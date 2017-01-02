00:14, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Kahraman'Ä±n yoÄŸun bakÄ±m sÃ¼reci normal seyrinde devam ediyor





BaÅŸarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen ameliyat sonrasÄ±nda TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n yoÄŸun bakÄ±m sÃ¼recinin normal seyrinde devam ettiÄŸi belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/Haber Merkezi TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n, geÃ§irdiÄŸi ameliyat sonrasÄ±nda yoÄŸun bakÄ±m sÃ¼recinin normal seyrinde devam ettiÄŸi bildirildi. AA muhabirinin TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, 29 AralÄ±k'ta hastaneye yatÄ±rÄ±lan Kahraman, yapÄ±lan ileri tetkiklerinde hÄ±zlÄ± ilerleyen ve rÃ¼ptÃ¼r (yÄ±rtÄ±lma) riski bulunan "Inflamatuor Abdominal Aort AnevrizmasÄ±" teÅŸhisiyle 30 AralÄ±k'ta ameliyat edildi. BaÅŸarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen ameliyat sonrasÄ±nda Kahraman'Ä±nÂ yoÄŸun bakÄ±msÃ¼recinin normal seyrinde devam ettiÄŸi belirtildi. Kahraman'Ä±n tedavisinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¼ven Hastanesinin BaÅŸhekimiÂ Prof. Dr. YeÅŸim Ã‡etinkaya ÅžardanÂ da "SayÄ±n Kahraman'Ä±n tÄ±bbi bakÄ±m ve tedavisine devam edilmektedir." bilgisini aktardÄ±.

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