃ§esinden cephanelik Ã§Ä±ktÄ±

DiyarbakÄ±r'daki polis kazaen kendini vurmuÅŸ
DiyarbakÄ±r'daki polis kazaen kendini vurmuÅŸ

PKK'lÄ±lar DiyarbakÄ±r'da yolcu otobÃ¼sÃ¼ yaktÄ±
PKK'lÄ±lar DiyarbakÄ±r'da yolcu otobÃ¼sÃ¼ yaktÄ±

DiyarbakÄ±r merkezinde PKK'ya operasyon
DiyarbakÄ±r merkezinde PKK'ya operasyon

ÃœÃ§ yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸunun yanÄ±nda Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ler
ÃœÃ§ yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸunun yanÄ±nda Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ler

DiyarbakÄ±rlÄ± STK'lardan ateÅŸkes Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
DiyarbakÄ±rlÄ± STK'lardan ateÅŸkes Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Lice'de 6 mahalleye giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±
Lice'de 6 mahalleye giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±

ZÄ±rhlÄ± polis aracÄ± kaza yaptÄ±; bir polis can verdi
ZÄ±rhlÄ± polis aracÄ± kaza yaptÄ± bir polis can verdi

Silvan'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
Silvan'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

DiyarbakÄ±r'da askere saldÄ±rÄ±
DiyarbakÄ±r'da askere saldÄ±rÄ±

DiyarbakÄ±r'a tank ve zÄ±rhlÄ± araÃ§ sevkediliyor
DiyarbakÄ±r'a tank ve zÄ±rhlÄ± araÃ§ sevkediliyor

Ã–ÄŸrenciler PKK tehdidine raÄŸmen okula gitti
Ã–ÄŸrenciler PKK tehdidine raÄŸmen okula gitti

PKK'ya yakÄ±n gazete ve ajansa operasyon
PKK'ya yakÄ±n gazete ve ajansa operasyon

DiyarbakÄ±r'da bombalÄ± saldÄ±rÄ±da siviller yaralandÄ±
DiyarbakÄ±r'da bombalÄ± saldÄ±rÄ±da siviller yaralandÄ±

DiyarbakÄ±r'da 15 yÄ±l sonra aynÄ± yasak
DiyarbakÄ±r'da 15 yÄ±l sonra aynÄ± yasak

DiyarbakÄ±r'da 600 STK terÃ¶re 'yeter' dedi
DiyarbakÄ±r'da 600 STK terÃ¶re 'yeter' dedi

DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde PKK tahribatÄ±
DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde PKK tahribatÄ±

Sur ilÃ§esinde polis araÃ§larÄ±na saldÄ±rÄ±
Sur ilÃ§esinde polis araÃ§larÄ±na saldÄ±rÄ±

LokantayÄ± tarayan PKK bir sivili Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
LokantayÄ± tarayan PKK bir sivili Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

DiyarbakÄ±r iÅŸ camiasÄ±ndan saÄŸduyu Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
DiyarbakÄ±r iÅŸ camiasÄ±ndan saÄŸduyu Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan DiyarbakÄ±rlÄ± firmalardan protesto
SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan DiyarbakÄ±rlÄ± firmalardan protesto

DiyarbakÄ±r sokaklarÄ±ndaki PKK barikatlarÄ± temizlendi
DiyarbakÄ±r sokaklarÄ±ndaki PKK barikatlarÄ± temizlendi

DiyarbakÄ±r'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
DiyarbakÄ±r'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

DiyarbakÄ±r'da tutuklanan yabancÄ± gazeteciler serbest
DiyarbakÄ±r'da tutuklanan yabancÄ± gazeteciler serbest

Yunus Koca'nÄ±n katilleri suÃ§unu itiraf etti
Yunus Koca'nÄ±n katilleri suÃ§unu itiraf etti

YabancÄ± 3 gazeteci 'terÃ¶re yardÄ±m'dan tutuklandÄ±
YabancÄ± 3 gazeteci 'terÃ¶re yardÄ±m'dan tutuklandÄ±

DiyarbakÄ±r'da AK Partili eski baÅŸkan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
DiyarbakÄ±r'da AK Partili eski baÅŸkan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DiyarbakÄ±r'da polise saldÄ±rÄ±
DiyarbakÄ±r'da polise saldÄ±rÄ±

DiyarbakÄ±r'da Ã§ay bahÃ§esinde cephanelik bulundu
DiyarbakÄ±r'da Ã§ay bahÃ§esinde cephanelik bulundu

