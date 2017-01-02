GÃ¼ncelleme: 02:00, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Ä°srail Filistinlilerin cenazelerini teslim etmeyecek





Ä°srail, Hamas'a mensup olup Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Filistinlilerin cenazelerini teslim etmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°srailÂ ParlamentosuÂ Knesset'teki GÃ¼venlik ve Siyasi Ä°ÅŸler Komisyonu'nun, Ä°srail'in alÄ±koyduÄŸuÂ FilistinlilerinÂ cenazelerindenÂ HamasÂ mensubu olanlarÄ±nÄ± geri vermeme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, komisyonun bugÃ¼nkÃ¼ toplantÄ±sÄ±nda Hamas'Ä±n elindeki Ä°sraillilerin ve 2 askerin geri alÄ±nmasÄ± konusunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve Hamas'a mensup olup Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len kiÅŸilerin cenazelerinin teslim edilmemesine karar verildiÄŸi kaydedildi. KararÄ±n, Gazze'de tutulan Ä°srailli askerlerin geri alÄ±nmasÄ± iÃ§in Hamas'a baskÄ± uygulamak amacÄ±yla alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Ä°srail, Ekim 2015'ten bu yana, Ä°sraillilere karÅŸÄ± bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduklarÄ± gerekÃ§esiyle ateÅŸ aÃ§arak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Filistinlilerin cenazelerini alÄ±koyuyor.

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