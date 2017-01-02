07:57, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Afganistan'da camiye bombalÄ± saldÄ±rÄ±





Herat vilayetinde Hazara Åžiilerinin gittiÄŸi camiye bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Herat vilayetinde Hazara Åžiilerinin gittiÄŸi camiye bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Herat ValiliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ceylani Farhad, Herat'Ä±n 7. BÃ¶lgesindeki Ä°mam BakÄ±r Camii'nin mihrabÄ±na yerleÅŸtirilen bombanÄ±n, akÅŸam namazÄ± sÄ±rasÄ±nda uzaktan kumandayla patlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. SaldÄ±rÄ±da 6 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Farhad, yaralÄ±lardan birinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸunu sÃ¶yledi. SaldÄ±rÄ±yÄ± henÃ¼z hiÃ§bir Ã¶rgÃ¼t Ã¼stlenmezken, 2 yÄ±ldÄ±r DEAÅž'Ä±n Ã¶zellikle Åžiileri hedef alan saldÄ±rÄ±larÄ±nda Ã¶nemli bir artÄ±ÅŸ olduÄŸu biliniyor.Â YaklaÅŸÄ±k 1,5 ay Ã¶nce de baÅŸkent Kabil'in Darul Aman Caddesi'nde Hazara Åžiilerinin gittiÄŸi Bakiril Ulum Camii'ne dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 27 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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