DiyarbakÄ±r'da iki Ä°ngiliz gazeteci gÃ¶zaltÄ±nda
DiyarbakÄ±r'da iki Ä°ngiliz gazeteci gÃ¶zaltÄ±nda

DBP DiyarbakÄ±r EÅŸbaÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±nda
DBP DiyarbakÄ±r EÅŸbaÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±nda

DBP Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±, DiyarbakÄ±r'da kepenkler aÃ§Ä±lmadÄ±
DBP Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ± DiyarbakÄ±r'da kepenkler aÃ§Ä±lmadÄ±

DiyarbakÄ±r'daki operasyonda mÃ¼himmat bulundu
DiyarbakÄ±r'daki operasyonda mÃ¼himmat bulundu

TSK: DiyarbakÄ±r'daki saldÄ±rÄ±da bir asker ÅŸehid
TSK DiyarbakÄ±r'daki saldÄ±rÄ±da bir asker ÅŸehid

DiyarbakÄ±r'daki operasyonlarda 18 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼
DiyarbakÄ±r'daki operasyonlarda 18 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼

DiyarbakÄ±r'da operasyon; belediye baÅŸkanlarÄ± gÃ¶zaltÄ±nda
DiyarbakÄ±r'da operasyon belediye baÅŸkanlarÄ± gÃ¶zaltÄ±nda

DiyarbakÄ±r'da polise saldÄ±rÄ±; bir yaralÄ±
DiyarbakÄ±r'da polise saldÄ±rÄ± bir yaralÄ±

Lice ve Silvan'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
Lice ve Silvan'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

Batman'da bÃ¼yÃ¼k bir facia atlatÄ±ldÄ± | VIDEO
Batman'da bÃ¼yÃ¼k bir facia atlatÄ±ldÄ± VIDEO

PKK DiyarbakÄ±r'da kÃ¶y minibÃ¼slerini taradÄ±
PKK DiyarbakÄ±r'da kÃ¶y minibÃ¼slerini taradÄ±

DiyarbakÄ±r'da 88 kiÅŸi 'terÃ¶r'den tutuklandÄ±
DiyarbakÄ±r'da 88 kiÅŸi 'terÃ¶r'den tutuklandÄ±

DiyarbakÄ±r'da PKK'lÄ± canlÄ± bomba yakalandÄ±
DiyarbakÄ±r'da PKK'lÄ± canlÄ± bomba yakalandÄ±

DiyarbakÄ±r merkezinde PKK'ya operasyon
DiyarbakÄ±r merkezinde PKK'ya operasyon

KÄ±rklardaÄŸÄ± skandalÄ±nda PKK 'tehdidi'
KÄ±rklardaÄŸÄ± skandalÄ±nda PKK 'tehdidi'

KÄ±rklardaÄŸÄ±'ndaki yolsuzluk iddialarÄ±: 25 gÃ¶zaltÄ±
KÄ±rklardaÄŸÄ±'ndaki yolsuzluk iddialarÄ± 25 gÃ¶zaltÄ±

DiyarbakÄ±r'da STK'lardan Ã§aÄŸrÄ±
DiyarbakÄ±r'da STK'lardan Ã§aÄŸrÄ±

DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼nden yalanlama
DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼nden yalanlama

SavaÅŸ jetleri yurt iÃ§indeki PKK hedeflerini vurdu
SavaÅŸ jetleri yurt iÃ§indeki PKK hedeflerini vurdu

DiyarbakÄ±r'da savaÅŸ jetleri bugÃ¼n ikinci kez havalandÄ±
DiyarbakÄ±r'da savaÅŸ jetleri bugÃ¼n ikinci kez havalandÄ±

DiyarbakÄ±r'da savaÅŸ jetlerine ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ± iddiasÄ±
DiyarbakÄ±r'da savaÅŸ jetlerine ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ± iddiasÄ±

TÃ¼rk jetleri aynÄ± anda PKK ve IÅžÄ°D'i vurdu
TÃ¼rk jetleri aynÄ± anda PKK ve IÅžÄ°D'i vurdu

