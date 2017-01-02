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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
02:38, 02 Ocak 2017 Pazartesi
OrtadoÄŸu
GÃ¼ncelleme: 02:00, 02 Ocak 2017 Pazartesi

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Ä°srail Filistinlilerin cenazelerini teslim etmeyecek
Ä°srail Filistinlilerin cenazelerini teslim etmeyecek

Ä°srail, Hamas'a mensup olup Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Filistinlilerin cenazelerini teslim etmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°srailÂ ParlamentosuÂ Knesset'teki GÃ¼venlik ve Siyasi Ä°ÅŸler Komisyonu'nun, Ä°srail'in alÄ±koyduÄŸuÂ FilistinlilerinÂ cenazelerindenÂ HamasÂ mensubu olanlarÄ±nÄ± geri vermeme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, komisyonun bugÃ¼nkÃ¼ toplantÄ±sÄ±nda Hamas'Ä±n elindeki Ä°sraillilerin ve 2 askerin geri alÄ±nmasÄ± konusunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve Hamas'a mensup olup Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len kiÅŸilerin cenazelerinin teslim edilmemesine karar verildiÄŸi kaydedildi.

KararÄ±n, Gazze'de tutulan Ä°srailli askerlerin geri alÄ±nmasÄ± iÃ§in Hamas'a baskÄ± uygulamak amacÄ±yla alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Ä°srail, Ekim 2015'ten bu yana, Ä°sraillilere karÅŸÄ± bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduklarÄ± gerekÃ§esiyle ateÅŸ aÃ§arak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Filistinlilerin cenazelerini alÄ±koyuyor.



Ä°lgili Konular Hamas Ä°srail
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Hamas Abbas'Ä±n Aksa Ã§aÄŸrÄ±sÄ± formalite

Hamas: Filistinliler iÃ§in tek yol direniÅŸtir
Hamas Filistinliler iÃ§in tek yol direniÅŸtir

Hamas: Abbas'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ± kÃ¶tÃ¼ niyetli
Hamas Abbas'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ± kÃ¶tÃ¼ niyetli

Hamas: Gazze konusunda ciddi bir duruÅŸ bekliyoruz
Hamas Gazze konusunda ciddi bir duruÅŸ bekliyoruz

Ä°srail: Ä°ÅŸgalden kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi sonucuna ulaÅŸtÄ±k
Ä°srail Ä°ÅŸgalden kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi sonucuna ulaÅŸtÄ±k

Netenyahu'dan BM'ye sert sÃ¶zler
Netenyahu'dan BM'ye sert sÃ¶zler

Kassam TugaylarÄ±, "halk ordusu" kuruyor
Kassam TugaylarÄ± quot halk ordusu quot kuruyor

Gazze, Ä°srail saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n kurbanlarÄ±nÄ± andÄ±

Hamas: Hareketin silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± kabul edilemez
Hamas Hareketin silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± kabul edilemez

Hamas Katar iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±
Hamas Katar iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±

Mursi'nin davasÄ± 20 EylÃ¼l'e ertelendi
Mursi'nin davasÄ± 20 EylÃ¼l'e ertelendi

Hamas: UzlaÅŸÄ± hÃ¼kÃ¼metinden vazgeÃ§meyeceÄŸiz
Hamas UzlaÅŸÄ± hÃ¼kÃ¼metinden vazgeÃ§meyeceÄŸiz

Hamas: DoÄŸrudan mÃ¼zakere gÃ¼ndemde deÄŸil
Hamas DoÄŸrudan mÃ¼zakere gÃ¼ndemde deÄŸil

Heniyye, bÃ¶lgenin yeniden imar edilmesini istedi
Heniyye bÃ¶lgenin yeniden imar edilmesini istedi

Hamas'tan Hamdallah'a "Gazze eleÅŸtirisi"
Hamas'tan Hamdallah'a quot Gazze eleÅŸtirisi quot

Hamas: HÃ¼kÃ¼metin Ã¶nÃ¼nde hala bir fÄ±rsat var
Hamas HÃ¼kÃ¼metin Ã¶nÃ¼nde hala bir fÄ±rsat var

Netanyahu: Ä°srail ile ABD aynÄ± Ã§ukurda
Netanyahu Ä°srail ile ABD aynÄ± Ã§ukurda

Hamas: Ä°srail ateÅŸkese baÄŸlÄ± kalmalÄ±
Hamas Ä°srail ateÅŸkese baÄŸlÄ± kalmalÄ±

MeÅŸal: Ä°srail ordusu direniÅŸin ayaklarÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±
MeÅŸal Ä°srail ordusu direniÅŸin ayaklarÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±

Heniyye: Zafer yÄ±llar boyu sÃ¼ren Ã§abanÄ±n neticesi
Heniyye Zafer yÄ±llar boyu sÃ¼ren Ã§abanÄ±n neticesi

