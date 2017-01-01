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Ortaköy'deki saldırıda ölenlerin kimlikleri belli oldu
Ortaköy'deki saldırıda ölenlerin kimlikleri belli oldu

Ortaköy'deki Reina'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişiden 11'nin Türk vatandaşı, 24'nün yabancı, 4'nün ise kimliğinin henüz belirlenmediği öğrenildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında ölenlerin kimlikleri belli oluyor  Terör saldısı kurbanlarının 25'i erkek 14'ü kadın.

11 CENAZE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Ortaköy'deki Reina'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişiden 11'nin Türk vatandaşı, 24'nün yabancı, 4'nün ise kimliğinin henüz belirlenmediği öğrenildi. 11 Türk vatandaşın cenazesi yakınlarına teslim edildi. 28 cenazenin işlemleri ise devam ediyor.

Hayatını kaybedenlerden yabancılardan 7'sinin Suudi Arabistan, 2'si Hindistan, 1'i Kanada, 1'i Suriye, 1'i İsrail, 2'si Tunus, 4'ü Irak ve 1'i Lübnan, 1'i Belçika uyruklu olduğu belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin 25'inin erkek, 14'ünün ise kadın olduğu öğrenildi.

SALDIRIDA ÖLEN YABANCILARDAN KİMLİKLERİ BELİRLENENLER

Ortaköy'deki Reina'da terör saldırısında ölen yabancı uyruklulardan 5'inin kimlikleri belirlendi. Otopsi işlemleri tamamlanan 5 kişinin cenazesi, resmî işlemlerin ardından vatandaşı oldukları ülkelerin konsolosluk yetkililerine teslim edilecek. Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle; Jalal Abbas, Ahmed Saud Alfaoul , Muhammed Saud Alfaoul, Ahmed İsam, Basma Abourazaq.

Ortaköy'deki Reina'ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alınıyor.

Saldırıda hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen'in Mayıs ayında nişanlandığı öğrenildi. Nişanlısı Sezen Arseven ile birlikte Reina'ya giden Seymen artık yaşamıyor. Sezen Arseven'in adı yaralı olarak hastaneye götürülenlerin arasında geçiyor. Nişanlı çiften geriye geçtiğimiz mayıs ayında yapılan nişan töreni fotoğrafları kaldı.

KADIN GÜVENLİK GÖREVLİSİ HATİCE KOÇ ERDEK'TE TOPRAĞA VERİLECEK

Reina'daki silahlı saldırıda özel güvenlik görevlisi Hatice Koç da şehit oldu. Koç'un cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Erdek'e götürüldü. Aynı saldırıda şehit olan güvenlik görevlisi Yunus Görmek'in cenazesi de yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

BEŞİKTAŞ'TAKİ SALDIRIDA YARA ALMADAN KURTULMUŞTU

Ortaköy'de saldırıda hayatını kaybeden 27 yaşındaki Hatice Koç evli bir çocuk annesiydi. Ailesini geçindirebilmek için özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Hatice Koç'un cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Balıkesir'in Erdek İlçesine götürüldü. Hatice Koç'un Vodafone Arena Stadı yakınındaki bombalı saldırı sırasında statta görevli olduğu ve yaralanmadan kurtulduğu öğrenildi.

CENAZESİ KASTAMONU'YA GÖTÜRÜLDÜ

Saldırıda hayatını kaybedenlerden biri de mali müşavir Mustafa Kaya.. Arkadaşları ile birlikte eğlenmek için Reina'la gelen Kaya'nın cenazesi Kastamonu'ya götürüldü.

IRAKLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

Saldırıda Iraklı Jalal Abbas da hayatını kaybetti. Kemerburgaz Üniversitesi öğrencisi olan Abbas'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda bekliyor.

KAYIP LÜBNANLI BANKACI, ADLİ TIP MORGUNDA BULUNDU

Terör saldırısının gerçekleştiği dakikalarda Reina'da bulunan 35 yaşındaki Lübnanlı bankacı Haykal Mousallem'e ulaşamayan yakınları, yaralıların kaldırıldığı hastaneleri gezdikten sonra akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na geldi. Kayıp müracaatında bulunan Mousallem'in yakınlarından DNA örneği alındı. Daha sonra kimlikleri belirlenemyen cansız bedenlerin bulunduğu morga davet edilen yakınlar Mousallem'i teşhis etti. Yakınları ve konsolosluk görevlilerinin cenazesini yarın teslim alacakları öğrenildi.

Belçika Basını: Türk asıllı bir Belçika vatandaşı saldırıda hayatını kaybetti

Ender Duruel / Brüksel, 1 Ocak, (DHA) - Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy’de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında Kerim Akyıl isimli Belçika vatandaşı bir Türk olduğu öğrenildi.

Belçika basını, Belçika’dan tatil için Türkiye’ye giden Belçika vatandaşı Türk kökenli 21 yaşındaki K.A’nın hayatını kaybettiğini yazdı. Yayın organları haberi “İstanbul’daki silahlı saldırıda Belçikalı bir Türk hayatını kaybetti” olarak duyurdu.

Hayatını kaybeden kişinin Belçika'nın Limburg bölgesindeki Houthalen şehrinden Kayserili bir ailenin çocugu olan 21 yaşında Kerim Akyıl olduğu belirtildi.



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