F-16'lar yeniden havalandÄ±
F-16'lar yeniden havalandÄ±

DiyarbakÄ±r'dan F-16'lar havalandÄ±
DiyarbakÄ±r'dan F-16'lar havalandÄ±

DiyarbakÄ±r'da Ã§atÄ±ÅŸma devam ediyor
DiyarbakÄ±r'da Ã§atÄ±ÅŸma devam ediyor

DiyarbakÄ±r-BingÃ¶l yolunda maskeli eylem
DiyarbakÄ±r-BingÃ¶l yolunda maskeli eylem

SÄ±nÄ±ra askeri sevkiyata bugÃ¼n de devam...
SÄ±nÄ±ra askeri sevkiyata bugÃ¼n de devam

DiyarbakÄ±r'da askeri konvoyun geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda patlama
DiyarbakÄ±r'da askeri konvoyun geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda patlama

DiyarbakÄ±r'da tank ÅŸarampole devrildi
DiyarbakÄ±r'da tank ÅŸarampole devrildi

DiyarbakÄ±r'da bir evde 17 bomba ele geÃ§irildi
DiyarbakÄ±r'da bir evde 17 bomba ele geÃ§irildi

DiyarbakÄ±r'da Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 4â€™e yÃ¼kseldi, 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda!
DiyarbakÄ±r'da Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 4 e yÃ¼kseldi 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

HDP'ye oy vermeyen eve Ã§arpÄ± iÅŸareti
HDP'ye oy vermeyen eve Ã§arpÄ± iÅŸareti

DiyarbakÄ±r'da maÃ§taki gerginlik sokaÄŸa taÅŸtÄ±
DiyarbakÄ±r'da maÃ§taki gerginlik sokaÄŸa taÅŸtÄ±

Polis yanlÄ±ÅŸlÄ±kla DemirtaÅŸ'Ä±n evini bastÄ±
Polis yanlÄ±ÅŸlÄ±kla DemirtaÅŸ'Ä±n evini bastÄ±

AGD, DiyarbakÄ±r'Ä±n fethini kutladÄ±
AGD DiyarbakÄ±r'Ä±n fethini kutladÄ±

DiyarbakÄ±r'da yÃ¼zlerce kadÄ±n dolandÄ±rÄ±ldÄ±
DiyarbakÄ±r'da yÃ¼zlerce kadÄ±n dolandÄ±rÄ±ldÄ±

DiyarbakÄ±r'da silahlÄ± saldÄ±rÄ±
DiyarbakÄ±r'da silahlÄ± saldÄ±rÄ±

DiyarbakÄ±r'da 'Kutlu DoÄŸum' etkinliÄŸi
DiyarbakÄ±r'da 'Kutlu DoÄŸum' etkinliÄŸi

Fidye iÃ§in kaÃ§Ä±rÄ±lan mÃ¼teahhit operasyonla kurtarÄ±ldÄ±

DiyarbakÄ±r'da bomba dÃ¼zeneÄŸi ve molotof ele geÃ§irildi
DiyarbakÄ±r'da bomba dÃ¼zeneÄŸi ve molotof ele geÃ§irildi

DiyarbakÄ±r'da kÃ¶ylÃ¼ler birbirine girdi, Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var
DiyarbakÄ±r'da kÃ¶ylÃ¼ler birbirine girdi Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

DiyarbakÄ±r'da PKK operasyonunda 9 gÃ¶zaltÄ±
DiyarbakÄ±r'da PKK operasyonunda 9 gÃ¶zaltÄ±

DiyarbakÄ±r'da karikatÃ¼rlere tepki gÃ¶sterisi
DiyarbakÄ±r'da karikatÃ¼rlere tepki gÃ¶sterisi

HollandalÄ± gazeteci DiyarbakÄ±r'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
HollandalÄ± gazeteci DiyarbakÄ±r'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Siirt ve DiyarbakÄ±r'da gerginlik
Siirt ve DiyarbakÄ±r'da gerginlik

MÃœSÄ°AD DiyarbakÄ±r'a lojistik kÃ¶y kuruyor

DiyarbakÄ±r'da silahlanma oranÄ± artÄ±yor
DiyarbakÄ±r'da silahlanma oranÄ± artÄ±yor

DiyarbakÄ±r'da Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne bombalÄ± saldÄ±rÄ±
DiyarbakÄ±r'da Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne bombalÄ± saldÄ±rÄ±

AVM'nin tavanÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼, biri aÄŸÄ±r iki yaralÄ±
AVM'nin tavanÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼ biri aÄŸÄ±r iki yaralÄ±