Ä°smail Heniyye: Siyasi anlaÅŸmalarÄ±n eÅŸiÄŸindeyiz
Ä°smail Heniyye Siyasi anlaÅŸmalarÄ±n eÅŸiÄŸindeyiz

Ä°srail basÄ±nÄ± MÄ±sÄ±r kesinlikle Ä°srail'in yanÄ±nda
Ä°srail basÄ±nÄ± MÄ±sÄ±r kesinlikle Ä°srail'in yanÄ±nda

Hamas roket atÄ±ldÄ± iddiasÄ±nÄ± yalanladÄ±
Hamas roket atÄ±ldÄ± iddiasÄ±nÄ± yalanladÄ±

H. MeÅŸal: Sadece topraÄŸÄ±mÄ±zda Ã¶zgÃ¼r yaÅŸamak istiyoruz
H MeÅŸal Sadece topraÄŸÄ±mÄ±zda Ã¶zgÃ¼r yaÅŸamak istiyoruz

Hamas'tan 'ateÅŸkes' aÃ§Ä±klamasÄ±
Hamas'tan 'ateÅŸkes' aÃ§Ä±klamasÄ±

Hamas ve Ä°slami Cihad temsilcileri MÄ±sÄ±r yolcusu
Hamas ve Ä°slami Cihad temsilcileri MÄ±sÄ±r yolcusu

Hamas: Ä°srail kara harekatÄ±nÄ±n bedelini aÄŸÄ±r Ã¶der
Hamas Ä°srail kara harekatÄ±nÄ±n bedelini aÄŸÄ±r Ã¶der

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, Kahire'de
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas Kahire'de

ABD'den Hamas'a 'ateÅŸkesi kabul et' baskÄ±sÄ±
ABD'den Hamas'a 'ateÅŸkesi kabul et' baskÄ±sÄ±

Hamas Ä°HA'sÄ±nÄ±n Ã§ektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler-VÄ°DEO
Hamas Ä°HA'sÄ±nÄ±n Ã§ektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler-VÄ°DEO

Ä°srail'in yeni planÄ±: Ä°ki halk, Ã¼Ã§ devlet!
Ä°srail'in yeni planÄ± Ä°ki halk Ã¼Ã§ devlet

Hamas'tan Ä°branice marÅŸ
Hamas'tan Ä°branice marÅŸ

Hamas'tan bir ilk; Ä°srail'e Ä°HA gÃ¶nderdi
Hamas'tan bir ilk Ä°srail'e Ä°HA gÃ¶nderdi

Hamas'tan Ä°srail'e dÃ¶rt roket
Hamas'tan Ä°srail'e dÃ¶rt roket

Hamas: Ä°srail'le bir ateÅŸkes sÃ¶z konusu deÄŸil
Hamas Ä°srail'le bir ateÅŸkes sÃ¶z konusu deÄŸil

Ä°srail mevzilerine tanksavar saldÄ±rÄ±sÄ±
Ä°srail mevzilerine tanksavar saldÄ±rÄ±sÄ±

Hamas'tan ben Gurion HavalimanÄ±'na 4 fÃ¼ze

Hamas'tan Ä°srail'e 'ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Ä°ntifada' uyarÄ±sÄ±
Hamas'tan Ä°srail'e 'ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Ä°ntifada' uyarÄ±sÄ±

Hamas'tan Ä°srail'e karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±
Hamas'tan Ä°srail'e karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±

Kassam'dan Hayfa'ya ilk kez "R 160" tipi fÃ¼zeyle karÅŸÄ±lÄ±k
Kassam'dan Hayfa'ya ilk kez quot R 160 quot tipi fÃ¼zeyle

Hamas saldÄ±rÄ±larÄ±n durmasÄ± iÃ§in MÄ±sÄ±r'la gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor
Hamas saldÄ±rÄ±larÄ±n durmasÄ± iÃ§in MÄ±sÄ±r'la gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor

Hamas'tan AB'ye tepki
Hamas'tan AB'ye tepki

Hamas'tan, Mahmud Abbas'a kÄ±nama
Hamas'tan Mahmud Abbas'a kÄ±nama

Ä°srail, kaÃ§Ä±rÄ±lan Yahudilerden Hamas'Ä± sorumlu tuttu
Ä°srail kaÃ§Ä±rÄ±lan Yahudilerden Hamas'Ä± sorumlu tuttu

Ä°srail, 80 Hamas yÃ¶neticisini gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°srail 80 Hamas yÃ¶neticisini gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Ä°srail yeni hÃ¼kÃ¼meti iÅŸlevsiz bÄ±rakma peÅŸinde
Ä°srail yeni hÃ¼kÃ¼meti iÅŸlevsiz bÄ±rakma peÅŸinde