DiyarbakÄ±r'da 4 Ã§ocuk tutuklandÄ±
DiyarbakÄ±r'da 4 Ã§ocuk tutuklandÄ±

DiyarbakÄ±r'da polise silahlÄ± saldÄ±rÄ±, bir yaralÄ±
DiyarbakÄ±r'da polise silahlÄ± saldÄ±rÄ± bir yaralÄ±

DiyarbakÄ±r'da gÃ¶steriler
DiyarbakÄ±r'da gÃ¶steriler

Ä°ntihara kalkÄ±ÅŸan kiÅŸiye vatandaÅŸ dayaÄŸÄ±
Ä°ntihara kalkÄ±ÅŸan kiÅŸiye vatandaÅŸ dayaÄŸÄ±

DiyarbakÄ±r'da 46 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± bulundu
DiyarbakÄ±r'da 46 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± bulundu

DiyarbakÄ±r'da asker ÅŸehre indi, kepenkler kapalÄ±
DiyarbakÄ±r'da asker ÅŸehre indi kepenkler kapalÄ±

AstsubayÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili yedi gÃ¶zaltÄ±
AstsubayÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili yedi gÃ¶zaltÄ±

Yasin BÃ¶rÃ¼ okul arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan anÄ±ldÄ±
Yasin BÃ¶rÃ¼ okul arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan anÄ±ldÄ±

DiyarbakÄ±r'da polise silahlÄ± saldÄ±rÄ±
DiyarbakÄ±r'da polise silahlÄ± saldÄ±rÄ±

DiyarbakÄ±r'da 5 provokatÃ¶r yakalandÄ±
DiyarbakÄ±r'da 5 provokatÃ¶r yakalandÄ±

Eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 7 PKK'lÄ± yakalandÄ±
Eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 7 PKK'lÄ± yakalandÄ±

DiyarbakÄ±r'daki olaylarda Ã¶lenler defnedildi
DiyarbakÄ±r'daki olaylarda Ã¶lenler defnedildi

DiyarbakÄ±r'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± gece sÃ¼recek
DiyarbakÄ±r'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± gece sÃ¼recek

DiyarbakÄ±r'da belediye otobÃ¼sleri IÅžÄ°D'i protesto iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor
DiyarbakÄ±r'da belediye otobÃ¼sleri IÅžÄ°D'i protesto iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor

DiyarbakÄ±r'da polise saldÄ±rÄ±; iki yaralÄ±
DiyarbakÄ±r'da polise saldÄ±rÄ± iki yaralÄ±

DiyarbakÄ±r'da polis aracÄ±na saldÄ±rÄ±: 3 yaralÄ±
DiyarbakÄ±r'da polis aracÄ±na saldÄ±rÄ± 3 yaralÄ±

AA muhabirleri DiyarbakÄ±r'da saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±
AA muhabirleri DiyarbakÄ±r'da saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±

DiyarbakÄ±r'da Emniyet'e roketatarlÄ± saldÄ±rÄ±
DiyarbakÄ±r'da Emniyet'e roketatarlÄ± saldÄ±rÄ±

Kenevir ekimine DiyarbakÄ±râ€™da ilk tutuklama kararÄ±
Kenevir ekimine DiyarbakÄ±r da ilk tutuklama kararÄ±

DiyarbakÄ±r'da BDP ve HÃ¼da-Par gerginliÄŸi
DiyarbakÄ±r'da BDP ve HÃ¼da-Par gerginliÄŸi

ABD KonsolosluÄŸu'nun iftarÄ±nda olaylar Ã§Ä±ktÄ±
ABD KonsolosluÄŸu'nun iftarÄ±nda olaylar Ã§Ä±ktÄ±

DiyarbakÄ±r'da hastanede yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±
DiyarbakÄ±r'da hastanede yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

DiyarbakÄ±r'da PeÅŸmergeye destek yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼
DiyarbakÄ±r'da PeÅŸmergeye destek yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼

Bayrak olayÄ±nda 4 kiÅŸi serbest 1 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda
Bayrak olayÄ±nda 4 kiÅŸi serbest 1 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

Lice'de yol kapatma eyleminde iki kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Lice'de yol kapatma eyleminde iki kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Ã‡ocuklarÄ± kaÃ§Ä±rÄ±lan ailelerin eylemine katÄ±lÄ±m artÄ±yor
Ã‡ocuklarÄ± kaÃ§Ä±rÄ±lan ailelerin eylemine katÄ±lÄ±m artÄ±yor

BDP'li belediye annelerin eylemine izin vermedi
BDP'li belediye annelerin eylemine izin vermedi

DiyarbakÄ±r - BingÃ¶l Karayolu'nda jandarma mÃ¼dahalesi
DiyarbakÄ±r - BingÃ¶l Karayolu'nda jandarma mÃ¼dahalesi

HÃ¼da-Par Dicle Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±
HÃ¼da-Par Dicle Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±

DiyarbakÄ±r'daki eyleme katÄ±lÄ±m bÃ¼yÃ¼yor
DiyarbakÄ±r'daki eyleme katÄ±lÄ±m bÃ¼yÃ¼yor

Aileler BDP'yi bastÄ± PKK aÃ§Ä±klama yaptÄ±
Aileler BDP'yi bastÄ± PKK aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Lice'de eylemcilerin kapattÄ±ÄŸÄ± yol aÃ§Ä±ldÄ±
Lice'de eylemcilerin kapattÄ±ÄŸÄ± yol aÃ§Ä±ldÄ±

DiyarbakÄ±r'da polise saldÄ±rÄ±: ÃœÃ§ yaralÄ±
DiyarbakÄ±r'da polise saldÄ±rÄ± ÃœÃ§ yaralÄ±

DiyarbakÄ±r'da inÅŸaata yÄ±ldÄ±rÄ±m dÃ¼ÅŸtÃ¼: 5 yaralÄ±

PKK, DiyarbakÄ±r'da otobÃ¼s yaktÄ±
PKK DiyarbakÄ±r'da otobÃ¼s yaktÄ±

DiyarbakÄ±r'da askeri helikoptere saldÄ±rÄ±
DiyarbakÄ±r'da askeri helikoptere saldÄ±rÄ±

Lice'de iki uzman Ã§avuÅŸ kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±
Lice'de iki uzman Ã§avuÅŸ kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±

PKK DiyarbakÄ±r'da iki kiÅŸiyi kaÃ§Ä±rdÄ±
PKK DiyarbakÄ±r'da iki kiÅŸiyi kaÃ§Ä±rdÄ±

DiyarbakÄ±r adliyesi Ã¶nÃ¼nde kanlÄ± kavga
DiyarbakÄ±r adliyesi Ã¶nÃ¼nde kanlÄ± kavga

DiyarbakÄ±r'da KÃœRDSÄ°AD kuruldu
DiyarbakÄ±r'da KÃœRDSÄ°AD kuruldu

SandÄ±kta fazla zarf Ã§Ä±kÄ±nca seÃ§im iptal edildi
SandÄ±kta fazla zarf Ã§Ä±kÄ±nca seÃ§im iptal edildi

DiyarbakÄ±r'da 360 Ã¶ÄŸretmen YGS'de gÃ¶zetmenlik yapmadÄ±
DiyarbakÄ±r'da 360 Ã¶ÄŸretmen YGS'de gÃ¶zetmenlik yapmadÄ±

AK Parti DiyarbakÄ±r Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na saldÄ±rÄ±
AK Parti DiyarbakÄ±r Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na saldÄ±rÄ±

GÃ¼neydoÄŸu'da esnaf Ã–calan iÃ§in kepenk kapattÄ±
GÃ¼neydoÄŸu'da esnaf Ã–calan iÃ§in kepenk kapattÄ±

DiyarbakÄ±r'da patlama: Ä°ki yaralÄ± var
DiyarbakÄ±r'da patlama Ä°ki yaralÄ± var

13 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸun elinde bomba patladÄ±
13 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸun elinde bomba patladÄ±

DiyarbakÄ±r'da silahlÄ± saldÄ±rÄ±: 2 yaralÄ±

KÄ±ÅŸlada 6 mezar ve insan kemikleri bulundu
KÄ±ÅŸlada 6 mezar ve insan kemikleri bulundu

AK Partili adaya dÃ¶ner bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±
AK Partili adaya dÃ¶ner bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±

STK\'lar: DiyarbakÄ±r\'Ä±n devletle sorunu yok
STK 'lar DiyarbakÄ±r 'Ä±n devletle sorunu yok

GÃ¼l\'e KÃ¼rtÃ§e-TÃ¼rkÃ§e sÃ¶zlÃ¼k hediye edildi
GÃ¼l 'e KÃ¼rtÃ§e-TÃ¼rkÃ§e sÃ¶zlÃ¼k hediye edildi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 