Ä°srail uzlaÅŸÄ± hÃ¼kÃ¼metiyle masaya oturmayacak
Ä°srail uzlaÅŸÄ± hÃ¼kÃ¼metiyle masaya oturmayacak

Filistin'de dÄ±ÅŸiÅŸleri koltuÄŸu pazarlÄ±ÄŸÄ±
Filistin'de dÄ±ÅŸiÅŸleri koltuÄŸu pazarlÄ±ÄŸÄ±

Hamas: AyrÄ±lÄ±k dÃ¶nemi sona erdi
Hamas AyrÄ±lÄ±k dÃ¶nemi sona erdi

Hamas gazeteleri BatÄ± Åžeria'da daÄŸÄ±tÄ±lmaya baÅŸlandÄ±
Hamas gazeteleri BatÄ± Åžeria'da daÄŸÄ±tÄ±lmaya baÅŸlandÄ±

Hamas: Ä°srail'i tanÄ±mamÄ±z mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil
Hamas Ä°srail'i tanÄ±mamÄ±z mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil

Hamas Meclis toplantÄ±sÄ±na davet edildi
Hamas Meclis toplantÄ±sÄ±na davet edildi

Hamas - Fetih mutabakatÄ± Ä°srail'i kÄ±zdÄ±rdÄ±
Hamas - Fetih mutabakatÄ± Ä°srail'i kÄ±zdÄ±rdÄ±

Ä°smail Heniye ile Merzuk uzlaÅŸmayÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ä°smail Heniye ile Merzuk uzlaÅŸmayÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Hamas'tan Arap Ã¼lkelerine Ã§aÄŸrÄ±
Hamas'tan Arap Ã¼lkelerine Ã§aÄŸrÄ±

Hamas'tan ErdoÄŸan'a ve Katar emirine 'afiÅŸli teÅŸekkÃ¼r'
Hamas'tan ErdoÄŸan'a ve Katar emirine 'afiÅŸli teÅŸekkÃ¼r'

Abbas MeÅŸal ve Heniye'den BaÅŸbakan'a tebrik
Abbas MeÅŸal ve Heniye'den BaÅŸbakan'a tebrik

Hamas'tan Arap BirliÄŸi Zirvesi'ne eleÅŸtiri
Hamas'tan Arap BirliÄŸi Zirvesi'ne eleÅŸtiri

Hamas, Dahlan'Ä±n ÅŸantaj arÅŸivini imha etmiÅŸ
Hamas Dahlan'Ä±n ÅŸantaj arÅŸivini imha etmiÅŸ

BatÄ± Åžeria'da 40 Hamas Ã¼yesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BatÄ± Åžeria'da 40 Hamas Ã¼yesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

MÄ±sÄ±r, Hamas liderini sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± ediyor
MÄ±sÄ±r Hamas liderini sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± ediyor

Hamas: Arap ve Ä°slam Ã¼lkeleri TÃ¼rkiye'yi Ã¶rnek almalÄ±
Hamas Arap ve Ä°slam Ã¼lkeleri TÃ¼rkiye'yi Ã¶rnek almalÄ±

Ä°slami Cihad'dan MÄ±sÄ±r'Ä±n Hamas kararÄ±na tepki
Ä°slami Cihad'dan MÄ±sÄ±r'Ä±n Hamas kararÄ±na tepki

Ä°srail Hamas komutanÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±
Ä°srail Hamas komutanÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±

MÄ±sÄ±r'da Hamas'Ä±n faaliyetleri yasaklandÄ±

MÄ±sÄ±r'da "KudÃ¼s Komitesi" feshedildi
MÄ±sÄ±r'da quot KudÃ¼s Komitesi quot feshedildi

Hamas lideri de MÄ±sÄ±r'da oy verecek
Hamas lideri de MÄ±sÄ±r'da oy verecek

Hamas ile Ä°slami Cihad birleÅŸebilir
Hamas ile Ä°slami Cihad birleÅŸebilir

Hamas: Ä°srail'le kalÄ±cÄ± anlaÅŸma olamaz
Hamas Ä°srail'le kalÄ±cÄ± anlaÅŸma olamaz

Haniye Ä°ran'da: Ä°srail'i asla tanÄ±mayacaÄŸÄ±z!
Haniye Ä°ran'da Ä°srail'i asla tanÄ±mayacaÄŸÄ±z

Hamas, Libya halkÄ±nÄ± kutladÄ±

Hamas: TÃ¼rkiye\'nin teklifi Ã§Ã¶zÃ¼m olabilir
Hamas TÃ¼rkiye 'nin teklifi Ã§Ã¶zÃ¼m olabilir

Ä°ngiliz istihbaratÄ±nÄ±n Hamas planÄ±
Ä°ngiliz istihbaratÄ±nÄ±n Hamas planÄ±






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